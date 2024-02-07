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Еміграція, заробітчанство
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Сер 07 лют, 2024 17:02
ЛАД написав:
Спасибо.
Ну, в академку и у нас можно было уходить. Правда, не знаю, насколько просто, никогда не пробовал.
Сколько раз? А там, буквально бесконечность
отчисляют только полных имбецилов, остальным можно переводится в другой ВУЗ, на другую специальность, искать себя, возвращаться ))) и временные рамки нормальные, хотя не бесконечные.
У нас в последнее время из-за 980 университетов и очень прям нехватке студентов отбор будет имбецил, но платит - значит ок. Там имбецил должен крутить гайки, наливать кофе. Хороший отбор. Ленивый может просто платить дольше. Сдать все зачёты и экзамены надо до окончания всех курсов и часов. И никто не сказал что через 10 лет тебе не дадут восстановиться, пожалуйста, часть засчитают предметов, устаревшие попросят сдать тест. И милости просим хоть в 95 лет
У нас распоряжение ректора "кто платит должен сдать тест сразу" - очень ошибочная и негативная селекция, как денежная, так и интеллектуальная
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stm
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Додано: Сер 07 лют, 2024 17:07
stm Так і в нас повна калька. Стандартний Болонський процес. В академку то 2 рази йти, але відновитись можна і пізніше. Зокрема зараз я учу свого колишнього однокурсника, якого 15 років тому вигнали, а він в 2022 відновився на 2 курс...
І ще пару студентів минулого року не здали в мене екзамен, тепер в касу заплатили і ходять повторно на цей предмет із студентами на рік молодше.
Востаннє редагувалось Дюрі-бачі
в Сер 07 лют, 2024 17:09, всього редагувалось 1 раз.
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Дюрі-бачі
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Додано: Сер 07 лют, 2024 17:07
stm написав:
У нас распоряжение ректора "кто платит должен сдать тест сразу" - очень ошибочная и негативная селекция, как денежная, так и интеллектуальная
Це селянській підхід.
На жаль, результати вже докотились до самих верхів. Коли членограїв обирають на найвищі посади. А потім дивуються - чому так?
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Додано: Сер 07 лют, 2024 17:10
Дюрі-бачі написав:stm
Так і в нас повна калька. Стандартний Болонський процес. В академку то 2 рази йти, але відновитись можна і пізніше. Зокрема зараз я учу свого колишнього однокурсника, якого 15 років тому вигнали, а він в 2022 відновився на 2 курс...
У нас перегибы на местах. Когда мне студент Шевченка Кибернетика говорит что студент может хоть на голову срать преподу, но он контрактник и его не отчислят. Мне печально. Студенты тоже не слепые ведь.
Смотрите у нас система что и бюджет и контракт должны сдать всю сессию. А там - нет, там только минимум из всего. Т.е. есть градация. И просто на следующем курсе ты должен сдать минимум плюс что-то. И т.д. Нет привязки к очень жёсткому сроку сессии. Есть привязка к часам и тестам. Хитрецы получают баблишко с лентяев и отчислят только самых тупых.
Бюджет да, должен баллы и в срок, но если не может, то переводят на контракт. Идеальная система
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stm
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Додано: Сер 07 лют, 2024 17:34
stm написав: ЛАД написав:
Спасибо.
Ну, в академку и у нас можно было уходить. Правда, не знаю, насколько просто, никогда не пробовал.
Сколько раз? А там, буквально бесконечность
отчисляют только полных имбецилов, остальным можно переводится в другой ВУЗ, на другую специальность, искать себя, возвращаться ))) и временные рамки нормальные, хотя не бесконечные.
