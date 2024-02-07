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на тему Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні

#<1 ... 1831183218331834 Додано: Сер 07 лют, 2024 17:02 ЛАД написав: Спасибо.

Ну, в академку и у нас можно было уходить. Правда, не знаю, насколько просто, никогда не пробовал. Спасибо.Ну, в академку и у нас можно было уходить. Правда, не знаю, насколько просто, никогда не пробовал.

Сколько раз? А там, буквально бесконечность отчисляют только полных имбецилов, остальным можно переводится в другой ВУЗ, на другую специальность, искать себя, возвращаться ))) и временные рамки нормальные, хотя не бесконечные.

У нас в последнее время из-за 980 университетов и очень прям нехватке студентов отбор будет имбецил, но платит - значит ок. Там имбецил должен крутить гайки, наливать кофе. Хороший отбор. Ленивый может просто платить дольше. Сдать все зачёты и экзамены надо до окончания всех курсов и часов. И никто не сказал что через 10 лет тебе не дадут восстановиться, пожалуйста, часть засчитают предметов, устаревшие попросят сдать тест. И милости просим хоть в 95 лет

У нас распоряжение ректора "кто платит должен сдать тест сразу" - очень ошибочная и негативная селекция, как денежная, так и интеллектуальная Сколько раз? А там, буквально бесконечностьотчисляют только полных имбецилов, остальным можно переводится в другой ВУЗ, на другую специальность, искать себя, возвращаться ))) и временные рамки нормальные, хотя не бесконечные.У нас в последнее время из-за 980 университетов и очень прям нехватке студентов отбор будет имбецил, но платит - значит ок. Там имбецил должен крутить гайки, наливать кофе. Хороший отбор. Ленивый может просто платить дольше. Сдать все зачёты и экзамены надо до окончания всех курсов и часов. И никто не сказал что через 10 лет тебе не дадут восстановиться, пожалуйста, часть засчитают предметов, устаревшие попросят сдать тест. И милости просим хоть в 95 летУ нас распоряжение ректора "кто платит должен сдать тест сразу" - очень ошибочная и негативная селекция, как денежная, так и интеллектуальная stm

Повідомлень: 4474 З нами з: 04.03.15 Подякував: 72 раз. Подякували: 661 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Сер 07 лют, 2024 17:07 stm Так і в нас повна калька. Стандартний Болонський процес. В академку то 2 рази йти, але відновитись можна і пізніше. Зокрема зараз я учу свого колишнього однокурсника, якого 15 років тому вигнали, а він в 2022 відновився на 2 курс...

І ще пару студентів минулого року не здали в мене екзамен, тепер в касу заплатили і ходять повторно на цей предмет із студентами на рік молодше. Востаннє редагувалось Дюрі-бачі в Сер 07 лют, 2024 17:09, всього редагувалось 1 раз. Дюрі-бачі

Повідомлень: 2274 З нами з: 29.07.22 Подякував: 396 раз. Подякували: 301 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Сер 07 лют, 2024 17:07 stm написав: У нас распоряжение ректора "кто платит должен сдать тест сразу" - очень ошибочная и негативная селекция, как денежная, так и интеллектуальная У нас распоряжение ректора "кто платит должен сдать тест сразу" - очень ошибочная и негативная селекция, как денежная, так и интеллектуальная

Це селянській підхід.

На жаль, результати вже докотились до самих верхів. Коли членограїв обирають на найвищі посади. А потім дивуються - чому так? Це селянській підхід.На жаль, результати вже докотились до самих верхів. Коли членограїв обирають на найвищі посади. А потім дивуються - чому так? Frant

Повідомлень: 23685 З нами з: 12.09.11 Подякував: 1641 раз. Подякували: 2521 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Сер 07 лют, 2024 17:10 Дюрі-бачі написав: stm Так і в нас повна калька. Стандартний Болонський процес. В академку то 2 рази йти, але відновитись можна і пізніше. Зокрема зараз я учу свого колишнього однокурсника, якого 15 років тому вигнали, а він в 2022 відновився на 2 курс... Так і в нас повна калька. Стандартний Болонський процес. В академку то 2 рази йти, але відновитись можна і пізніше. Зокрема зараз я учу свого колишнього однокурсника, якого 15 років тому вигнали, а він в 2022 відновився на 2 курс...

