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Еміграція, заробітчанство
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Чет 08 лют, 2024 07:20
BeneFuckTor написав:
Відрахування можливо пов'язані з статусом укр. Як написала стм. Не знаю як в університетах, але в поліцеальних школах, люди просто забили бо сказали що укр не продовжують, не знаємо що буде і будь ласка платіть. Відповідно вони(множина) не здавали екзамени. І це 150зл в місяць.
Я вже писав Пану Акурту що 7к євро це не копійки які валяються на дорозі.
Отож бо, ще друге стільки ж треба за оренду і харчування добавити.
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Додано: Чет 08 лют, 2024 08:01
stm написав: akurt написав:
В наши важкий час хреститися - сама правильна справа.
Може уберегти і від вурдалаків, і від збоченців, і від псевдоюристів, і від псевдолікарів.
Візьміть на озброєння. Рекомендую.
У меня все знают как избежать налогов и разделить всё между моим брательником (кузином) и сестрой, если меня прибъет ракета
я чертовски практичная, без налогов практичная )
Я вибачаюся, але назва теми Еміграція, заробітчанство
, а не Як кинути Україну, ЗСУ ітд на податки
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BIGor
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Додано: Чет 08 лют, 2024 08:17
BIGor написав: stm написав: akurt написав:
В наши важкий час хреститися - сама правильна справа.
Може уберегти і від вурдалаків, і від збоченців, і від псевдоюристів, і від псевдолікарів.
Візьміть на озброєння. Рекомендую.
У меня все знают как избежать налогов и разделить всё между моим брательником (кузином) и сестрой, если меня прибъет ракета
я чертовски практичная, без налогов практичная )
Я вибачаюся, але назва теми Еміграція, заробітчанство
, а не Як кинути Україну, ЗСУ ітд на податки
.
Перепрошую, в якій юрисдикції податки сплачуємо?! 😏
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