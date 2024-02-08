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на тему Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні

#<1 ... 18341835183618371838> Додано: Чет 08 лют, 2024 14:40 Еміграція, заробітчанство



News from Canada



Останні дані про хід подачі заявок за Програмою CUAET (за даними телеграм каналу UA Canada - Ми і Канаді):



▪️Подано заявок - 1,2 млн.

▪️Затвердженно - 936 тис.

▪️Приїхало - 210 тис.

Переважна більшість українців, які приїхали до Канади, є працездатними, добре освіченими та активно залученими до робочої сили, демонструючи стійкість та прогрес в інтеграції.

Працевлаштовано 73% прибулих.



Зростає напруження на ринку ціни авіаквитків.

Не встигли мої приятелі взяти квитки на 27 лютого по 720$ (пересадка у Франкфурті та Торонто - кінцевий пункт Едмонтон) - як ті самі квитки вже по 1000+$.

За повідомленнями в мережі, за таку саму ціну вже продають квитки щ міст Польщі (сам не перевіряв). akurt

Повідомлень: 9188 З нами з: 12.02.09 Подякував: 3451 раз. Подякували: 1218 раз. Профіль 2 ВідповістиЦитата Додано: Чет 08 лют, 2024 17:13 Еміграція, заробітчанство



New’s from Canada



Саме на цій гілці неодноразово лунали слова типу того, що за кредитні гроші жити не годиться.

Не всі з цим погоджувалися.

Наприклад я не погоджувався, хоча ніколи не мав ні кредитів, ні іпотек - завжди намагався жити «за свої».

Моя логіка на цій гілці була інша: не годиться повчати народи, які побудували свою державу - на іншому боці Земної кулі - як їм жити.



Там саме так. Прийнято: жити за чужі.

За свіжими повідомленнями Нью-Йоркського відділення Федеральної резервної системи (ФРС) США борг домогосподарств зріс на 1,2% в останньому кварталі минулого року попереднього року та досяг суми в 17,5 трильйонів доларів.

Як всі можуть бачити: все нормально, ніхто ніде ні в яких заступників мерів міст не стріляв.

Ну ось так живуть люди… не нам іх вчити.



Так ось про Канаду.

Я НЕ ДИВУВАВСЯ, коли наша людина виставила на продаж в місті Вінніпег робочі чоботи. Які купив в січні 2023 року за 300 CAD - в продаж за 200 CAD.

Все нормально: легінь пропрацював 1 рік на будівництві - змінив роботу на тепле місце…

Але сьогодні виставив на продаж «Диванчик на двох i столик для кави», куплені в ІKEA.

Оппа! Ага… будуть зміни: не годиться жити в квартирі, орендованій в місті Вінніпег за 950 CAD і просто так пити каву з мулаткою.

Будуть зміни…

Так і є: вже надіслав фото за кермом авто.

Буде брати в кредит…

Ну що ж. Всі форумчани мене підтримають: який це легінь в 22 роки - та без авто…

Я своє перше авто купив в свої 25…



P.S. Для довідки: в Канаді кредит на авто: нове - 7…8% річних, вторинний ринок: 11% річних. akurt

Повідомлень: 9188 З нами з: 12.02.09 Подякував: 3451 раз. Подякували: 1218 раз. Профіль 2 ВідповістиЦитата Додано: Чет 08 лют, 2024 17:17 akurt написав: Еміграція, заробітчанство



News from Canada



Останні дані про хід подачі заявок за Програмою CUAET (за даними телеграм каналу UA Canada - Ми і Канаді):



▪️Подано заявок - 1,2 млн.

▪️Затвердженно - 936 тис.

▪️Приїхало - 210 тис.

Переважна більшість українців, які приїхали до Канади, є працездатними, добре освіченими та активно залученими до робочої сили, демонструючи стійкість та прогрес в інтеграції.

Працевлаштовано 73% прибулих.



Зростає напруження на ринку ціни авіаквитків.

Не встигли мої приятелі взяти квитки на 27 лютого по 720$ (пересадка у Франкфурті та Торонто - кінцевий пункт Едмонтон) - як ті самі квитки вже по 1000+$.

