Форуми / Персональні Фінанси / Ринок нерухомості / Еміграція, заробітчанство Еміграція, заробітчанство + Додати

тему Відповісти

на тему Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні

#<1 ... 1831183218331834> Додано: Сер 07 лют, 2024 15:52 akurt написав: Цікаве питання від ЛАД: «Сколько ж там всего наших, если только отчисленных 10?»

Я не питав, можливо десь на сайті університету можна дізнатися.

Студент сказав, що ті хлопці попали в пастку: як і в університетах України, якщо студент є відрахованим з будь-якої причини саме з першого курсу, то вважається, що він не набув статус «студент» та не може бути відновленим або переведеним.

Все - з початку: екзамени, вступ… Цікаве питання від ЛАД: «Сколько ж там всего наших, если только отчисленных 10?»Я не питав, можливо десь на сайті університету можна дізнатися.Студент сказав, що ті хлопці попали в пастку: як і в університетах України, якщо студент є відрахованим з будь-якої причини саме з першого курсу, то вважається, що він не набув статус «студент» та не може бути відновленим або переведеним.Все - з початку: екзамени, вступ…

Первый год могут отчислить только за неоплату Первый год могут отчислить только за неоплату stm

Повідомлень: 4474 З нами з: 04.03.15 Подякував: 72 раз. Подякували: 661 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Сер 07 лют, 2024 16:27 akurt написав: ЛАД написав: Тогда что значит "успішно"? Без "двоек", просто сдал?

Тогда что значит "успішно"? Без "двоек", просто сдал?

Хм. Ви ж не думаєте, що іноземцю дадуть стипендію за те, що здав не на «двійки».

У Варшавській політехніці існує «Президентська стипендія».

Звісно, призначають за особливі досягнення в навчанні.

........ Хм. Ви ж не думаєте, що іноземцю дадуть стипендію за те, що здав не на «двійки».У Варшавській політехніці існує «Президентська стипендія».Звісно, призначають за особливі досягнення в навчанні.........

Существует только «Президентська стипендія»? Просто стипендии в Польше нет? Существует только «Президентська стипендія»? Просто стипендии в Польше нет? ЛАД 2 Повідомлень: 27700 З нами з: 31.08.10 Подякував: 5245 раз. Подякували: 4845 раз. Профіль 2 2 6 ВідповістиЦитата Додано: Сер 07 лют, 2024 16:29 stm написав: akurt написав: Цікаве питання від ЛАД: «Сколько ж там всего наших, если только отчисленных 10?»

Я не питав, можливо десь на сайті університету можна дізнатися.

Студент сказав, що ті хлопці попали в пастку: як і в університетах України, якщо студент є відрахованим з будь-якої причини саме з першого курсу, то вважається, що він не набув статус «студент» та не може бути відновленим або переведеним.

Все - з початку: екзамени, вступ… Цікаве питання від ЛАД: «Сколько ж там всего наших, если только отчисленных 10?»Я не питав, можливо десь на сайті університету можна дізнатися.Студент сказав, що ті хлопці попали в пастку: як і в університетах України, якщо студент є відрахованим з будь-якої причини саме з першого курсу, то вважається, що він не набув статус «студент» та не може бути відновленим або переведеним.Все - з початку: екзамени, вступ…

Первый год могут отчислить только за неоплату Первый год могут отчислить только за неоплату

Это точно?

У нас в советские времена за несданные экзамены тоже исключали. Правда, не сразу. Разрешалось пересдать до следующей сессии. Это точно?У нас в советские времена за несданные экзамены тоже исключали. Правда, не сразу. Разрешалось пересдать до следующей сессии. ЛАД 2 Повідомлень: 27700 З нами з: 31.08.10 Подякував: 5245 раз. Подякували: 4845 раз. Профіль 2 2 6 ВідповістиЦитата Додано: Сер 07 лют, 2024 16:34 akurt написав: Цікаве питання від ЛАД: «Сколько ж там всего наших, если только отчисленных 10?»

Я не питав, можливо десь на сайті університету можна дізнатися.

Студент сказав, що ті хлопці попали в пастку: як і в університетах України, якщо студент є відрахованим з будь-якої причини саме з першого курсу, то вважається, що він не набув статус «студент» та не може бути відновленим або переведеним.