У нас в последнее время из-за 980 университетов и очень прям нехватке студентов отбор будет имбецил, но платит - значит ок. Там имбецил должен крутить гайки, наливать кофе. Хороший отбор. Ленивый может просто платить дольше. Сдать все зачёты и экзамены надо до окончания всех курсов и часов. И никто не сказал что через 10 лет тебе не дадут восстановиться, пожалуйста, часть засчитают предметов, устаревшие попросят сдать тест. И милости просим хоть в 95 лет
У нас распоряжение ректора "кто платит должен сдать тест сразу" - очень ошибочная и негативная селекция, как денежная, так и интеллектуальная
Я даже больше скажу. Дочка сейчас практику проходит, на третьем курсе. Направили их в бюро переводов. Ходила несколько раз. Задали перевести с украинского на немецкий 8 страниц, и обратно 14.Так некоторые особи из их группы которым влом, прямо в этом же бюро заказали, что-бы им это перевели. Так з них запросили 4кг +50% за срочность(за 4 дня нужно было сделать) 6 кг.😳Не, ну конечно если деньги карман не жмут, то почему бы и нет?!
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Додано: Сер 07 лют, 2024 18:08
stm написав:
Первый год отчисляют только за неуплату.
Ви або помиляєтеся, або ми про різні країни говоримо.
В наведеній інформації 10 студентів з України відрахували НЕ за неуплату навчання. Ціна навчання для українців у Варшавській політехніці не перевищує ціну навчання в школах Києва - точна цифра 7 200$ на рік. В Вроцлаві або Гданську аж соромно говорити: 3000€.
Ця сума сплачуються повністю ДО ПОЧАТКУ НАВЧАННЯ. Всі сплатили, бо це реально сміхотворно сума.
Прочитайте пана Bolt више.
В наведеній мною інформації всі 10 відрахованих студентів отримали 2 та більше двійок в сесію (для довідки: за українськими стандартами раніше - відрахування за три незадовільні оцінки в сесію. Зараз часи змінилися: якщо якийсь неслухняний доцент або професор, який «не в темі», бо не відвідував Вчену раду, поставив двійку, то повинен принЕсти заяву про власне звільнення. Ну або когось з кафедри.
В принципі польська система освіти трохи схожа на нашу.
Американська інша: якщо не здав якийсь предмет, то буде вчити саме його повторно за додатові гроші (орієнтир 800…1000 $ за предмет).
Цей метод дуже дисциплінує.
Там два варіанти:
1) на аналогічну суму батьки закупають паски шкіряні ставлять раком студента без штанів та лупцюють до безтями. Реально дієво.
2) такий студент гірко плаче, бо після сесії всі одногрупники полетіли відпочивати на Гавайі (квиток туди і назад від 180$), а він…
Ну, ви зрозуміли…
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akurt
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Додано: Сер 07 лют, 2024 18:24
akurt написав: stm написав:
Первый год отчисляют только за неуплату.
Ви або помиляєтеся, або ми про різні країни говоримо.
В наведеній інформації 10 студентів з України відрахували НЕ за неуплату навчання. Ціна навчання для українців у Варшавській політехніці не перевищує ціну навчання в школах Києва - точна цифра 7 200$ на рік. В Вроцлаві або Гданську аж соромно говорити: 3000€.
Ця сума сплачуються повністю ДО ПОЧАТКУ НАВЧАННЯ. Всі сплатили, бо це реально сміхотворно сума.
В наведеній мною інформації всі 10 відрахованих студентів отримали 2 та більше двійок в сесію (для довідки: за українськими стандартами раніше - відрахування за три незадовільні оцінки в сесію. Зараз часи змінилися: якщо якийсь неслухняний доцент або професор, який «не в темі», бо не відвідував Вчену раду, поставив двійку, то повинен принЕсти заяву про власне звільнення. Ну або когось з кафедри.
В принципі польська система освіти трохи схожа на нашу.
Американська інша: якщо не здав якийсь предмет, то буде вчити саме його повторно за додатові гроші (орієнтир 800…1000 $ за предмет).
Цей метод дуже дисциплінує.
Там два варіанти:
1) на аналогічну суму батьки закупають паски шкіряні ставлять раком студента без штанів та лупцюють до безтями. Реально дієво.
2) такий студент гірко плаче, бо після сесії всі одногрупники полетіли відпочивати на Гавайі (квиток туди і назад від 180$), а він…
Ну, ви зрозуміли…
Нет в США платы за пересдачу в Вузе. Есть отдельная сертификация поэтапная после окончания и там да, первый раз бесплатно(за деньги работодателя), потом за свои.
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stm
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