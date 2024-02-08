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Еміграція, заробітчанство
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Чет 08 лют, 2024 14:40
Еміграція, заробітчанство
News from Canada
Останні дані про хід подачі заявок за Програмою CUAET (за даними телеграм каналу UA Canada - Ми і Канаді):
▪️Подано заявок - 1,2 млн.
▪️Затвердженно - 936 тис.
▪️Приїхало - 210 тис.
Переважна більшість українців, які приїхали до Канади, є працездатними, добре освіченими та активно залученими до робочої сили, демонструючи стійкість та прогрес в інтеграції.
Працевлаштовано 73% прибулих.
Зростає напруження на ринку ціни авіаквитків.
Не встигли мої приятелі взяти квитки на 27 лютого по 720$ (пересадка у Франкфурті та Торонто - кінцевий пункт Едмонтон) - як ті самі квитки вже по 1000+$.
За повідомленнями в мережі, за таку саму ціну вже продають квитки щ міст Польщі (сам не перевіряв).
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akurt
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Додано: Чет 08 лют, 2024 17:13
Еміграція, заробітчанство
New’s from Canada
Саме на цій гілці неодноразово лунали слова типу того, що за кредитні гроші жити не годиться.
Не всі з цим погоджувалися.
Наприклад я не погоджувався, хоча ніколи не мав ні кредитів, ні іпотек - завжди намагався жити «за свої».
Моя логіка на цій гілці була інша: не годиться повчати народи, які побудували свою державу - на іншому боці Земної кулі - як їм жити.
Там саме так. Прийнято: жити за чужі.
За свіжими повідомленнями Нью-Йоркського відділення Федеральної резервної системи (ФРС) США борг домогосподарств зріс на 1,2% в останньому кварталі минулого року попереднього року та досяг суми в 17,5 трильйонів доларів.
Як всі можуть бачити: все нормально, ніхто ніде ні в яких заступників мерів міст не стріляв.
Ну ось так живуть люди… не нам іх вчити.
Так ось про Канаду.
Я НЕ ДИВУВАВСЯ, коли наша людина виставила на продаж в місті Вінніпег робочі чоботи. Які купив в січні 2023 року за 300 CAD - в продаж за 200 CAD.
Все нормально: легінь пропрацював 1 рік на будівництві - змінив роботу на тепле місце…
Але сьогодні виставив на продаж «Диванчик на двох i столик для кави», куплені в ІKEA.
Оппа! Ага… будуть зміни: не годиться жити в квартирі, орендованій в місті Вінніпег за 950 CAD і просто так пити каву з мулаткою.
Будуть зміни…
Так і є: вже надіслав фото за кермом авто.
Буде брати в кредит…
Ну що ж. Всі форумчани мене підтримають: який це легінь в 22 роки - та без авто…
Я своє перше авто купив в свої 25…
P.S. Для довідки: в Канаді кредит на авто: нове - 7…8% річних, вторинний ринок: 11% річних.
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akurt
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2
Додано: Чет 08 лют, 2024 17:17
akurt написав:
Еміграція, заробітчанство
News from Canada
Останні дані про хід подачі заявок за Програмою CUAET (за даними телеграм каналу UA Canada - Ми і Канаді):
▪️Подано заявок - 1,2 млн.
▪️Затвердженно - 936 тис.
▪️Приїхало - 210 тис.
Переважна більшість українців, які приїхали до Канади, є працездатними, добре освіченими та активно залученими до робочої сили, демонструючи стійкість та прогрес в інтеграції.
Працевлаштовано 73% прибулих.
Зростає напруження на ринку ціни авіаквитків.
Не встигли мої приятелі взяти квитки на 27 лютого по 720$ (пересадка у Франкфурті та Торонто - кінцевий пункт Едмонтон) - як ті самі квитки вже по 1000+$.
За повідомленнями в мережі, за таку саму ціну вже продають квитки щ міст Польщі (сам не перевіряв).
726 тыс. не приехали потому что еще не успели или отказались?
есть статистика по какой причине отказывают?
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nekefer
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