Все - з початку: екзамени, вступ… Цікаве питання від ЛАД: «Сколько ж там всего наших, если только отчисленных 10?»Я не питав, можливо десь на сайті університету можна дізнатися.Студент сказав, що ті хлопці попали в пастку: як і в університетах України, якщо студент є відрахованим з будь-якої причини саме з першого курсу, то вважається, що він не набув статус «студент» та не може бути відновленим або переведеним.Все - з початку: екзамени, вступ…

І що з того, пане Акурт?

Чому страждаєте? Вас вигнали з 1-го курсу? І що з того, пане Акурт?Чому страждаєте? Вас вигнали з 1-го курсу? Frant

Повідомлень: 23685 З нами з: 12.09.11 Подякував: 1641 раз. Подякували: 2521 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Сер 07 лют, 2024 16:36 flyman написав: ..........

35 років, одна, ні кота, ні пса, ні хомячка, ні чоловіка, ні дитини, повертається жити в квартиру з батьками, власне житло - це фантастика... зато 70% німців живуть в оренді, і це добре згідно Щваба, зато не виникає думка про "безпечність"

[youtube]S6PJI0UOCfM...

Ахтунг: ді дойче шпрахе детектед ..........35 років, одна, ні кота, ні пса, ні хомячка, ні чоловіка, ні дитини, повертається жити в квартиру з батьками, власне житло - це фантастика... зато 70% німців живуть в оренді, і це добре згідно Щваба, зато не виникає думка про "безпечність"[youtube]S6PJI0UOCfM...

Даже субтитры в переводе - не понятно. Качество перевода...

Догадываюсь, что аренда дорогая, но и всё.

Можно хоть чуть подробнее? Даже субтитры в переводе - не понятно. Качество перевода...Догадываюсь, что аренда дорогая, но и всё.Можно хоть чуть подробнее? ЛАД 2 Повідомлень: 27700 З нами з: 31.08.10 Подякував: 5245 раз. Подякували: 4845 раз. Профіль 2 2 6 ВідповістиЦитата Додано: Сер 07 лют, 2024 16:37 Frant

Можно ближе к телу? ЛАД 2 Повідомлень: 27700 З нами з: 31.08.10 Подякував: 5245 раз. Подякували: 4845 раз. Профіль 2 2 6 ВідповістиЦитата Додано: Сер 07 лют, 2024 16:39 ЛАД написав: Frant

Можно ближе к телу? Можно ближе к телу?

Чому би вам не спитати це у нашого любителя чудернацьких історій?

Який строчить, неначе принтер. І всім дає поради. Безплатні поради. Чому би вам не спитати це у нашого любителя чудернацьких історій?Який строчить, неначе принтер. І всім дає поради. Безплатні поради. Frant

Повідомлень: 23685 З нами з: 12.09.11 Подякував: 1641 раз. Подякували: 2521 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Сер 07 лют, 2024 16:44 ЛАД написав: stm написав: akurt написав: Цікаве питання від ЛАД: «Сколько ж там всего наших, если только отчисленных 10?»

Я не питав, можливо десь на сайті університету можна дізнатися.

Студент сказав, що ті хлопці попали в пастку: як і в університетах України, якщо студент є відрахованим з будь-якої причини саме з першого курсу, то вважається, що він не набув статус «студент» та не може бути відновленим або переведеним.

Все - з початку: екзамени, вступ… Цікаве питання від ЛАД: «Сколько ж там всего наших, если только отчисленных 10?»Я не питав, можливо десь на сайті університету можна дізнатися.Студент сказав, що ті хлопці попали в пастку: як і в університетах України, якщо студент є відрахованим з будь-якої причини саме з першого курсу, то вважається, що він не набув статус «студент» та не може бути відновленим або переведеним.Все - з початку: екзамени, вступ…

Первый год могут отчислить только за неоплату Первый год могут отчислить только за неоплату

Это точно?

У нас в советские времена за несданные экзамены тоже исключали. Правда, не сразу. Разрешалось пересдать до следующей сессии. Это точно?У нас в советские времена за несданные экзамены тоже исключали. Правда, не сразу. Разрешалось пересдать до следующей сессии.