У нас перегибы на местах. Когда мне студент Шевченка Кибернетика говорит что студент может хоть на голову срать преподу, но он контрактник и его не отчислят. Мне печально. Студенты тоже не слепые ведь.

Смотрите у нас система что и бюджет и контракт должны сдать всю сессию. А там - нет, там только минимум из всего. Т.е. есть градация. И просто на следующем курсе ты должен сдать минимум плюс что-то. И т.д. Нет привязки к очень жёсткому сроку сессии. Есть привязка к часам и тестам. Хитрецы получают баблишко с лентяев и отчислят только самых тупых.

Бюджет да, должен баллы и в срок, но если не может, то переводят на контракт. Идеальная система У нас перегибы на местах. Когда мне студент Шевченка Кибернетика говорит что студент может хоть на голову срать преподу, но он контрактник и его не отчислят. Мне печально. Студенты тоже не слепые ведь.Смотрите у нас система что и бюджет и контракт должны сдать всю сессию. А там - нет, там только минимум из всего. Т.е. есть градация. И просто на следующем курсе ты должен сдать минимум плюс что-то. И т.д. Нет привязки к очень жёсткому сроку сессии. Есть привязка к часам и тестам. Хитрецы получают баблишко с лентяев и отчислят только самых тупых.Бюджет да, должен баллы и в срок, но если не может, то переводят на контракт. Идеальная система stm

Повідомлень: 4474 З нами з: 04.03.15 Подякував: 72 раз. Подякували: 661 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Сер 07 лют, 2024 17:34 stm написав: ЛАД написав: Спасибо.

Ну, в академку и у нас можно было уходить. Правда, не знаю, насколько просто, никогда не пробовал. Спасибо.Ну, в академку и у нас можно было уходить. Правда, не знаю, насколько просто, никогда не пробовал.

Сколько раз? А там, буквально бесконечность отчисляют только полных имбецилов, остальным можно переводится в другой ВУЗ, на другую специальность, искать себя, возвращаться ))) и временные рамки нормальные, хотя не бесконечные.

У нас в последнее время из-за 980 университетов и очень прям нехватке студентов отбор будет имбецил, но платит - значит ок. Там имбецил должен крутить гайки, наливать кофе. Хороший отбор. Ленивый может просто платить дольше. Сдать все зачёты и экзамены надо до окончания всех курсов и часов. И никто не сказал что через 10 лет тебе не дадут восстановиться, пожалуйста, часть засчитают предметов, устаревшие попросят сдать тест. И милости просим хоть в 95 лет

У нас распоряжение ректора "кто платит должен сдать тест сразу" - очень ошибочная и негативная селекция, как денежная, так и интеллектуальная Сколько раз? А там, буквально бесконечностьотчисляют только полных имбецилов, остальным можно переводится в другой ВУЗ, на другую специальность, искать себя, возвращаться ))) и временные рамки нормальные, хотя не бесконечные.У нас в последнее время из-за 980 университетов и очень прям нехватке студентов отбор будет имбецил, но платит - значит ок. Там имбецил должен крутить гайки, наливать кофе. Хороший отбор. Ленивый может просто платить дольше. Сдать все зачёты и экзамены надо до окончания всех курсов и часов. И никто не сказал что через 10 лет тебе не дадут восстановиться, пожалуйста, часть засчитают предметов, устаревшие попросят сдать тест. И милости просим хоть в 95 летУ нас распоряжение ректора "кто платит должен сдать тест сразу" - очень ошибочная и негативная селекция, как денежная, так и интеллектуальная

