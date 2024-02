Форуми / Персональні Фінанси / Ринок нерухомості / Еміграція, заробітчанство Еміграція, заробітчанство + Додати

#<1 ... 1832183318341835> Додано: Сер 07 лют, 2024 17:34 stm написав: ЛАД написав: Спасибо.

Ну, в академку и у нас можно было уходить. Правда, не знаю, насколько просто, никогда не пробовал. Спасибо.Ну, в академку и у нас можно было уходить. Правда, не знаю, насколько просто, никогда не пробовал.

Сколько раз? А там, буквально бесконечность отчисляют только полных имбецилов, остальным можно переводится в другой ВУЗ, на другую специальность, искать себя, возвращаться ))) и временные рамки нормальные, хотя не бесконечные.

У нас в последнее время из-за 980 университетов и очень прям нехватке студентов отбор будет имбецил, но платит - значит ок. Там имбецил должен крутить гайки, наливать кофе. Хороший отбор. Ленивый может просто платить дольше. Сдать все зачёты и экзамены надо до окончания всех курсов и часов. И никто не сказал что через 10 лет тебе не дадут восстановиться, пожалуйста, часть засчитают предметов, устаревшие попросят сдать тест. И милости просим хоть в 95 лет

Сколько раз? А там, буквально бесконечность отчисляют только полных имбецилов, остальным можно переводится в другой ВУЗ, на другую специальность, искать себя, возвращаться ))) и временные рамки нормальные, хотя не бесконечные.

У нас в последнее время из-за 980 университетов и очень прям нехватке студентов отбор будет имбецил, но платит - значит ок. Там имбецил должен крутить гайки, наливать кофе. Хороший отбор. Ленивый может просто платить дольше. Сдать все зачёты и экзамены надо до окончания всех курсов и часов. И никто не сказал что через 10 лет тебе не дадут восстановиться, пожалуйста, часть засчитают предметов, устаревшие попросят сдать тест. И милости просим хоть в 95 лет

У нас распоряжение ректора "кто платит должен сдать тест сразу" - очень ошибочная и негативная селекция, как денежная, так и интеллектуальная

Я даже больше скажу. Дочка сейчас практику проходит, на третьем курсе. Направили их в бюро переводов. Ходила несколько раз. Задали перевести с украинского на немецкий 8 страниц, и обратно 14.Так некоторые особи из их группы которым влом, прямо в этом же бюро заказали, что-бы им это перевели. Так з них запросили 4кг +50% за срочность(за 4 дня нужно было сделать) 6 кг.😳Не, ну конечно если деньги карман не жмут, то почему бы и нет?! 

Додано: Сер 07 лют, 2024 18:08 stm написав: Первый год отчисляют только за неуплату.

Ви або помиляєтеся, або ми про різні країни говоримо.

В наведеній інформації 10 студентів з України відрахували НЕ за неуплату навчання. Ціна навчання для українців у Варшавській політехніці не перевищує ціну навчання в школах Києва - точна цифра 7 200$ на рік. В Вроцлаві або Гданську аж соромно говорити: 3000€.

Ця сума сплачуються повністю ДО ПОЧАТКУ НАВЧАННЯ. Всі сплатили, бо це реально сміхотворно сума.

Прочитайте пана Bolt више.



В наведеній мною інформації всі 10 відрахованих студентів отримали 2 та більше двійок в сесію (для довідки: за українськими стандартами раніше - відрахування за три незадовільні оцінки в сесію. Зараз часи змінилися: якщо якийсь неслухняний доцент або професор, який «не в темі», бо не відвідував Вчену раду, поставив двійку, то повинен принЕсти заяву про власне звільнення. Ну або когось з кафедри.



В принципі польська система освіти трохи схожа на нашу.

Американська інша: якщо не здав якийсь предмет, то буде вчити саме його повторно за додатові гроші (орієнтир 800…1000 $ за предмет).

Цей метод дуже дисциплінує.

