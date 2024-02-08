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на тему Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні

#<1 ... 1835183618371838> Додано: Чет 08 лют, 2024 21:13 nekefer написав: akurt написав: Еміграція, заробітчанство



News from Canada



Останні дані про хід подачі заявок за Програмою CUAET (за даними телеграм каналу UA Canada - Ми і Канаді):



▪️Подано заявок - 1,2 млн.

▪️Затвердженно - 936 тис.

▪️Приїхало - 210 тис.

Переважна більшість українців, які приїхали до Канади, є працездатними, добре освіченими та активно залученими до робочої сили, демонструючи стійкість та прогрес в інтеграції.

Працевлаштовано 73% прибулих.



Зростає напруження на ринку ціни авіаквитків.

Не встигли мої приятелі взяти квитки на 27 лютого по 720$ (пересадка у Франкфурті та Торонто - кінцевий пункт Едмонтон) - як ті самі квитки вже по 1000+$.

За повідомленнями в мережі, за таку саму ціну вже продають квитки щ міст Польщі (сам не перевіряв). Еміграція, заробітчанствоNews from CanadaОстанні дані про хід подачі заявок за Програмою CUAET (за даними телеграм каналу UA Canada - Ми і Канаді):▪️Подано заявок - 1,2 млн.▪️Затвердженно - 936 тис.▪️Приїхало - 210 тис.Переважна більшість українців, які приїхали до Канади, є працездатними, добре освіченими та активно залученими до робочої сили, демонструючи стійкість та прогрес в інтеграції.Працевлаштовано 73% прибулих.Зростає напруження на ринку ціни авіаквитків.Не встигли мої приятелі взяти квитки на 27 лютого по 720$ (пересадка у Франкфурті та Торонто - кінцевий пункт Едмонтон) - як ті самі квитки вже по 1000+$.За повідомленнями в мережі, за таку саму ціну вже продають квитки щ міст Польщі (сам не перевіряв).

726 тыс. не приехали потому что еще не успели или отказались?

есть статистика по какой причине отказывают? 726 тыс. не приехали потому что еще не успели или отказались?есть статистика по какой причине отказывают?



не всім працювати заходить. європа комфортніша. і набагато ближче не всім працювати заходить. європа комфортніша. і набагато ближче adeges Повідомлень: 4539 З нами з: 14.03.06 Подякував: 428 раз. Подякували: 1053 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Чет 08 лют, 2024 21:20 The_Rebel написав: А у валюті 7-8% річних... Це грабунок А у валюті 7-8% річних... Це грабунок

За кордоном зараз це звичайні стандарті ставки - майже в усіх країнах світу.

Грабунок - це зовсім інше.

Грабунок, це коли приблизно в 2004 році розказували, що гривня - найміцніша в світі валюта, курс 4,40 є неправильним, а правильним є - кричали з усіх каналів ТВ - 3,30 і видавали ВАЛЮТНІ КРЕДИТИ НА АВТО.

Звісно, коли долар 4,40, а очікується 3,30 - то наші люди гребли авто за валютні кредити, не маючі тієї валюти.

Я знаю двох, які взяли в ті роки Хюндай Туксон по 25000$.

В кредит. Відсоткову ставку не памʼятаю.

Але мишоловка захлопнулася.

І треба було віддавати долари, які треба було купувати вже навіть не по 5,00 гривень.

Не моє авто, очних цифр через 20 років не памʼятаю, але власник лаявся дуже сильно сказав, що йому реально той Туксон обійшовся вдвічі дорожче і ледве продав його через 5 років за 12 000 доларів.