Я даже больше скажу. Дочка сейчас практику проходит, на третьем курсе. Направили их в бюро переводов. Ходила несколько раз. Задали перевести с украинского на немецкий 8 страниц, и обратно 14.Так некоторые особи из их группы которым влом, прямо в этом же бюро заказали, что-бы им это перевели. Так з них запросили 4кг +50% за срочность(за 4 дня нужно было сделать) 6 кг.😳Не, ну конечно если деньги карман не жмут, то почему бы и нет?! Я даже больше скажу. Дочка сейчас практику проходит, на третьем курсе. Направили их в бюро переводов. Ходила несколько раз. Задали перевести с украинского на немецкий 8 страниц, и обратно 14.Так некоторые особи из их группы которым влом, прямо в этом же бюро заказали, что-бы им это перевели. Так з них запросили 4кг +50% за срочность(за 4 дня нужно было сделать) 6 кг.😳Не, ну конечно если деньги карман не жмут, то почему бы и нет?! Bolt Повідомлень: 2756 З нами з: 09.11.17 Подякував: 15 раз. Подякували: 204 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Сер 07 лют, 2024 18:08 stm написав: Первый год отчисляют только за неуплату. Первый год отчисляют только за неуплату.

Ви або помиляєтеся, або ми про різні країни говоримо.

В наведеній інформації 10 студентів з України відрахували НЕ за неуплату навчання. Ціна навчання для українців у Варшавській політехніці не перевищує ціну навчання в школах Києва - точна цифра 7 200$ на рік. В Вроцлаві або Гданську аж соромно говорити: 3000€.

Ця сума сплачуються повністю ДО ПОЧАТКУ НАВЧАННЯ. Всі сплатили, бо це реально сміхотворно сума.

Прочитайте пана Bolt више.



В наведеній мною інформації всі 10 відрахованих студентів отримали 2 та більше двійок в сесію (для довідки: за українськими стандартами раніше - відрахування за три незадовільні оцінки в сесію. Зараз часи змінилися: якщо якийсь неслухняний доцент або професор, який «не в темі», бо не відвідував Вчену раду, поставив двійку, то повинен принЕсти заяву про власне звільнення. Ну або когось з кафедри.



В принципі польська система освіти трохи схожа на нашу.

Американська інша: якщо не здав якийсь предмет, то буде вчити саме його повторно за додатові гроші (орієнтир 800…1000 $ за предмет).

Цей метод дуже дисциплінує.

Там два варіанти:

1) на аналогічну суму батьки закупають паски шкіряні ставлять раком студента без штанів та лупцюють до безтями. Реально дієво.

2) такий студент гірко плаче, бо після сесії всі одногрупники полетіли відпочивати на Гавайі (квиток туди і назад від 180$), а він…

Ну, ви зрозуміли… Ви або помиляєтеся, або ми про різні країни говоримо.В наведеній інформації 10 студентів з України відрахували НЕ за неуплату навчання. Ціна навчання для українців у Варшавській політехніці не перевищує ціну навчання в школах Києва - точна цифра 7 200$ на рік. В Вроцлаві або Гданську аж соромно говорити: 3000€.Ця сума сплачуються повністю ДО ПОЧАТКУ НАВЧАННЯ. Всі сплатили, бо це реально сміхотворно сума.Прочитайте пана Bolt више.В наведеній мною інформації всі 10 відрахованих студентів отримали 2 та більше двійок в сесію (для довідки: за українськими стандартами раніше - відрахування за три незадовільні оцінки в сесію. Зараз часи змінилися: якщо якийсь неслухняний доцент або професор, який «не в темі», бо не відвідував Вчену раду, поставив двійку, то повинен принЕсти заяву про власне звільнення. Ну або когось з кафедри.В принципі польська система освіти трохи схожа на нашу.Американська інша: якщо не здав якийсь предмет, то буде вчити саме його повторно за додатові гроші (орієнтир 800…1000 $ за предмет).Цей метод дуже дисциплінує.Там два варіанти:1) на аналогічну суму батьки закупають паски шкіряні ставлять раком студента без штанів та лупцюють до безтями. Реально дієво.2) такий студент гірко плаче, бо після сесії всі одногрупники полетіли відпочивати на Гавайі (квиток туди і назад від 180$), а він…Ну, ви зрозуміли… akurt

Повідомлень: 9169 З нами з: 12.02.09 Подякував: 3450 раз. Подякували: 1214 раз. Профіль 2 ВідповістиЦитата Додано: Сер 07 лют, 2024 18:24 akurt написав: stm написав: Первый год отчисляют только за неуплату. Первый год отчисляют только за неуплату.

