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Еміграція, заробітчанство

Еміграція, заробітчанство
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 1833183418351836>
Повідомлення Додано: Сер 07 лют, 2024 19:51

  akurt написав:В наши важкий час хреститися - сама правильна справа.
Може уберегти і від вурдалаків, і від збоченців, і від псевдоюристів, і від псевдолікарів.
Візьміть на озброєння. Рекомендую.

У меня все знают как избежать налогов и разделить всё между моим брательником (кузином) и сестрой, если меня прибъет ракета :) я чертовски практичная, без налогов практичная )
stm
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Повідомлення Додано: Сер 07 лют, 2024 20:00

Re: Еміграція, заробітчанство

  akurt написав:: якщо якийсь неслухняний доцент або професор, який «не в темі», бо не відвідував Вчену раду, поставив двійку, то повинен принЕсти заяву про власне звільнення. Ну або когось з кафедри.

Щось Ви казки розповідаєте... Реальна ситуація зовсім інша: є в нас поважний професор, в якого в часи мого студентства здавало 10 з 30 студентів, а минулого року здала 1 із 19. Так просто решта студентів написала заяву на створення комісії без професора і здали 14/18, 4 в академ відпустку. А щодо звільнення, то в році нездачі студентів нікого не звільняють, але все це відображується в кількості годин на наступний рік і зав кафедри потім думає як ділити.

  akurt написав:Американська інша: якщо не здав якийсь предмет, то буде вчити саме його повторно за додатові гроші (орієнтир 800…1000 $ за предмет).

Цілком аналогічно і в нас, тільки ціна 80-100$ за предмет
Дюрі-бачі
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Повідомлення Додано: Сер 07 лют, 2024 20:09

Ну так все вірно:
1) «…але все це відображується в кількості годин на наступний рік і зав кафедри потім думає як ділити.»
Так а як ділити: по 0,15 ставки в зуби - і йди в поліклініку по дорозі на роботу - на процедури. Зарплатня приїде на картку.
Є зворотній абсурд: у Львівську політехніку на найбільш востребувану в Україні спеціальність «Менеджмент організацій» в 2023 році набрали 15 (пʼятнадцять, Карл!) груп студентів - так майже з Личаківського цвинтаря витягували викладачів математики.
2) про «80-100$ за предмет» - я не знаю, що ви мали на увазі в Україні, я написав про те, скільки грошей доплатить в касу університету студент в США, щоби отримати додаткове право на відвідування занять та вивчення того предмету, який не зміг вивчити та здати в попередньому семестрі.
Різниця в тому, що:
А) за невдачу його ніхто не відраховує, він просто невпевнено з малою кількістю балів йде вперед. Може йти і 5 років, і 7… зустрічав в пресі, що один студент вчився чи 10 чи 15 років…
Б) наявність або відсутність студента ніяк не відображається на штаті викладачів.
Не дуже відповідаю за точність цієї цифри - але саме ви її зрозумієте. - професор США має навантаження не більше 150 годин за рік.

Це не означає, що він за рік працює тільки 150 годин - це він прочитав 150 годин лекцій - він на роботі щоденно (!) у власному кабінеті (не викладацька кафедри, в саме кабінет) - це його офіс - де він щоденно знаходиться та консультує студентів (з важких питань, що були на лекції), аспірантів та докторантів.
Востаннє редагувалось akurt в Сер 07 лют, 2024 20:21, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Сер 07 лют, 2024 20:20

  akurt написав:Это классное свойство.
Нормальное.
Приличное.
Понятное.

Тут же наш народ - на этой ветке - возмущался как это так, что в каких-то странах мира народ не только платит налоги, но еще и живет по-людски, в домах, взятых в ипотеку.

Извращенцы, конечно.

Наш человек не платит налоги и не живет потому по-людски.
Все совпадает - и потому все нормально.
Главное вовремя и сломя голову побежать проголосовать за «Жомову яму».
А потом делать вид, что за яму не голосовал…

Абсолютно законное 0 налогообложение :) всё в рамках законов. Все нотариусы 2 (Киев и область), которым я доверяю как профи, всё проведут чётко и абсолютно законно, все участники сделки знают куда и когда идти, отменить такую сделку нельзя никак: прямые сделки продажи и дарственные первой линии родства, не прикопаться :) я ж говорю, я очень практичная. Подруги и сестра развеют прах в очень красивых местах, тут мы ещё решаем каких, недоработка больше с моей стороны, но я всегда доверяю профи, а они именно такие и знают мой вкус на красивые места ))) заметьте, я гораздо-гораздо моложе, а уже какие планы! ))) Но мои родители пришли ко мне с весьма интересным текстом: "документы на недвижимость там-то, деньги в таких-то банках". На моё резонное WTF, ответ был: "мы не собираемся умирать, но если что-то случится ты не будешь бегать как попеченная". Мне было 20 лет. В 24 уже я говорила им на свои копейки, умирать я тоже не собиралась, но определённые знания, дают определенные преференции ) Куда уж сейчас, в 8 утра сегодня было прям феерично. Разговор конечно вначале ввергает в шок, но он очень практичен особенно глядя на обстоятельства :)
stm
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Повідомлення Додано: Сер 07 лют, 2024 20:33

А вы знаете, я верю:
« Все нотариусы 2 (Киев и область), которым я доверяю как профи, всё проведут чётко и абсолютно законно, все участники сделки знают куда и когда идти, отменить такую сделку нельзя никак: прямые сделки продажи и дарственные первой линии родства, не прикопаться.»