Это точно. Там система образования прям очень от нашей отличается. Первый год отчисляют только за неуплату. Второй и последующие надо сдать минимум. Можно брать академический отпуск. Именно это мне и нравится. Хитрая система зарабатывания денег и обучения. Не все зачёты и экзамены надо сдать. Часть надо, что бы отсеять полных дебилов. А неполные могут хоть лет 10 восстанавливаться, платить, уходить в отпуск Это точно. Там система образования прям очень от нашей отличается. Первый год отчисляют только за неуплату. Второй и последующие надо сдать минимум. Можно брать академический отпуск. Именно это мне и нравится. Хитрая система зарабатывания денег и обучения. Не все зачёты и экзамены надо сдать. Часть надо, что бы отсеять полных дебилов. А неполные могут хоть лет 10 восстанавливаться, платить, уходить в отпуск stm

Повідомлень: 4474 З нами з: 04.03.15 Подякував: 72 раз. Подякували: 661 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Сер 07 лют, 2024 16:53 stm написав: ЛАД написав: stm написав: ............

Первый год могут отчислить только за неоплату ............Первый год могут отчислить только за неоплату

Это точно?

У нас в советские времена за несданные экзамены тоже исключали. Правда, не сразу. Разрешалось пересдать до следующей сессии. Это точно?У нас в советские времена за несданные экзамены тоже исключали. Правда, не сразу. Разрешалось пересдать до следующей сессии.

Это точно. Там система образования прям очень от нашей отличается. Первый год отчисляют только за неуплату. Второй и последующие надо сдать минимум. Можно брать академический отпуск. Именно это мне и нравится. Хитрая система зарабатывания денег и обучения. Не все зачёты и экзамены надо сдать. Часть надо, что бы отсеять полных дебилов. А неполные могут хоть лет 10 восстанавливаться, платить, уходить в отпуск Это точно. Там система образования прям очень от нашей отличается. Первый год отчисляют только за неуплату. Второй и последующие надо сдать минимум. Можно брать академический отпуск. Именно это мне и нравится. Хитрая система зарабатывания денег и обучения. Не все зачёты и экзамены надо сдать. Часть надо, что бы отсеять полных дебилов. А неполные могут хоть лет 10 восстанавливаться, платить, уходить в отпуск Спасибо.

Ну, в академку и у нас можно было уходить. Правда, не знаю, насколько просто, никогда не пробовал. Спасибо.Ну, в академку и у нас можно было уходить. Правда, не знаю, насколько просто, никогда не пробовал. ЛАД 2 Повідомлень: 27700 З нами з: 31.08.10 Подякував: 5245 раз. Подякували: 4845 раз. Профіль 2 2 6 ВідповістиЦитата Додано: Сер 07 лют, 2024 16:58 Re: Еміграція, заробітчанство ЛАД написав: Спасибо.

Ну, в академку и у нас можно было уходить. Правда, не знаю, насколько просто, никогда не пробовал. Спасибо.Ну, в академку и у нас можно было уходить. Правда, не знаю, насколько просто, никогда не пробовал.

Дуже просто, достатньо заяву написати, але треба бути переведеним хоча б на 2 курс.

Всюди своя система. В тій же Чехії треба здати певну кількість кредитів в рік. Дуже просто, достатньо заяву написати, але треба бути переведеним хоча б на 2 курс.Всюди своя система. В тій же Чехії треба здати певну кількість кредитів в рік. Дюрі-бачі

Повідомлень: 2274 З нами з: 29.07.22 Подякував: 396 раз. Подякували: 301 раз. Профіль ВідповістиЦитата #<1 ... 1831183218331834> Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Статті на Finance.ua Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки для вашого гаманця Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення публікацій Finance.ua Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

тему Відповісти

на тему Усі повідомлення 1 день 7 днів 2 тижні 1 місяць 3 місяці 6 місяців 1 рік за зростанням за спаданням

Модератори: Ірина_, Модератор Зараз переглядають цей форум: akurt cherchiltank , Google Adsense [Bot] і 4 гостейМодератори: Faceless