Ви або помиляєтеся, або ми про різні країни говоримо.

В наведеній інформації 10 студентів з України відрахували НЕ за неуплату навчання. Ціна навчання для українців у Варшавській політехніці не перевищує ціну навчання в школах Києва - точна цифра 7 200$ на рік. В Вроцлаві або Гданську аж соромно говорити: 3000€.

Ця сума сплачуються повністю ДО ПОЧАТКУ НАВЧАННЯ. Всі сплатили, бо це реально сміхотворно сума.



В наведеній мною інформації всі 10 відрахованих студентів отримали 2 та більше двійок в сесію (для довідки: за українськими стандартами раніше - відрахування за три незадовільні оцінки в сесію. Зараз часи змінилися: якщо якийсь неслухняний доцент або професор, який «не в темі», бо не відвідував Вчену раду, поставив двійку, то повинен принЕсти заяву про власне звільнення. Ну або когось з кафедри.



В принципі польська система освіти трохи схожа на нашу.

Американська інша: якщо не здав якийсь предмет, то буде вчити саме його повторно за додатові гроші (орієнтир 800…1000 $ за предмет).

Цей метод дуже дисциплінує.

Там два варіанти:

1) на аналогічну суму батьки закупають паски шкіряні ставлять раком студента без штанів та лупцюють до безтями. Реально дієво.

2) такий студент гірко плаче, бо після сесії всі одногрупники полетіли відпочивати на Гавайі (квиток туди і назад від 180$), а він…

Ну, ви зрозуміли… Ви або помиляєтеся, або ми про різні країни говоримо.В наведеній інформації 10 студентів з України відрахували НЕ за неуплату навчання. Ціна навчання для українців у Варшавській політехніці не перевищує ціну навчання в школах Києва - точна цифра 7 200$ на рік. В Вроцлаві або Гданську аж соромно говорити: 3000€.Ця сума сплачуються повністю ДО ПОЧАТКУ НАВЧАННЯ. Всі сплатили, бо це реально сміхотворно сума.В наведеній мною інформації всі 10 відрахованих студентів отримали 2 та більше двійок в сесію (для довідки: за українськими стандартами раніше - відрахування за три незадовільні оцінки в сесію. Зараз часи змінилися: якщо якийсь неслухняний доцент або професор, який «не в темі», бо не відвідував Вчену раду, поставив двійку, то повинен принЕсти заяву про власне звільнення. Ну або когось з кафедри.В принципі польська система освіти трохи схожа на нашу.Американська інша: якщо не здав якийсь предмет, то буде вчити саме його повторно за додатові гроші (орієнтир 800…1000 $ за предмет).Цей метод дуже дисциплінує.Там два варіанти:1) на аналогічну суму батьки закупають паски шкіряні ставлять раком студента без штанів та лупцюють до безтями. Реально дієво.2) такий студент гірко плаче, бо після сесії всі одногрупники полетіли відпочивати на Гавайі (квиток туди і назад від 180$), а він…Ну, ви зрозуміли…

Нет в США платы за пересдачу в Вузе. Есть отдельная сертификация поэтапная после окончания и там да, первый раз бесплатно(за деньги работодателя), потом за свои. Нет в США платы за пересдачу в Вузе. Есть отдельная сертификация поэтапная после окончания и там да, первый раз бесплатно(за деньги работодателя), потом за свои. stm

Повідомлень: 4474 З нами з: 04.03.15 Подякував: 72 раз. Подякували: 661 раз. Профіль ВідповістиЦитата #<1 ... 1831183218331834 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Статті на Finance.ua Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки для вашого гаманця Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення публікацій Finance.ua Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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