За повідомленнями в мережі, за таку саму ціну вже продають квитки щ міст Польщі (сам не перевіряв). Еміграція, заробітчанствоNews from CanadaОстанні дані про хід подачі заявок за Програмою CUAET (за даними телеграм каналу UA Canada - Ми і Канаді):▪️Подано заявок - 1,2 млн.▪️Затвердженно - 936 тис.▪️Приїхало - 210 тис.Переважна більшість українців, які приїхали до Канади, є працездатними, добре освіченими та активно залученими до робочої сили, демонструючи стійкість та прогрес в інтеграції.Працевлаштовано 73% прибулих.Зростає напруження на ринку ціни авіаквитків.Не встигли мої приятелі взяти квитки на 27 лютого по 720$ (пересадка у Франкфурті та Торонто - кінцевий пункт Едмонтон) - як ті самі квитки вже по 1000+$.За повідомленнями в мережі, за таку саму ціну вже продають квитки щ міст Польщі (сам не перевіряв).

726 тыс. не приехали потому что еще не успели или отказались?

есть статистика по какой причине отказывают? 726 тыс. не приехали потому что еще не успели или отказались?есть статистика по какой причине отказывают? nekefer

Повідомлень: 894 З нами з: 24.10.14 Подякував: 59 раз. Подякували: 114 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Чет 08 лют, 2024 17:56 Наскільки мені відомо - а я трохи моніторю цю тему - треба розглядати трохи з іншого боку:



- дуже велика кількість родин - наприклад з 3-х або 4-х осіб - які мали на одне узгодження візи менше і тому НЕ можуть поїхати. Наприклад, зараз у Вроцлаві живе родина батько+мати+2 дітей - так на одну дитину чекали узгодження візи 1 (!!!!!) рік - звісно, 3 людини без дитини поїхати не могли.

Це дивна але розповсюджена практика канадської міграційної влади - дати візу але не всім з родини .

- так само дуже велика кількість так званих "змішаних пар" - коли жінка українка - подають на візу на родину - але чоловіку - не українцю - візу не дають - додаткова перевірка там - дуже довга - чи точно сексом займаються разом - вимагають купу фото - пояснень доведень - особистої переписки - фото ледве не голяком в кроваві.

- є люди, які розмірковували меркантильно: ніколи раніше не можна було так швидко та без проблем отримати канадську візу - важче, ніж візу США - отож чому і не отримати ПРО ВСЯК ВИПАДОК. Чисто українське "Нехай будЕ". Нехай лежить... Колись пригодиться (термін дії 10 років). І дали ту візу зовсім безкоштовно так без зайвих питань... То нехай і лежить...

- звісно, є велика кількість родин, де чоловік хоч і отримав візу - але виїхати з нею не може в силу зрозумілих вам причин...

- певна кількість людей начиталася/надивилися повідомлень про те, що там НЕ годують безкоштовно, НЕ поять віскі безкоштовно, НЕ дають красти, НЕ дають дурити ближнього свого ...

І що там треба працювати... Звісно це лякає... думають...

Останніми днями додалося досить помітне подорожчання квитків на Канаду - всі хочуть встигнути до 31 березня... після цього Канада не буде видавати візитерам по 3000 канадських доларів... akurt

Повідомлень: 9188 З нами з: 12.02.09 Подякував: 3451 раз. Подякували: 1218 раз. Профіль 2 ВідповістиЦитата Додано: Чет 08 лют, 2024 19:17 Re: Еміграція, заробітчанство Shaman написав: дуже некоректне твердження. які саме цінності Заходу не підходять? дуже некоректне твердження. які саме цінності Заходу не підходять?

Особисто мене дуже, дуже тривожить культура кенселінгу на заході, коли знайдуть відео 20-річної давнини, на якому ти чорного назвав негром, погано висловився про геїв чи якась студентка сказала, що ти її домагався і все - виганяють з роботи, розривають контракти, ніде не дають виступати навіть без рішення суда і слідства Особисто мене дуже, дуже тривожить культура кенселінгу на заході, коли знайдуть відео 20-річної давнини, на якому ти чорного назвав негром, погано висловився про геїв чи якась студентка сказала, що ти її домагався і все - виганяють з роботи, розривають контракти, ніде не дають виступати навіть без рішення суда і слідства Востаннє редагувалось Дюрі-бачі в Чет 08 лют, 2024 19:22, всього редагувалось 2 разів. Дюрі-бачі

Повідомлень: 2281 З нами з: 29.07.22 Подякував: 402 раз. Подякували: 302 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Чет 08 лют, 2024 19:20 Re: Еміграція, заробітчанство nekefer написав: 726 тыс. не приехали потому что еще не успели или отказались?

