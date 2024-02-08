RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Персональні Фінанси
/
Ринок нерухомості
/
Еміграція, заробітчанство

Еміграція, заробітчанство
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 1833183418351836
Повідомлення Додано: Чет 08 лют, 2024 14:40

Еміграція, заробітчанство

News from Canada

Останні дані про хід подачі заявок за Програмою CUAET (за даними телеграм каналу UA Canada - Ми і Канаді):

▪️Подано заявок - 1,2 млн.
▪️Затвердженно - 936 тис.
▪️Приїхало - 210 тис.
Переважна більшість українців, які приїхали до Канади, є працездатними, добре освіченими та активно залученими до робочої сили, демонструючи стійкість та прогрес в інтеграції.
Працевлаштовано 73% прибулих.

Зростає напруження на ринку ціни авіаквитків.
Не встигли мої приятелі взяти квитки на 27 лютого по 720$ (пересадка у Франкфурті та Торонто - кінцевий пункт Едмонтон) - як ті самі квитки вже по 1000+$.
За повідомленнями в мережі, за таку саму ціну вже продають квитки щ міст Польщі (сам не перевіряв).
akurt
Аватар користувача
 
Повідомлень: 9177
З нами з: 12.02.09
Подякував: 3450 раз.
Подякували: 1214 раз.
 
Профіль
2
Повідомлення Додано: Чет 08 лют, 2024 17:13

Еміграція, заробітчанство

New’s from Canada

Саме на цій гілці неодноразово лунали слова типу того, що за кредитні гроші жити не годиться.
Не всі з цим погоджувалися.
Наприклад я не погоджувався, хоча ніколи не мав ні кредитів, ні іпотек - завжди намагався жити «за свої».
Моя логіка на цій гілці була інша: не годиться повчати народи, які побудували свою державу - на іншому боці Земної кулі - як їм жити.

Там саме так. Прийнято: жити за чужі.
За свіжими повідомленнями Нью-Йоркського відділення Федеральної резервної системи (ФРС) США борг домогосподарств зріс на 1,2% в останньому кварталі минулого року попереднього року та досяг суми в 17,5 трильйонів доларів.
Як всі можуть бачити: все нормально, ніхто ніде ні в яких заступників мерів міст не стріляв.
Ну ось так живуть люди… не нам іх вчити.

Так ось про Канаду.
Я НЕ ДИВУВАВСЯ, коли наша людина виставила на продаж в місті Вінніпег робочі чоботи. Які купив в січні 2023 року за 300 CAD - в продаж за 200 CAD.
Все нормально: легінь пропрацював 1 рік на будівництві - змінив роботу на тепле місце…
Але сьогодні виставив на продаж «Диванчик на двох i столик для кави», куплені в ІKEA.
Оппа! Ага… будуть зміни: не годиться жити в квартирі, орендованій в місті Вінніпег за 950 CAD і просто так пити каву з мулаткою.
Будуть зміни…
Так і є: вже надіслав фото за кермом авто.
Буде брати в кредит…
Ну що ж. Всі форумчани мене підтримають: який це легінь в 22 роки - та без авто…
Я своє перше авто купив в свої 25…

P.S. Для довідки: в Канаді кредит на авто: нове - 7…8% річних, вторинний ринок: 11% річних.
akurt
Аватар користувача
 
Повідомлень: 9177
З нами з: 12.02.09
Подякував: 3450 раз.
Подякували: 1214 раз.
 
Профіль
2
Повідомлення Додано: Чет 08 лют, 2024 17:17

  akurt написав:Еміграція, заробітчанство

News from Canada

Останні дані про хід подачі заявок за Програмою CUAET (за даними телеграм каналу UA Canada - Ми і Канаді):

▪️Подано заявок - 1,2 млн.
▪️Затвердженно - 936 тис.
▪️Приїхало - 210 тис.
Переважна більшість українців, які приїхали до Канади, є працездатними, добре освіченими та активно залученими до робочої сили, демонструючи стійкість та прогрес в інтеграції.
Працевлаштовано 73% прибулих.

Зростає напруження на ринку ціни авіаквитків.
Не встигли мої приятелі взяти квитки на 27 лютого по 720$ (пересадка у Франкфурті та Торонто - кінцевий пункт Едмонтон) - як ті самі квитки вже по 1000+$.
За повідомленнями в мережі, за таку саму ціну вже продають квитки щ міст Польщі (сам не перевіряв).

726 тыс. не приехали потому что еще не успели или отказались?
есть статистика по какой причине отказывают?
nekefer
Аватар користувача
 
Повідомлень: 894
З нами з: 24.10.14
Подякував: 59 раз.
Подякували: 114 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 1833183418351836
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: ramzes4 і 6 гостей

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Ринок ОВДП (5653)
08.02.2024 16:28
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.