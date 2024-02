Форуми / Персональні Фінанси / Ринок нерухомості / Еміграція, заробітчанство Еміграція, заробітчанство + Додати

News from Canada



Останні дані про хід подачі заявок за Програмою CUAET (за даними телеграм каналу UA Canada - Ми і Канаді):



▪️Подано заявок - 1,2 млн.

▪️Затвердженно - 936 тис.

▪️Приїхало - 210 тис.

Переважна більшість українців, які приїхали до Канади, є працездатними, добре освіченими та активно залученими до робочої сили, демонструючи стійкість та прогрес в інтеграції.

Працевлаштовано 73% прибулих.



Зростає напруження на ринку ціни авіаквитків.

Не встигли мої приятелі взяти квитки на 27 лютого по 720$ (пересадка у Франкфурті та Торонто - кінцевий пункт Едмонтон) - як ті самі квитки вже по 1000+$.

За повідомленнями в мережі, за таку саму ціну вже продають квитки щ міст Польщі (сам не перевіряв).

New’s from Canada



Саме на цій гілці неодноразово лунали слова типу того, що за кредитні гроші жити не годиться.

Не всі з цим погоджувалися.

Наприклад я не погоджувався, хоча ніколи не мав ні кредитів, ні іпотек - завжди намагався жити «за свої».

Моя логіка на цій гілці була інша: не годиться повчати народи, які побудували свою державу - на іншому боці Земної кулі - як їм жити.



Там саме так. Прийнято: жити за чужі.

За свіжими повідомленнями Нью-Йоркського відділення Федеральної резервної системи (ФРС) США борг домогосподарств зріс на 1,2% в останньому кварталі минулого року попереднього року та досяг суми в 17,5 трильйонів доларів.

Як всі можуть бачити: все нормально, ніхто ніде ні в яких заступників мерів міст не стріляв.

Ну ось так живуть люди… не нам іх вчити.



Так ось про Канаду.

Я НЕ ДИВУВАВСЯ, коли наша людина виставила на продаж в місті Вінніпег робочі чоботи. Які купив в січні 2023 року за 300 CAD - в продаж за 200 CAD.

Все нормально: легінь пропрацював 1 рік на будівництві - змінив роботу на тепле місце…

Але сьогодні виставив на продаж «Диванчик на двох i столик для кави», куплені в ІKEA.

Оппа! Ага… будуть зміни: не годиться жити в квартирі, орендованій в місті Вінніпег за 950 CAD і просто так пити каву з мулаткою.

Будуть зміни…

Так і є: вже надіслав фото за кермом авто.

Буде брати в кредит…

Ну що ж. Всі форумчани мене підтримають: який це легінь в 22 роки - та без авто…

Я своє перше авто купив в свої 25…



P.S. Для довідки: в Канаді кредит на авто: нове - 7…8% річних, вторинний ринок: 11% річних.

News from Canada



726 тыс. не приехали потому что еще не успели или отказались?