Там два варіанти:

1) на аналогічну суму батьки закупають паски шкіряні ставлять раком студента без штанів та лупцюють до безтями. Реально дієво.

2) такий студент гірко плаче, бо після сесії всі одногрупники полетіли відпочивати на Гавайі (квиток туди і назад від 180$), а він…

Ви або помиляєтеся, або ми про різні країни говоримо.

В наведеній інформації 10 студентів з України відрахували НЕ за неуплату навчання. Ціна навчання для українців у Варшавській політехніці не перевищує ціну навчання в школах Києва - точна цифра 7 200$ на рік. В Вроцлаві або Гданську аж соромно говорити: 3000€.

Ця сума сплачуються повністю ДО ПОЧАТКУ НАВЧАННЯ. Всі сплатили, бо це реально сміхотворно сума.

Прочитайте пана Bolt више.

В наведеній мною інформації всі 10 відрахованих студентів отримали 2 та більше двійок в сесію (для довідки: за українськими стандартами раніше - відрахування за три незадовільні оцінки в сесію. Зараз часи змінилися: якщо якийсь неслухняний доцент або професор, який «не в темі», бо не відвідував Вчену раду, поставив двійку, то повинен принЕсти заяву про власне звільнення. Ну або когось з кафедри.

В принципі польська система освіти трохи схожа на нашу.

Американська інша: якщо не здав якийсь предмет, то буде вчити саме його повторно за додатові гроші (орієнтир 800…1000 $ за предмет).

Цей метод дуже дисциплінує.

Там два варіанти:

1) на аналогічну суму батьки закупають паски шкіряні ставлять раком студента без штанів та лупцюють до безтями. Реально дієво.

2) такий студент гірко плаче, бо після сесії всі одногрупники полетіли відпочивати на Гавайі (квиток туди і назад від 180$), а він…

Ну, ви зрозуміли…

Повідомлень: 9175 З нами з: 12.02.09 Подякував: 3450 раз. Подякували: 1214 раз. Профіль 2 ВідповістиЦитата Додано: Сер 07 лют, 2024 18:24 akurt написав: stm написав: Первый год отчисляют только за неуплату. Первый год отчисляют только за неуплату.

Ви або помиляєтеся, або ми про різні країни говоримо.

В наведеній інформації 10 студентів з України відрахували НЕ за неуплату навчання. Ціна навчання для українців у Варшавській політехніці не перевищує ціну навчання в школах Києва - точна цифра 7 200$ на рік. В Вроцлаві або Гданську аж соромно говорити: 3000€.

Ця сума сплачуються повністю ДО ПОЧАТКУ НАВЧАННЯ. Всі сплатили, бо це реально сміхотворно сума.



В наведеній мною інформації всі 10 відрахованих студентів отримали 2 та більше двійок в сесію (для довідки: за українськими стандартами раніше - відрахування за три незадовільні оцінки в сесію. Зараз часи змінилися: якщо якийсь неслухняний доцент або професор, який «не в темі», бо не відвідував Вчену раду, поставив двійку, то повинен принЕсти заяву про власне звільнення. Ну або когось з кафедри.



В принципі польська система освіти трохи схожа на нашу.

Американська інша: якщо не здав якийсь предмет, то буде вчити саме його повторно за додатові гроші (орієнтир 800…1000 $ за предмет).

Цей метод дуже дисциплінує.

Там два варіанти:

1) на аналогічну суму батьки закупають паски шкіряні ставлять раком студента без штанів та лупцюють до безтями. Реально дієво.

