Форуми / Персональні Фінанси / Ринок нерухомості / Еміграція, заробітчанство Еміграція, заробітчанство + Додати

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на тему Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні

#<1 ... 1833183418351836> Додано: Сер 07 лют, 2024 19:51 akurt написав: В наши важкий час хреститися - сама правильна справа.

Може уберегти і від вурдалаків, і від збоченців, і від псевдоюристів, і від псевдолікарів.

Візьміть на озброєння. Рекомендую. В наши важкий час хреститися - сама правильна справа.Може уберегти і від вурдалаків, і від збоченців, і від псевдоюристів, і від псевдолікарів.Візьміть на озброєння. Рекомендую.

У меня все знают как избежать налогов и разделить всё между моим брательником (кузином) и сестрой, если меня прибъет ракета я чертовски практичная, без налогов практичная ) У меня все знают как избежать налогов и разделить всё между моим брательником (кузином) и сестрой, если меня прибъет ракетая чертовски практичная, без налогов практичная ) stm

Повідомлень: 4481 З нами з: 04.03.15 Подякував: 72 раз. Подякували: 661 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Сер 07 лют, 2024 20:00 Re: Еміграція, заробітчанство akurt написав: : якщо якийсь неслухняний доцент або професор, який «не в темі», бо не відвідував Вчену раду, поставив двійку, то повинен принЕсти заяву про власне звільнення. Ну або когось з кафедри. : якщо якийсь неслухняний доцент або професор, який «не в темі», бо не відвідував Вчену раду, поставив двійку, то повинен принЕсти заяву про власне звільнення. Ну або когось з кафедри.

Щось Ви казки розповідаєте... Реальна ситуація зовсім інша: є в нас поважний професор, в якого в часи мого студентства здавало 10 з 30 студентів, а минулого року здала 1 із 19. Так просто решта студентів написала заяву на створення комісії без професора і здали 14/18, 4 в академ відпустку. А щодо звільнення, то в році нездачі студентів нікого не звільняють, але все це відображується в кількості годин на наступний рік і зав кафедри потім думає як ділити.



akurt написав: Американська інша: якщо не здав якийсь предмет, то буде вчити саме його повторно за додатові гроші (орієнтир 800…1000 $ за предмет). Американська інша: якщо не здав якийсь предмет, то буде вчити саме його повторно за додатові гроші (орієнтир 800…1000 $ за предмет).

Цілком аналогічно і в нас, тільки ціна 80-100$ за предмет Щось Ви казки розповідаєте... Реальна ситуація зовсім інша: є в нас поважний професор, в якого в часи мого студентства здавало 10 з 30 студентів, а минулого року здала 1 із 19. Так просто решта студентів написала заяву на створення комісії без професора і здали 14/18, 4 в академ відпустку. А щодо звільнення, то в році нездачі студентів нікого не звільняють, але все це відображується в кількості годин на наступний рік і зав кафедри потім думає як ділити.Цілком аналогічно і в нас, тільки ціна 80-100$ за предмет Дюрі-бачі

Повідомлень: 2276 З нами з: 29.07.22 Подякував: 397 раз. Подякували: 301 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Сер 07 лют, 2024 20:09 Ну так все вірно:

1) «…але все це відображується в кількості годин на наступний рік і зав кафедри потім думає як ділити.»

Так а як ділити: по 0,15 ставки в зуби - і йди в поліклініку по дорозі на роботу - на процедури. Зарплатня приїде на картку.

Є зворотній абсурд: у Львівську політехніку на найбільш востребувану в Україні спеціальність «Менеджмент організацій» в 2023 році набрали 15 (пʼятнадцять, Карл!) груп студентів - так майже з Личаківського цвинтаря витягували викладачів математики.

2) про «80-100$ за предмет» - я не знаю, що ви мали на увазі в Україні, я написав про те, скільки грошей доплатить в касу університету студент в США, щоби отримати додаткове право на відвідування занять та вивчення того предмету, який не зміг вивчити та здати в попередньому семестрі.

Різниця в тому, що:

А) за невдачу його ніхто не відраховує, він просто невпевнено з малою кількістю балів йде вперед. Може йти і 5 років, і 7… зустрічав в пресі, що один студент вчився чи 10 чи 15 років…

Б) наявність або відсутність студента ніяк не відображається на штаті викладачів.

