У меня все знают как избежать налогов и разделить всё между моим брательником (кузином) и сестрой, если меня прибъет ракета я чертовски практичная, без налогов практичная )
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Додано: Сер 07 лют, 2024 19:51
У меня все знают как избежать налогов и разделить всё между моим брательником (кузином) и сестрой, если меня прибъет ракета я чертовски практичная, без налогов практичная )
Додано: Сер 07 лют, 2024 19:59
Это классное свойство.
Нормальное.
Приличное.
Понятное.
Тут же наш народ - на этой ветке - возмущался как это так, что в каких-то странах мира народ не только платит налоги, но еще и живет по-людски, в домах, взятых в ипотеку.
Извращенцы, конечно.
Наш человек не платит налоги и не живет потому по-людски.
Все совпадает - и потому все нормально.
Главное вовремя и сломя голову побежать проголосовать за «Жомову яму».
А потом делать вид, что за яму не голосовал…
Додано: Сер 07 лют, 2024 20:00
Re: Еміграція, заробітчанство
Щось Ви казки розповідаєте... Реальна ситуація зовсім інша: є в нас поважний професор, в якого в часи мого студентства здавало 10 з 30 студентів, а минулого року здала 1 із 19. Так просто решта студентів написала заяву на створення комісії без професора і здали 14/18, 4 в академ відпустку. А щодо звільнення, то в році нездачі студентів нікого не звільняють, але все це відображується в кількості годин на наступний рік і зав кафедри потім думає як ділити.
Цілком аналогічно і в нас, тільки ціна 80-100$ за предмет
Додано: Сер 07 лют, 2024 20:09
Ну так все вірно:
1) « але все це відображується в кількості годин на наступний рік і зав кафедри потім думає як ділити.»
Так а як ділити: по 0,15 ставки в зуби - і йди в поліклініку по дорогі на роботу - на процедури. Зарплатня приїде на картку.
Є зворотній абсурд: у Львівську політехніку на найбільш востребувану в Україні спеціальність «Менеджмент організацій» в 2023 році набрали 15 (пʼятнадцять, Карл!) груп студентів - так майже з Личаківського цвинтаря втягували викладачів математики.
2) про 80-100$ за предмет - я не знаю, що ви мали на увазі в Україні, я написав про те, скільки грошей доплатить в касу університету студент в США, щоби отримати додаткове право на вивчення того предмету, який не додав в попередьтому семесирі.
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