2) такий студент гірко плаче, бо після сесії всі одногрупники полетіли відпочивати на Гавайі (квиток туди і назад від 180$), а він…

Ну, ви зрозуміли… Ви або помиляєтеся, або ми про різні країни говоримо.В наведеній інформації 10 студентів з України відрахували НЕ за неуплату навчання. Ціна навчання для українців у Варшавській політехніці не перевищує ціну навчання в школах Києва - точна цифра 7 200$ на рік. В Вроцлаві або Гданську аж соромно говорити: 3000€.Ця сума сплачуються повністю ДО ПОЧАТКУ НАВЧАННЯ. Всі сплатили, бо це реально сміхотворно сума.В наведеній мною інформації всі 10 відрахованих студентів отримали 2 та більше двійок в сесію (для довідки: за українськими стандартами раніше - відрахування за три незадовільні оцінки в сесію. Зараз часи змінилися: якщо якийсь неслухняний доцент або професор, який «не в темі», бо не відвідував Вчену раду, поставив двійку, то повинен принЕсти заяву про власне звільнення. Ну або когось з кафедри.В принципі польська система освіти трохи схожа на нашу.Американська інша: якщо не здав якийсь предмет, то буде вчити саме його повторно за додатові гроші (орієнтир 800…1000 $ за предмет).Цей метод дуже дисциплінує.Там два варіанти:1) на аналогічну суму батьки закупають паски шкіряні ставлять раком студента без штанів та лупцюють до безтями. Реально дієво.2) такий студент гірко плаче, бо після сесії всі одногрупники полетіли відпочивати на Гавайі (квиток туди і назад від 180$), а він…Ну, ви зрозуміли…

Нет в США платы за пересдачу в Вузе. Есть отдельная сертификация поэтапная после окончания и там да, первый раз бесплатно(за деньги работодателя), потом за свои.

Повідомлень: 4478 З нами з: 04.03.15 Подякував: 72 раз. Подякували: 661 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Сер 07 лют, 2024 18:34 Так ви і в США були?

Круто!



Якщо в двох словах: є перездавання предметів.

Вона організована так:

- за здачу кожного предмета нараховується умовна кількість балів - в залежності від складності: від 1 до 3-х. Ну, типу «Історія США» - 1 бал, а є дуже складні предмети:

The Top Toughest Courses in the World

Chemical Engineering. ...

Pharmacy. ...

Astrophysics. ...

Medicine. ...

Electrical Engineering. ...

Тут здав - отримаєш три умовних бали.

- Щоби отримати диплом бакалавра за 4 роки навчання треба набрати 50 умовних балів.

Ось тут і може скластися ситуація, що на першому курсі не здав фізику і не заробив 2 умовних бали.

Тоді - за підсумком навчання/суми балів - не отримаєш диплом.

Це видно заздалегідь, тоді і добирають ЗА ДОДАТКОВУ ОПЛАТУ ДОДАТКОВІ КУРСИ.



P.S. Звісно, так само, як штати в США - це окремі держави з різними законами, так і університети в США мають свої різні закони та правила. Вище я описав схему/ідею.

О 06-00 14 квітня 2024 буду у справах в місті Шарлотт (SC) - можу уточнити якісь особливості навчання в тому штаті.

Повідомлень: 9175 З нами з: 12.02.09 Подякував: 3450 раз. Подякували: 1214 раз. Профіль 2 ВідповістиЦитата Додано: Сер 07 лют, 2024 18:55 akurt написав: Так ви і в США були?

Круто!



Якщо в двох словах: є пересдача.

Вона організована так:

- за здачу кожного предмета нараховується умовна кількість балів - в залежності від складності: від 1 до 3-х. Ну, типу «Історія США» - 1 бал, а є дуже складні предмети:

The Top Toughest Courses in the World

Chemical Engineering. ...

Pharmacy. ...

Astrophysics. ...

Medicine. ...

Electrical Engineering. ...

Тут здав - отримаєш три умовних бали.

- Щоби отримати диплом бакалавра за 4 роки навчання треба набрати 50 умовних балів.

Ось тут і може скластися ситуація, що на першому курсі не здав фізику і не заробив 2 умовних бали.

Тоді - за підсумком навчання/суми балів - не отримаєш диплом.

Це видно заздалегідь, тоді і добирають ЗА ДОДАТКОВУ ОПЛАТУ ДОДАТКОВІ КУРСИ.



