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Еміграція, заробітчанство
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 18341835183618371838>
Повідомлення Додано: Чет 08 лют, 2024 14:40

Еміграція, заробітчанство

News from Canada

Останні дані про хід подачі заявок за Програмою CUAET (за даними телеграм каналу UA Canada - Ми і Канаді):

▪️Подано заявок - 1,2 млн.
▪️Затвердженно - 936 тис.
▪️Приїхало - 210 тис.
Переважна більшість українців, які приїхали до Канади, є працездатними, добре освіченими та активно залученими до робочої сили, демонструючи стійкість та прогрес в інтеграції.
Працевлаштовано 73% прибулих.

Зростає напруження на ринку ціни авіаквитків.
Не встигли мої приятелі взяти квитки на 27 лютого по 720$ (пересадка у Франкфурті та Торонто - кінцевий пункт Едмонтон) - як ті самі квитки вже по 1000+$.
За повідомленнями в мережі, за таку саму ціну вже продають квитки щ міст Польщі (сам не перевіряв).
akurt
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Повідомлення Додано: Чет 08 лют, 2024 17:13

Еміграція, заробітчанство

New’s from Canada

Саме на цій гілці неодноразово лунали слова типу того, що за кредитні гроші жити не годиться.
Не всі з цим погоджувалися.
Наприклад я не погоджувався, хоча ніколи не мав ні кредитів, ні іпотек - завжди намагався жити «за свої».
Моя логіка на цій гілці була інша: не годиться повчати народи, які побудували свою державу - на іншому боці Земної кулі - як їм жити.

Там саме так. Прийнято: жити за чужі.
За свіжими повідомленнями Нью-Йоркського відділення Федеральної резервної системи (ФРС) США борг домогосподарств зріс на 1,2% в останньому кварталі минулого року попереднього року та досяг суми в 17,5 трильйонів доларів.
Як всі можуть бачити: все нормально, ніхто ніде ні в яких заступників мерів міст не стріляв.
Ну ось так живуть люди… не нам іх вчити.

Так ось про Канаду.
Я НЕ ДИВУВАВСЯ, коли наша людина виставила на продаж в місті Вінніпег робочі чоботи. Які купив в січні 2023 року за 300 CAD - в продаж за 200 CAD.
Все нормально: легінь пропрацював 1 рік на будівництві - змінив роботу на тепле місце…
Але сьогодні виставив на продаж «Диванчик на двох i столик для кави», куплені в ІKEA.
Оппа! Ага… будуть зміни: не годиться жити в квартирі, орендованій в місті Вінніпег за 950 CAD і просто так пити каву з мулаткою.
Будуть зміни…
Так і є: вже надіслав фото за кермом авто.
Буде брати в кредит…
Ну що ж. Всі форумчани мене підтримають: який це легінь в 22 роки - та без авто…
Я своє перше авто купив в свої 25…

P.S. Для довідки: в Канаді кредит на авто: нове - 7…8% річних, вторинний ринок: 11% річних.
akurt
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Повідомлення Додано: Чет 08 лют, 2024 17:17

  akurt написав:Еміграція, заробітчанство

News from Canada

Останні дані про хід подачі заявок за Програмою CUAET (за даними телеграм каналу UA Canada - Ми і Канаді):

▪️Подано заявок - 1,2 млн.
▪️Затвердженно - 936 тис.
▪️Приїхало - 210 тис.
Переважна більшість українців, які приїхали до Канади, є працездатними, добре освіченими та активно залученими до робочої сили, демонструючи стійкість та прогрес в інтеграції.
Працевлаштовано 73% прибулих.

Зростає напруження на ринку ціни авіаквитків.
Не встигли мої приятелі взяти квитки на 27 лютого по 720$ (пересадка у Франкфурті та Торонто - кінцевий пункт Едмонтон) - як ті самі квитки вже по 1000+$.
За повідомленнями в мережі, за таку саму ціну вже продають квитки щ міст Польщі (сам не перевіряв).

726 тыс. не приехали потому что еще не успели или отказались?
есть статистика по какой причине отказывают?
nekefer
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Повідомлення Додано: Чет 08 лют, 2024 17:56

Наскільки мені відомо - а я трохи моніторю цю тему - треба розглядати трохи з іншого боку:

- дуже велика кількість родин - наприклад з 3-х або 4-х осіб - які мали на одне узгодження візи менше і тому НЕ можуть поїхати. Наприклад, зараз у Вроцлаві живе родина батько+мати+2 дітей - так на одну дитину чекали узгодження візи 1 (!!!!!) рік - звісно, 3 людини без дитини поїхати не могли.
Це дивна але розповсюджена практика канадської міграційної влади - дати візу але не всім з родини.
- так само дуже велика кількість так званих "змішаних пар" - коли жінка українка - подають на візу на родину - але чоловіку - не українцю - візу не дають - додаткова перевірка там - дуже довга - чи точно сексом займаються разом - вимагають купу фото - пояснень доведень - особистої переписки - фото ледве не голяком в кроваві.
- є люди, які розмірковували меркантильно: ніколи раніше не можна було так швидко та без проблем отримати канадську візу - важче, ніж візу США - отож чому і не отримати ПРО ВСЯК ВИПАДОК. Чисто українське "Нехай будЕ". Нехай лежить... Колись пригодиться (термін дії 10 років). І дали ту візу зовсім безкоштовно так без зайвих питань... То нехай і лежить...
- звісно, є велика кількість родин, де чоловік хоч і отримав візу - але виїхати з нею не може в силу зрозумілих вам причин...
- певна кількість людей начиталася/надивилися повідомлень про те, що там НЕ годують безкоштовно, НЕ поять віскі безкоштовно, НЕ дають красти, НЕ дають дурити ближнього свого ...
І що там треба працювати... Звісно це лякає... думають...
Останніми днями додалося досить помітне подорожчання квитків на Канаду - всі хочуть встигнути до 31 березня... після цього Канада не буде видавати візитерам по 3000 канадських доларів...
akurt
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Повідомлення Додано: Чет 08 лют, 2024 19:17

Re: Еміграція, заробітчанство

  Shaman написав:дуже некоректне твердження. які саме цінності Заходу не підходять?