Не дуже відповідаю за точність цієї цифри - але саме ви її зрозумієте. - професор США має навантаження не більше 150 годин за рік.



Це не означає, що він за рік працює тільки 150 годин - це він прочитав 150 годин лекцій - він на роботі щоденно (!) у власному кабінеті (не викладацька кафедри, в саме кабінет) - це його офіс - де він щоденно знаходиться та консультує студентів (з важких питань, що були на лекції), аспірантів та докторантів. Востаннє редагувалось akurt в Сер 07 лют, 2024 20:21, всього редагувалось 1 раз. akurt

Повідомлень: 9176 З нами з: 12.02.09 Подякував: 3450 раз. Подякували: 1214 раз. Профіль 2 ВідповістиЦитата Додано: Сер 07 лют, 2024 20:20 akurt написав: Это классное свойство.

Нормальное.

Приличное.

Понятное.



Тут же наш народ - на этой ветке - возмущался как это так, что в каких-то странах мира народ не только платит налоги, но еще и живет по-людски, в домах, взятых в ипотеку.



Извращенцы, конечно.



Наш человек не платит налоги и не живет потому по-людски.

Все совпадает - и потому все нормально.

Главное вовремя и сломя голову побежать проголосовать за «Жомову яму».

А потом делать вид, что за яму не голосовал… Это классное свойство.Нормальное.Приличное.Понятное.Тут же наш народ - на этой ветке - возмущался как это так, что в каких-то странах мира народ не только платит налоги, но еще и живет по-людски, в домах, взятых в ипотеку.Извращенцы, конечно.Наш человек не платит налоги и не живет потому по-людски.Все совпадает - и потому все нормально.Главное вовремя и сломя голову побежать проголосовать за «Жомову яму».А потом делать вид, что за яму не голосовал…

Абсолютно законное 0 налогообложение всё в рамках законов. Все нотариусы 2 (Киев и область), которым я доверяю как профи, всё проведут чётко и абсолютно законно, все участники сделки знают куда и когда идти, отменить такую сделку нельзя никак: прямые сделки продажи и дарственные первой линии родства, не прикопаться я ж говорю, я очень практичная. Подруги и сестра развеют прах в очень красивых местах, тут мы ещё решаем каких, недоработка больше с моей стороны, но я всегда доверяю профи, а они именно такие и знают мой вкус на красивые места ))) заметьте, я гораздо-гораздо моложе, а уже какие планы! ))) Но мои родители пришли ко мне с весьма интересным текстом: "документы на недвижимость там-то, деньги в таких-то банках". На моё резонное WTF, ответ был: "мы не собираемся умирать, но если что-то случится ты не будешь бегать как попеченная". Мне было 20 лет. В 24 уже я говорила им на свои копейки, умирать я тоже не собиралась, но определённые знания, дают определенные преференции ) Куда уж сейчас, в 8 утра сегодня было прям феерично. Разговор конечно вначале ввергает в шок, но он очень практичен особенно глядя на обстоятельства Абсолютно законное 0 налогообложениевсё в рамках законов. Все нотариусы 2 (Киев и область), которым я доверяю как профи, всё проведут чётко и абсолютно законно, все участники сделки знают куда и когда идти, отменить такую сделку нельзя никак: прямые сделки продажи и дарственные первой линии родства, не прикопатьсяя ж говорю, я очень практичная. Подруги и сестра развеют прах в очень красивых местах, тут мы ещё решаем каких, недоработка больше с моей стороны, но я всегда доверяю профи, а они именно такие и знают мой вкус на красивые места ))) заметьте, я гораздо-гораздо моложе, а уже какие планы! ))) Но мои родители пришли ко мне с весьма интересным текстом: "документы на недвижимость там-то, деньги в таких-то банках". На моё резонное WTF, ответ был: "мы не собираемся умирать, но если что-то случится ты не будешь бегать как попеченная". Мне было 20 лет. В 24 уже я говорила им на свои копейки, умирать я тоже не собиралась, но определённые знания, дают определенные преференции ) Куда уж сейчас, в 8 утра сегодня было прям феерично. Разговор конечно вначале ввергает в шок, но он очень практичен особенно глядя на обстоятельства stm

Повідомлень: 4481 З нами з: 04.03.15 Подякував: 72 раз. Подякували: 661 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Сер 07 лют, 2024 20:33 А вы знаете, я верю:

« Все нотариусы 2 (Киев и область), которым я доверяю как профи, всё проведут чётко и абсолютно законно, все участники сделки знают куда и когда идти, отменить такую сделку нельзя никак: прямые сделки продажи и дарственные первой линии родства, не прикопаться.»