P.S. Звісно, так само, як штати в США - це окремі держави з різними законами, так і університети в США мають свої різні закони та правила. Вище я описав схему/ідею.

Так ви і в США були?

Круто!

Якщо в двох словах: є перездавання предметів.

Вона організована так:

- за здачу кожного предмета нараховується умовна кількість балів - в залежності від складності: від 1 до 3-х. Ну, типу «Історія США» - 1 бал, а є дуже складні предмети:

The Top Toughest Courses in the World

Chemical Engineering. ...

Pharmacy. ...

Astrophysics. ...

Medicine. ...

Electrical Engineering. ...

Тут здав - отримаєш три умовних бали.

- Щоби отримати диплом бакалавра за 4 роки навчання треба набрати 50 умовних балів.

Ось тут і може скластися ситуація, що на першому курсі не здав фізику і не заробив 2 умовних бали.

Тоді - за підсумком навчання/суми балів - не отримаєш диплом.

Це видно заздалегідь, тоді і добирають ЗА ДОДАТКОВУ ОПЛАТУ ДОДАТКОВІ КУРСИ.

P.S. Звісно, так само, як штати в США - це окремі держави з різними законами, так і університети в США мають свої різні закони та правила. Вище я описав схему/ідею.

О 06-00 14 квітня 2024 буду у справах в місті Шарлотт (SC) - можу уточнити якісь особливості навчання в тому штаті.

Какая нахрен история США в ВУЗе. Отличие европейского образования от образования в США что на стипендию надо ещё быть неплохим спортсменом желательно. Меня бывшая сотрудница до сих пор сватает своему сыну. Образование в США и наша любимая шутка после его переломов ноги и руки: "скажи сыну что есть виды спорта как шахматы и шашки, они менее травматичные" Образование юр.фак. что бы не было недопонимания, переломы от рекби )))

Мамина подруга живёт в Канаде - образование Канады такое же как в США. Моя начальница отправила дочку в Польшу. Поэтому да, разницу в ВУЗах я знаю. Моя мама доцент в ВУЗе и как должно быть и как их просят по всяким Скопусам и Ресерчингам - это 2 большие разницы. Но именно моё понимание чего хотят, маленькая хитрость, если знаешь как организовано, и, мою маму цитируют британцы Какая нахрен история США в ВУЗе. Отличие европейского образования от образования в США что на стипендию надо ещё быть неплохим спортсменом желательно. Меня бывшая сотрудница до сих пор сватает своему сыну. Образование в США и наша любимая шутка после его переломов ноги и руки: "скажи сыну что есть виды спорта как шахматы и шашки, они менее травматичные" Образование юр.фак. что бы не было недопонимания, переломы от рекби )))Мамина подруга живёт в Канаде - образование Канады такое же как в США. Моя начальница отправила дочку в Польшу. Поэтому да, разницу в ВУЗах я знаю. Моя мама доцент в ВУЗе и как должно быть и как их просят по всяким Скопусам и Ресерчингам - это 2 большие разницы. Но именно моё понимание чего хотят, маленькая хитрость, если знаешь как организовано, и, мою маму цитируют британцы stm

Повідомлень: 4478 З нами з: 04.03.15 Подякував: 72 раз. Подякували: 661 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Сер 07 лют, 2024 19:01 Ну ви безумовно, великий спеціаліст з американської освіти, тут і сперечатися немає чого.

Для довідки: студент частину предметів вибирає собі сам з рекомендованого переліку.

Це може бути і Історія США і - я сам не повірив - «Вірусологія».

Нехай би на медичних спеціальностях, в то - на технічних. Для «загального розвитку».

А як вам дисципліна «Вітрильний спорт» при навчанні за спеціальністю “Computer science “?

Між іншим: тренує можливість швидкого прийняття нетрадиційних методів вирішення стресових ситуацій. akurt

Повідомлень: 9175 З нами з: 12.02.09 Подякував: 3450 раз. Подякували: 1214 раз. Профіль 2 ВідповістиЦитата Додано: Сер 07 лют, 2024 19:11 akurt написав: Ну ви безумовно, великий спеціаліст з американської освіти, тут і сперечатися немає чого.