Мне реально понравилось: @все участники сделки знают куда и когда идти@.
Надо записать: будет крылатой фразой.
Пані stm! Респект и уважуха: я всегда видел в Вас на фоне хмурых озлобленных мужиков интересную неординарную личность. Не шучу и не ерничаю.
Востаннє редагувалось akurt в Сер 07 лют, 2024 21:30, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Сер 07 лют, 2024 20:59

Re: Еміграція, заробітчанство

  akurt написав:2) про «80-100$ за предмет» - я не знаю, що ви мали на увазі в Україні, я написав про те, скільки грошей доплатить в касу університету студент в США, щоби отримати додаткове право на відвідування занять та вивчення того предмету, який не зміг вивчити та здати в попередньому семестрі.

Саме те й маю на увазі: тепер 2 студенти ходять до мене на пари разом з 2 курсом, хоча на всі інші пари ходять зі своїм 3 курсом, бо не здали минулого літа екзамен. І заплатили в касу університету додатково до 400$ за семестр ще по 80$ за право повторно слухати курс. А мені дорахували додаткові 6 годин навантаження, влітку знову будуть здавати.
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Повідомлення Додано: Сер 07 лют, 2024 21:15

Re: Еміграція, заробітчанство

Відрахування можливо пов'язані з статусом укр. Як написала стм. Не знаю як в університетах, але в поліцеальних школах, люди просто забили бо сказали що укр не продовжують, не знаємо що буде і будь ласка платіть. Відповідно вони(множина) не здавали екзамени. І це 150зл в місяць.
Я вже писав Пану Акурту що 7к євро це не копійки які валяються на дорозі.
BeneFuckTor
 
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Повідомлення Додано: Сер 07 лют, 2024 22:55

  BIGor написав:якщо мета - житло в Лондоні (цікаво скільки коштує? 1 млн фунтів?)

529 тис зараз в середньому. На практиці в більшості випадків за такі гроші це террасний будинок(сусіди з обох боків) менше 100 м2, 2 поверхи, з парою соток саду десь на периферії міста. Або квартира трохи центральніше, але їх тут не дуже люблять

Для того щоб проводити такі вправи для підвищення кредитного рейтингу як в згаданій кулсторі треба накосячити з платежами або мати низький/нерегулярний дохід. В мене кредитний рейтинг позеленів десь за рік без кредитів
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Повідомлення Додано: Чет 08 лют, 2024 07:20

  BeneFuckTor написав:Відрахування можливо пов'язані з статусом укр. Як написала стм. Не знаю як в університетах, але в поліцеальних школах, люди просто забили бо сказали що укр не продовжують, не знаємо що буде і будь ласка платіть. Відповідно вони(множина) не здавали екзамени. І це 150зл в місяць.
Я вже писав Пану Акурту що 7к євро це не копійки які валяються на дорозі.

Отож бо, ще друге стільки ж треба за оренду і харчування добавити.
Bolt
 
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Повідомлення Додано: Чет 08 лют, 2024 13:27

  The_Rebel написав:...
Ну, я маю на увазі, що не всім підходить Захід і його цінності. А матеріальне не вічне і з собою не забереш. Ну і на Заході в людини може бути мільйон дол. (вкл. хату / акції і т.п.), але буде вона з тим мільйоном середнячком, як і всі. А у когось на Філіппінах не буде нічого, але він також буде відчувати себе середнячком)

дуже некоректне твердження. які саме цінності Заходу не підходять?

якщо не бажаєш працювати, то й на Заході, в том ж США - живи собі у своє задоволення, ще й фудстемпи на життя підкинуть. заробити гроші - це можливість, яку надає розвинене суспільство, можна цим не користуватися.

приклад Азії наводять, бо там якщо немає грошей все набагато дешевше - жебрати в Азії простіше. але ви ж кажете, "не хлебом единым". а наскільки легко жити в зовсім іншому суспільстві чому ніхто не розглядає? там й з грошима буде важкувато жити, не те що без грошей

й ми кажемо про окрему людину. а якщо є діти?

як не крути, західні цінності дають набагато більше перспектив - а тем вже хто як зможе ними скористатися.
Shaman
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