Мне реально понравилось: @все участники сделки знают куда и когда идти@.

Надо записать: будет крылатой фразой.

Пані stm! Респект и уважуха: я всегда видел в Вас на фоне хмурых озлобленных мужиков интересную неординарную личность. Не шучу и не ерничаю. Востаннє редагувалось akurt в Сер 07 лют, 2024 21:30, всього редагувалось 1 раз. akurt

Повідомлень: 9176 З нами з: 12.02.09 Подякував: 3450 раз. Подякували: 1214 раз. Профіль 2 ВідповістиЦитата Додано: Сер 07 лют, 2024 20:59 Re: Еміграція, заробітчанство akurt написав: 2) про «80-100$ за предмет» - я не знаю, що ви мали на увазі в Україні, я написав про те, скільки грошей доплатить в касу університету студент в США, щоби отримати додаткове право на відвідування занять та вивчення того предмету, який не зміг вивчити та здати в попередньому семестрі. 2) про «80-100$ за предмет» - я не знаю, що ви мали на увазі в Україні, я написав про те, скільки грошей доплатить в касу університету студент в США, щоби отримати додаткове право на відвідування занять та вивчення того предмету, який не зміг вивчити та здати в попередньому семестрі.

Саме те й маю на увазі: тепер 2 студенти ходять до мене на пари разом з 2 курсом, хоча на всі інші пари ходять зі своїм 3 курсом, бо не здали минулого літа екзамен. І заплатили в касу університету додатково до 400$ за семестр ще по 80$ за право повторно слухати курс. А мені дорахували додаткові 6 годин навантаження, влітку знову будуть здавати. Саме те й маю на увазі: тепер 2 студенти ходять до мене на пари разом з 2 курсом, хоча на всі інші пари ходять зі своїм 3 курсом, бо не здали минулого літа екзамен. І заплатили в касу університету додатково до 400$ за семестр ще по 80$ за право повторно слухати курс. А мені дорахували додаткові 6 годин навантаження, влітку знову будуть здавати. Дюрі-бачі

Повідомлень: 2276 З нами з: 29.07.22 Подякував: 397 раз. Подякували: 301 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Сер 07 лют, 2024 21:15 Re: Еміграція, заробітчанство Відрахування можливо пов'язані з статусом укр. Як написала стм. Не знаю як в університетах, але в поліцеальних школах, люди просто забили бо сказали що укр не продовжують, не знаємо що буде і будь ласка платіть. Відповідно вони(множина) не здавали екзамени. І це 150зл в місяць.

Я вже писав Пану Акурту що 7к євро це не копійки які валяються на дорозі. BeneFuckTor Повідомлень: 61 З нами з: 21.11.19 Подякував: 216 раз. Подякували: 9 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Сер 07 лют, 2024 22:55 BIGor написав: якщо мета - житло в Лондоні (цікаво скільки коштує? 1 млн фунтів?) якщо мета - житло в Лондоні (цікаво скільки коштує? 1 млн фунтів?)

