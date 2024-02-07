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Еміграція, заробітчанство

Еміграція, заробітчанство
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 1832183318341835
Повідомлення Додано: Сер 07 лют, 2024 19:51

  akurt написав:В наши важкий час хреститися - сама правильна справа.
Може уберегти і від вурдалаків, і від збоченців, і від псевдоюристів, і від псевдолікарів.
Візьміть на озброєння. Рекомендую.

У меня все знают как избежать налогов и разделить всё между моим брательником (кузином) и сестрой, если меня прибъет ракета :) я чертовски практичная, без налогов практичная )
stm
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Повідомлення Додано: Сер 07 лют, 2024 19:59

Это классное свойство.
Нормальное.
Приличное.
Понятное.

Тут же наш народ - на этой ветке - возмущался как это так, что в каких-то странах мира народ не только платит налоги, но еще и живет по-людски, в домах, взятых в ипотеку.

Извращенцы, конечно.

Наш человек не платит налоги и не живет потому по-людски.
Все совпадает - и потому все нормально.
Главное вовремя и сломя голову побежать проголосовать за «Жомову яму».
А потом делать вид, что за яму не голосовал…
akurt
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Повідомлення Додано: Сер 07 лют, 2024 20:00

Re: Еміграція, заробітчанство

  akurt написав:: якщо якийсь неслухняний доцент або професор, який «не в темі», бо не відвідував Вчену раду, поставив двійку, то повинен принЕсти заяву про власне звільнення. Ну або когось з кафедри.

Щось Ви казки розповідаєте... Реальна ситуація зовсім інша: є в нас поважний професор, в якого в часи мого студентства здавало 10 з 30 студентів, а минулого року здала 1 із 19. Так просто решта студентів написала заяву на створення комісії без професора і здали 14/18, 4 в академ відпустку. А щодо звільнення, то в році нездачі студентів нікого не звільняють, але все це відображується в кількості годин на наступний рік і зав кафедри потім думає як ділити.

  akurt написав:Американська інша: якщо не здав якийсь предмет, то буде вчити саме його повторно за додатові гроші (орієнтир 800…1000 $ за предмет).

Цілком аналогічно і в нас, тільки ціна 80-100$ за предмет
Дюрі-бачі
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Повідомлення Додано: Сер 07 лют, 2024 20:09

Ну так все вірно:
1) « але все це відображується в кількості годин на наступний рік і зав кафедри потім думає як ділити.»
Так а як ділити: по 0,15 ставки в зуби - і йди в поліклініку по дорогі на роботу - на процедури. Зарплатня приїде на картку.
Є зворотній абсурд: у Львівську політехніку на найбільш востребувану в Україні спеціальність «Менеджмент організацій» в 2023 році набрали 15 (пʼятнадцять, Карл!) груп студентів - так майже з Личаківського цвинтаря втягували викладачів математики.
2) про 80-100$ за предмет - я не знаю, що ви мали на увазі в Україні, я написав про те, скільки грошей доплатить в касу університету студент в США, щоби отримати додаткове право на вивчення того предмету, який не додав в попередьтому семесирі.
akurt
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