Еміграція, заробітчанство
News from Canada
Останні дані про хід подачі заявок за Програмою CUAET (за даними телеграм каналу UA Canada - Ми і Канаді):
▪️Подано заявок - 1,2 млн.
▪️Затвердженно - 936 тис.
▪️Приїхало - 210 тис.
Переважна більшість українців, які приїхали до Канади, є працездатними, добре освіченими та активно залученими до робочої сили, демонструючи стійкість та прогрес в інтеграції.
Працевлаштовано 73% прибулих.
Зростає напруження на ринку ціни авіаквитків.
Не встигли мої приятелі взяти квитки на 27 лютого по 720$ (пересадка у Франкфурті та Торонто - кінцевий пункт Едмонтон) - як ті самі квитки вже по 1000+$.
За повідомленнями в мережі, за таку саму ціну вже продають квитки щ міст Польщі (сам не перевіряв).