У меня все знают как избежать налогов и разделить всё между моим брательником (кузином) и сестрой, если меня прибъет ракета я чертовски практичная, без налогов практичная )
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Додано: Сер 07 лют, 2024 19:51
У меня все знают как избежать налогов и разделить всё между моим брательником (кузином) и сестрой, если меня прибъет ракета я чертовски практичная, без налогов практичная )
Додано: Сер 07 лют, 2024 19:59
Это классное свойство.
Нормальное.
Приличное.
Понятное.
Тут же наш народ - на этой ветке - возмущался как это так, что в каких-то странах мира народ не только платит налоги, но еще и живет по-людски, в домах, взятых в ипотеку.
Извращенцы, конечно.
Наш человек не платит налоги и не живет потому по-людски.
Все совпадает - и потому все нормально.
Главное вовремя и сломя голову побежать проголосовать за «Жомову яму».
А потом делать вид, что за яму не голосовал…
Додано: Сер 07 лют, 2024 20:00
Re: Еміграція, заробітчанство
Щось Ви казки розповідаєте... Реальна ситуація зовсім інша: є в нас поважний професор, в якого в часи мого студентства здавало 10 з 30 студентів, а минулого року здала 1 із 19. Так просто решта студентів написала заяву на створення комісії без професора і здали 14/18, 4 в академ відпустку. А щодо звільнення, то в році нездачі студентів нікого не звільняють, але все це відображується в кількості годин на наступний рік і зав кафедри потім думає як ділити.
Цілком аналогічно і в нас, тільки ціна 80-100$ за предмет
Додано: Сер 07 лют, 2024 20:09
Ну так все вірно:
1) «…але все це відображується в кількості годин на наступний рік і зав кафедри потім думає як ділити.»
Так а як ділити: по 0,15 ставки в зуби - і йди в поліклініку по дорозі на роботу - на процедури. Зарплатня приїде на картку.
Є зворотній абсурд: у Львівську політехніку на найбільш востребувану в Україні спеціальність «Менеджмент організацій» в 2023 році набрали 15 (пʼятнадцять, Карл!) груп студентів - так майже з Личаківського цвинтаря витягували викладачів математики.
2) про «80-100$ за предмет» - я не знаю, що ви мали на увазі в Україні, я написав про те, скільки грошей доплатить в касу університету студент в США, щоби отримати додаткове право на відвідування занять та вивчення того предмету, який не зміг вивчити та здати в попередньому семестрі.
Різниця в тому, що:
А) за невдачу його ніхто не відраховує, він просто невпевнено з малою кількістю балів йде вперед. Може йти і 5 років, і 7… зустрічав в пресі, що один студент вчився чи 10 чи 15 років…
Б) наявність або відсутність студента ніяк не відображається на штаті викладачів.
Не дуже відповідаю за точність цієї цифри - але саме ви її зрозумієте. - професор США має навантаження не більше 150 годин за рік.
Це не означає, що він за рік працює тільки 150 годин - це він прочитав 150 годин лекцій - він на роботі щоденно (!) у власному кабінеті (не викладацька кафедри, в саме кабінет) - це його офіс - де він щоденно знаходиться та консультує студентів (з важких питань, що були на лекції), аспірантів та докторантів.
Востаннє редагувалось akurt в Сер 07 лют, 2024 20:21, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Сер 07 лют, 2024 20:20
Абсолютно законное 0 налогообложение всё в рамках законов. Все нотариусы 2 (Киев и область), которым я доверяю как профи, всё проведут чётко и абсолютно законно, все участники сделки знают куда и когда идти, отменить такую сделку нельзя никак: прямые сделки продажи и дарственные первой линии родства, не прикопаться я ж говорю, я очень практичная. Подруги и сестра развеют прах в очень красивых местах, тут мы ещё решаем каких, недоработка больше с моей стороны, но я всегда доверяю профи, а они именно такие и знают мой вкус на красивые места ))) заметьте, я гораздо-гораздо моложе, а уже какие планы! ))) Но мои родители пришли ко мне с весьма интересным текстом: "документы на недвижимость там-то, деньги в таких-то банках". На моё резонное WTF, ответ был: "мы не собираемся умирать, но если что-то случится ты не будешь бегать как попеченная". Мне было 20 лет. В 24 уже я говорила им на свои копейки, умирать я тоже не собиралась, но определённые знания, дают определенные преференции ) Куда уж сейчас, в 8 утра сегодня было прям феерично. Разговор конечно вначале ввергает в шок, но он очень практичен особенно глядя на обстоятельства
Додано: Сер 07 лют, 2024 20:33
А вы знаете, я верю:
« Все нотариусы 2 (Киев и область), которым я доверяю как профи, всё проведут чётко и абсолютно законно, все участники сделки знают куда и когда идти, отменить такую сделку нельзя никак: прямые сделки продажи и дарственные первой линии родства, не прикопаться.»
Мне реально понравилось: @все участники сделки знают куда и когда идти@.
Надо записать: будет крылатой фразой.
Пані stm! Респект и уважуха: я всегда видел в Вас на фоне хмурых озлобленных мужиков интересную неординарную личность. Не шучу и не ерничаю.
Востаннє редагувалось akurt в Сер 07 лют, 2024 21:30, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Сер 07 лют, 2024 20:59
Re: Еміграція, заробітчанство
Саме те й маю на увазі: тепер 2 студенти ходять до мене на пари разом з 2 курсом, хоча на всі інші пари ходять зі своїм 3 курсом, бо не здали минулого літа екзамен. І заплатили в касу університету додатково до 400$ за семестр ще по 80$ за право повторно слухати курс. А мені дорахували додаткові 6 годин навантаження, влітку знову будуть здавати.
Додано: Сер 07 лют, 2024 21:15
Re: Еміграція, заробітчанство
Відрахування можливо пов'язані з статусом укр. Як написала стм. Не знаю як в університетах, але в поліцеальних школах, люди просто забили бо сказали що укр не продовжують, не знаємо що буде і будь ласка платіть. Відповідно вони(множина) не здавали екзамени. І це 150зл в місяць.
Я вже писав Пану Акурту що 7к євро це не копійки які валяються на дорозі.
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