Для довідки: студент частину предметів вибирає собі сам з рекомендованого переліку.

Це може бути і Історія США і - я сам не повірив - «Вірусологія».

Нехай би на медичних спеціальностях, в то - на технічних. Для «загального розвитку».

А як вам дисципліна «Вітрильний спорт» при навчанні за спеціальністю “Computer science “?

Ну ви безумовно, великий спеціаліст з американської освіти, тут і сперечатися немає чого.

Для довідки: студент частину предметів вибирає собі сам з рекомендованого переліку.

Це може бути і Історія США і - я сам не повірив - «Вірусологія».

Нехай би на медичних спеціальностях, в то - на технічних. Для «загального розвитку».

А як вам дисципліна «Вітрильний спорт» при навчанні за спеціальністю "Computer science "?

Між іншим: тренує можливість швидкого прийняття нетрадиційних методів вирішення стресових ситуацій.

Надо быть неплохим спортсменом желательно. Вы подтвердили разницу США с европейским образованием, как я указывала. Но не согласны со мной? Ок ))) Пускай люди думают что сдача экзаменов за доп.деньги как Вы сказали, хотя я с таким не сталкивалась )))

Повідомлень: 4478 З нами з: 04.03.15 Подякував: 72 раз. Подякували: 661 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Сер 07 лют, 2024 19:24 Дякую за комплімент.



Только не передергивайте факты: я НЕ ПИСАЛ ПРО СДАЧУ ЭКЗАМЕНОВ ЗА ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ДЕНЬГИ. Это обычная ложь. И вы, и я знаем, кому она присуща.



Я дійсно трохи розбираюся в навчанні не тільки в університетах України (паралельно цим дописам спілкувався з одним доцентом зі Львова та одним професором з Києва - Вайбером та Мессенджером), та в навчанні в університетах в США. Востаннє редагувалось akurt в Сер 07 лют, 2024 19:35, всього редагувалось 1 раз. akurt

Повідомлень: 9175 З нами з: 12.02.09 Подякував: 3450 раз. Подякували: 1214 раз. Профіль 2 ВідповістиЦитата Додано: Сер 07 лют, 2024 19:33 akurt написав: Дякую за комплімент.

Я дійсно трохи розбираюся в навчанні не тільки в університетах України (паралельно цим дописам спілкувався з одним доцентом зі Львова та одним професором з Києва - Вайбером та Мессенджером), та в навчанні в університетах в США.

Сьогодні ні з ким з США не говорив, але певні дії з США сьогодні виконані: завтра після обіду очікую результат). Гадаю, не повинно «зірватися».

Дякую за комплімент.

Я дійсно трохи розбираюся в навчанні не тільки в університетах України (паралельно цим дописам спілкувався з одним доцентом зі Львова та одним професором з Києва - Вайбером та Мессенджером), та в навчанні в університетах в США.

Сьогодні ні з ким з США не говорив, але певні дії з США сьогодні виконані: завтра після обіду очікую результат). Гадаю, не повинно «зірватися».

Хоча може. Перехрещуся…

Перечитала последнее сообщение, комплиментов там нет ) общайтесь с кем хотите и на темы которые хотите ) и я не верующая поэтому поржала, - человек науки креститься... )))

Повідомлень: 4478 З нами з: 04.03.15 Подякував: 72 раз. Подякували: 661 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Сер 07 лют, 2024 19:48 В наш важкий час хреститися - сама правильна справа.

Може уберегти і від вурдалаків, і від збоченців, і від псевдоюристів, і від псевдолікарів.

В наш важкий час хреститися - сама правильна справа.

Може уберегти і від вурдалаків, і від збоченців, і від псевдоюристів, і від псевдолікарів.

Візьміть на озброєння. Рекомендую.