529 тис зараз в середньому. На практиці в більшості випадків за такі гроші це террасний будинок(сусіди з обох боків) менше 100 м2, 2 поверхи, з парою соток саду десь на периферії міста. Або квартира трохи центральніше, але їх тут не дуже люблять



Для того щоб проводити такі вправи для підвищення кредитного рейтингу як в згаданій кулсторі треба накосячити з платежами або мати низький/нерегулярний дохід. В мене кредитний рейтинг позеленів десь за рік без кредитів 529 тис зараз в середньому. На практиці в більшості випадків за такі гроші це террасний будинок(сусіди з обох боків) менше 100 м2, 2 поверхи, з парою соток саду десь на периферії міста. Або квартира трохи центральніше, але їх тут не дуже люблятьДля того щоб проводити такі вправи для підвищення кредитного рейтингу як в згаданій кулсторі треба накосячити з платежами або мати низький/нерегулярний дохід. В мене кредитний рейтинг позеленів десь за рік без кредитів IgA Повідомлень: 1274 З нами з: 02.07.15 Подякував: 38 раз. Подякували: 200 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Чет 08 лют, 2024 07:20 BeneFuckTor написав: Відрахування можливо пов'язані з статусом укр. Як написала стм. Не знаю як в університетах, але в поліцеальних школах, люди просто забили бо сказали що укр не продовжують, не знаємо що буде і будь ласка платіть. Відповідно вони(множина) не здавали екзамени. І це 150зл в місяць.

Я вже писав Пану Акурту що 7к євро це не копійки які валяються на дорозі. Відрахування можливо пов'язані з статусом укр. Як написала стм. Не знаю як в університетах, але в поліцеальних школах, люди просто забили бо сказали що укр не продовжують, не знаємо що буде і будь ласка платіть. Відповідно вони(множина) не здавали екзамени. І це 150зл в місяць.Я вже писав Пану Акурту що 7к євро це не копійки які валяються на дорозі.

Отож бо, ще друге стільки ж треба за оренду і харчування добавити. Отож бо, ще друге стільки ж треба за оренду і харчування добавити. Bolt Повідомлень: 2757 З нами з: 09.11.17 Подякував: 15 раз. Подякували: 204 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Чет 08 лют, 2024 13:27 The_Rebel написав: ...

Ну, я маю на увазі, що не всім підходить Захід і його цінності. А матеріальне не вічне і з собою не забереш. Ну і на Заході в людини може бути мільйон дол. (вкл. хату / акції і т.п.), але буде вона з тим мільйоном середнячком, як і всі. А у когось на Філіппінах не буде нічого, але він також буде відчувати себе середнячком) ...Ну, я маю на увазі, що не всім підходить. А матеріальне не вічне і з собою не забереш. Ну і на Заході в людини може бути мільйон дол. (вкл. хату / акції і т.п.), але буде вона з тим мільйоном середнячком, як і всі. А у когось на Філіппінах не буде нічого, але він також буде відчувати себе середнячком)

дуже некоректне твердження. які саме цінності Заходу не підходять?



якщо не бажаєш працювати, то й на Заході, в том ж США - живи собі у своє задоволення, ще й фудстемпи на життя підкинуть. заробити гроші - це можливість, яку надає розвинене суспільство, можна цим не користуватися.



приклад Азії наводять, бо там якщо немає грошей все набагато дешевше - жебрати в Азії простіше. але ви ж кажете, "не хлебом единым". а наскільки легко жити в зовсім іншому суспільстві чому ніхто не розглядає? там й з грошима буде важкувато жити, не те що без грошей



й ми кажемо про окрему людину. а якщо є діти?



як не крути, західні цінності дають набагато більше перспектив - а тем вже хто як зможе ними скористатися. дуже некоректне твердження. які саме цінності Заходу не підходять?якщо не бажаєш працювати, то й на Заході, в том ж США - живи собі у своє задоволення, ще й фудстемпи на життя підкинуть. заробити гроші - це можливість, яку надає розвинене суспільство, можна цим не користуватися.приклад Азії наводять, бо там якщо немає грошей все набагато дешевше - жебрати в Азії простіше. але ви ж кажете, "не хлебом единым". а наскільки легко жити в зовсім іншому суспільстві чому ніхто не розглядає? там й з грошима буде важкувато жити, не те що без грошейй ми кажемо про окрему людину. а якщо є діти?як не крути, західні цінності дають набагато більше перспектив - а тем вже хто як зможе ними скористатися. Shaman

Повідомлень: 5190 З нами з: 29.09.19 Подякував: 549 раз. Подякували: 1303 раз. Профіль 2 3 ВідповістиЦитата #<1 ... 1833183418351836> Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Статті на Finance.ua Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки для вашого гаманця Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення публікацій Finance.ua Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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