есть статистика по какой причине отказывают? 726 тыс. не приехали потому что еще не успели или отказались?есть статистика по какой причине отказывают?

Різні причини бувають. Знаю 4 родини (батьки пенсійного віку, їх 2 дочки і син із чоловіками/дружиною та внуками) які оформили візи, батьки і син з дружиною поїхали, пожили 2 місяці, вернулись. Відповідно доньки і не їхали. Різні причини бувають. Знаю 4 родини (батьки пенсійного віку, їх 2 дочки і син із чоловіками/дружиною та внуками) які оформили візи, батьки і син з дружиною поїхали, пожили 2 місяці, вернулись. Відповідно доньки і не їхали. Дюрі-бачі

Повідомлень: 2281 З нами з: 29.07.22 Подякував: 402 раз. Подякували: 302 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Чет 08 лют, 2024 19:36 Re: Еміграція, заробітчанство akurt написав: Так ось про Канаду.

Я НЕ ДИВУВАВСЯ, коли наша людина виставила на продаж в місті Вінніпег робочі чоботи. Які купив в січні 2023 року за 300 CAD - в продаж за 200 CAD.

Все нормально: легінь пропрацював 1 рік на будівництві - змінив роботу на тепле місце…

Але сьогодні виставив на продаж «Диванчик на двох i столик для кави», куплені в ІKEA.

Оппа! Ага… будуть зміни: не годиться жити в квартирі, орендованій в місті Вінніпег за 950 CAD і просто так пити каву з мулаткою.

Будуть зміни…

Так і є: вже надіслав фото за кермом авто.

Буде брати в кредит…

Ну що ж. Всі форумчани мене підтримають: який це легінь в 22 роки - та без авто…

Я своє перше авто купив в свої 25…



P.S. Для довідки: в Канаді кредит на авто: нове - 7…8% річних, вторинний ринок: 11% річних. Так ось про Канаду.Я НЕ ДИВУВАВСЯ, коли наша людина виставила на продаж в місті Вінніпег робочі чоботи. Які купив в січні 2023 року за 300 CAD - в продаж за 200 CAD.Все нормально: легінь пропрацював 1 рік на будівництві - змінив роботу на тепле місце…Але сьогодні виставив на продаж «Диванчик на двох i столик для кави», куплені в ІKEA.Оппа! Ага… будуть зміни: не годиться жити в квартирі, орендованій в місті Вінніпег за 950 CAD і просто так пити каву з мулаткою.Будуть зміни…Так і є: вже надіслав фото за кермом авто.Буде брати в кредит…Ну що ж. Всі форумчани мене підтримають: який це легінь в 22 роки - та без авто…Я своє перше авто купив в свої 25…P.S. Для довідки: в Канаді кредит на авто: нове - 7…8% річних, вторинний ринок: 11% річних.

От авто в кредит - я ніяк не можу зрозуміти, ну невже не можна за декілька місяців назбирати ту суму грошей? Може звичайно замість таксі вигідніше, бо Канада "славиться" своїм громадським транспортом. От авто в кредит - я ніяк не можу зрозуміти, ну невже не можна за декілька місяців назбирати ту суму грошей? Може звичайно замість таксі вигідніше, бо Канада "славиться" своїм громадським транспортом. BIGor

Повідомлень: 8578 З нами з: 19.09.10 Подякував: 1298 раз. Подякували: 1702 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Чет 08 лют, 2024 19:39 Дюрі-бачі написав: Shaman написав: дуже некоректне твердження. які саме цінності Заходу не підходять? дуже некоректне твердження. які саме цінності Заходу не підходять?