Особисто мене дуже, дуже тривожить культура кенселінгу на заході, коли знайдуть відео 20-річної давнини, на якому ти чорного назвав негром, погано висловився про геїв чи якась студентка сказала, що ти її домагався і все - виганяють з роботи, розривають контракти, ніде не дають виступати навіть без рішення суда і слідства
Востаннє редагувалось Дюрі-бачі в Чет 08 лют, 2024 19:22, всього редагувалось 2 разів.
Дюрі-бачі
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Повідомлення Додано: Чет 08 лют, 2024 19:20

Re: Еміграція, заробітчанство

  nekefer написав:726 тыс. не приехали потому что еще не успели или отказались?
есть статистика по какой причине отказывают?

Різні причини бувають. Знаю 4 родини (батьки пенсійного віку, їх 2 дочки і син із чоловіками/дружиною та внуками) які оформили візи, батьки і син з дружиною поїхали, пожили 2 місяці, вернулись. Відповідно доньки і не їхали.
Дюрі-бачі
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Повідомлення Додано: Чет 08 лют, 2024 19:36

Re: Еміграція, заробітчанство

  akurt написав:Так ось про Канаду.
Я НЕ ДИВУВАВСЯ, коли наша людина виставила на продаж в місті Вінніпег робочі чоботи. Які купив в січні 2023 року за 300 CAD - в продаж за 200 CAD.
Все нормально: легінь пропрацював 1 рік на будівництві - змінив роботу на тепле місце…
Але сьогодні виставив на продаж «Диванчик на двох i столик для кави», куплені в ІKEA.
Оппа! Ага… будуть зміни: не годиться жити в квартирі, орендованій в місті Вінніпег за 950 CAD і просто так пити каву з мулаткою.
Будуть зміни…
Так і є: вже надіслав фото за кермом авто.
Буде брати в кредит…
Ну що ж. Всі форумчани мене підтримають: який це легінь в 22 роки - та без авто…
Я своє перше авто купив в свої 25…

P.S. Для довідки: в Канаді кредит на авто: нове - 7…8% річних, вторинний ринок: 11% річних.

От авто в кредит - я ніяк не можу зрозуміти, ну невже не можна за декілька місяців назбирати ту суму грошей? Може звичайно замість таксі вигідніше, бо Канада "славиться" своїм громадським транспортом.
BIGor
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Повідомлення Додано: Чет 08 лют, 2024 19:39

  Дюрі-бачі написав:
  Shaman написав:дуже некоректне твердження. які саме цінності Заходу не підходять?

Особисто мене дуже, дуже тривожить культура кенселінгу на заході, коли знайдуть відео 20-річної давнини, на якому ти чорного назвав негром, погано висловився про геїв чи якась студентка сказала, що ти її домагався і все - виганяють з роботи, розривають контракти, ніде не дають виступати навіть без рішення суда і слідства

Та ладно, он від Республіканців один з кандидатів - Вівек (до речі, індус), так майже нацист, і нічого, ніхто його не канселить, навпаки у пролетаріату дуже популярний. Канселять тих у кого нема бабла.
BIGor
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Повідомлення Додано: Чет 08 лют, 2024 21:05

  akurt написав:Еміграція, заробітчанство

New’s from Canada
...

Буде брати в кредит…
Ну що ж. Всі форумчани мене підтримають: який це легінь в 22 роки - та без авто…
Я своє перше авто купив в свої 25…

P.S. Для довідки: в Канаді кредит на авто: нове - 7…8% річних, вторинний ринок: 11% річних.

Нічого собі, а ціни на гроші вже як у нас. Але у нас в гривнях такі (первинний ринок). Хоча, можливо салони/представництва брендів стимулюють банки та домовляються з ними.
Життя в кредит затягує швидко, а виплутатися потім буває довгенько. Знаю по своїй іпотеці, хоч мені й 3-хкратний девал допоміг, але все одно гасив 10 років.
А у валюті 7-8% річних... Це грабунок
The_Rebel
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Повідомлення Додано: Чет 08 лют, 2024 21:10

  BIGor написав:От авто в кредит - я ніяк не можу зрозуміти, ну невже не можна за декілька місяців назбирати ту суму грошей? Може звичайно замість таксі вигідніше, бо Канада "славиться" своїм громадським транспортом.

Гарне запитання.
Гадаю, що і не прокчажться, і немає сенсу:
- в згаданому випадку зарплатні 21 канадський долар на годину (це непогана),
- зарпоатня ла місяць @грязними& орієнтовно 4*40*21=3 360 CAD.
- з них треба віддати за оренду житла 1000, за харчування 400, за інтернет витрати на транспорт і так далі - реально в залишку в найкращому випадку залишається близько 1000 доларів, які можна відкласти.
- сама популярна автівка в Канаді зараз KIA Forte вартує близько 27 000 CAD.
Теоретично можна назбирати за 3 роки.
Але чи варто?
Простіше та корисніше взяти сьогодні та зараз в кредит.
akurt
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