Особисто мене дуже, дуже тривожить культура кенселінгу на заході, коли знайдуть відео 20-річної давнини, на якому ти чорного назвав негром, погано висловився про геїв чи якась студентка сказала, що ти її домагався і все - виганяють з роботи, розривають контракти, ніде не дають виступати навіть без рішення суда і слідства Особисто мене дуже, дуже тривожить культура кенселінгу на заході, коли знайдуть відео 20-річної давнини, на якому ти чорного назвав негром, погано висловився про геїв чи якась студентка сказала, що ти її домагався і все - виганяють з роботи, розривають контракти, ніде не дають виступати навіть без рішення суда і слідства

Та ладно, он від Республіканців один з кандидатів - Вівек (до речі, індус), так майже нацист, і нічого, ніхто його не канселить, навпаки у пролетаріату дуже популярний. Канселять тих у кого нема бабла. Та ладно, он від Республіканців один з кандидатів - Вівек (до речі, індус), так майже нацист, і нічого, ніхто його не канселить, навпаки у пролетаріату дуже популярний. Канселять тих у кого нема бабла. BIGor

Повідомлень: 8578 З нами з: 19.09.10 Подякував: 1298 раз. Подякували: 1702 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Чет 08 лют, 2024 21:05 akurt написав: Еміграція, заробітчанство



New’s from Canada

...



Буде брати в кредит…

Ну що ж. Всі форумчани мене підтримають: який це легінь в 22 роки - та без авто…

Я своє перше авто купив в свої 25…



P.S. Для довідки: в Канаді кредит на авто: нове - 7…8% річних, вторинний ринок: 11% річних. Еміграція, заробітчанствоNew’s from Canada...Буде брати в кредит…Ну що ж. Всі форумчани мене підтримають: який це легінь в 22 роки - та без авто…Я своє перше авто купив в свої 25…

Нічого собі, а ціни на гроші вже як у нас. Але у нас в гривнях такі (первинний ринок). Хоча, можливо салони/представництва брендів стимулюють банки та домовляються з ними.

Життя в кредит затягує швидко, а виплутатися потім буває довгенько. Знаю по своїй іпотеці, хоч мені й 3-хкратний девал допоміг, але все одно гасив 10 років.

А у валюті 7-8% річних... Це грабунок Нічого собі, а ціни на гроші вже як у нас. Але у нас в гривнях такі (первинний ринок). Хоча, можливо салони/представництва брендів стимулюють банки та домовляються з ними.Життя в кредит затягує швидко, а виплутатися потім буває довгенько. Знаю по своїй іпотеці, хоч мені й 3-хкратний девал допоміг, але все одно гасив 10 років.А у валюті 7-8% річних... Це грабунок The_Rebel

Повідомлень: 172 З нами з: 01.06.19 Подякував: 7 раз. Подякували: 43 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Чет 08 лют, 2024 21:10 BIGor написав: От авто в кредит - я ніяк не можу зрозуміти, ну невже не можна за декілька місяців назбирати ту суму грошей? Може звичайно замість таксі вигідніше, бо Канада "славиться" своїм громадським транспортом. От авто в кредит - я ніяк не можу зрозуміти, ну невже не можна за декілька місяців назбирати ту суму грошей? Може звичайно замість таксі вигідніше, бо Канада "славиться" своїм громадським транспортом.

Гарне запитання.

Гадаю, що і не прокчажться, і немає сенсу:

- в згаданому випадку зарплатні 21 канадський долар на годину (це непогана),

- зарпоатня ла місяць @грязними& орієнтовно 4*40*21=3 360 CAD.

- з них треба віддати за оренду житла 1000, за харчування 400, за інтернет витрати на транспорт і так далі - реально в залишку в найкращому випадку залишається близько 1000 доларів, які можна відкласти.

- сама популярна автівка в Канаді зараз KIA Forte вартує близько 27 000 CAD.

Теоретично можна назбирати за 3 роки.

Але чи варто?

Простіше та корисніше взяти сьогодні та зараз в кредит. Гарне запитання.Гадаю, що і не прокчажться, і немає сенсу:- в згаданому випадку зарплатні 21 канадський долар на годину (це непогана),- зарпоатня ла місяць @грязними& орієнтовно 4*40*21=3 360 CAD.- з них треба віддати за оренду житла 1000, за харчування 400, за інтернет витрати на транспорт і так далі - реально в залишку в найкращому випадку залишається близько 1000 доларів, які можна відкласти.- сама популярна автівка в Канаді зараз KIA Forte вартує близько 27 000 CAD.Теоретично можна назбирати за 3 роки.Але чи варто?Простіше та корисніше взяти сьогодні та зараз в кредит. akurt

Повідомлень: 9188 З нами з: 12.02.09 Подякував: 3451 раз. Подякували: 1218 раз. Профіль 2 ВідповістиЦитата #<1 ... 18341835183618371838> Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Статті на Finance.ua Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки для вашого гаманця Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення публікацій Finance.ua Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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