Оце справжній грабунок був. За кордоном зараз це звичайні стандарті ставки - майже в усіх країнах світу.Грабунок - це зовсім інше.Грабунок, це коли приблизно в 2004 році розказували, що гривня - найміцніша в світі валюта, курс 4,40 є неправильним, а правильним є - кричали з усіх каналів ТВ - 3,30 і видавали ВАЛЮТНІ КРЕДИТИ НА АВТО.Звісно, коли долар 4,40, а очікується 3,30 - то наші люди гребли авто за валютні кредити, не маючі тієї валюти.Я знаю двох, які взяли в ті роки Хюндай Туксон по 25000$.В кредит. Відсоткову ставку не памʼятаю.Але мишоловка захлопнулася.І треба було віддавати долари, які треба було купувати вже навіть не по 5,00 гривень.Не моє авто, очних цифр через 20 років не памʼятаю, але власник лаявся дуже сильно сказав, що йому реально той Туксон обійшовся вдвічі дорожче і ледве продав його через 5 років за 12 000 доларів.Оце справжній грабунок був. akurt

Повідомлень: 9188 З нами з: 12.02.09 Подякував: 3451 раз. Подякували: 1218 раз. Профіль 2 ВідповістиЦитата Додано: Чет 08 лют, 2024 21:24 adeges написав: не всім працювати заходить. європа комфортніша. і набагато ближче не всім працювати заходить. європа комфортніша. і набагато ближче

Це правда, не всім.

Є інша правда: зараз на СТО в Торонто працює наша людина, яка переїхала всього 4 місяця тому з Чехії.

В Європі працював останні років 20 - і не тільки Чехія.

Я його спитав: чому переїжджає з Чехії, типу непогана європейська країна.

Відповідь була цікавою: якщо ти в Чехії один, то для себе одного на прожиття заробиш.

Якщо в тебе родина (1 дитина років 5) то перспектив немає попереду ніяких.

Так він сказав. Навів майже цитату по памʼяті.



Спробую звʼязатися з ним на днях - спитати враження.

Буде і вчасно, і обʼєктивно.

Напишу на днях. Це правда, не всім.Є інша правда: зараз на СТО в Торонто працює наша людина, яка переїхала всього 4 місяця тому з Чехії.В Європі працював останні років 20 - і не тільки Чехія.Я його спитав: чому переїжджає з Чехії, типу непогана європейська країна.Відповідь була цікавою: якщо ти в Чехії один, то для себе одного на прожиття заробиш.Якщо в тебе родина (1 дитина років 5) то перспектив немає попереду ніяких.Так він сказав. Навів майже цитату по памʼяті.Спробую звʼязатися з ним на днях - спитати враження.Буде і вчасно, і обʼєктивно.Напишу на днях. Востаннє редагувалось akurt в Чет 08 лют, 2024 21:26, всього редагувалось 1 раз. akurt

Повідомлень: 9188 З нами з: 12.02.09 Подякував: 3451 раз. Подякували: 1218 раз. Профіль 2 ВідповістиЦитата Додано: Чет 08 лют, 2024 21:24 Re: Еміграція, заробітчанство BIGor написав: akurt написав: Так ось про Канаду.

Я НЕ ДИВУВАВСЯ, коли наша людина виставила на продаж в місті Вінніпег робочі чоботи. Які купив в січні 2023 року за 300 CAD - в продаж за 200 CAD.

Все нормально: легінь пропрацював 1 рік на будівництві - змінив роботу на тепле місце…

Але сьогодні виставив на продаж «Диванчик на двох i столик для кави», куплені в ІKEA.

Оппа! Ага… будуть зміни: не годиться жити в квартирі, орендованій в місті Вінніпег за 950 CAD і просто так пити каву з мулаткою.

Будуть зміни…

Так і є: вже надіслав фото за кермом авто.

Буде брати в кредит…

Ну що ж. Всі форумчани мене підтримають: який це легінь в 22 роки - та без авто…

Я своє перше авто купив в свої 25…



P.S. Для довідки: в Канаді кредит на авто: нове - 7…8% річних, вторинний ринок: 11% річних. Так ось про Канаду.Я НЕ ДИВУВАВСЯ, коли наша людина виставила на продаж в місті Вінніпег робочі чоботи. Які купив в січні 2023 року за 300 CAD - в продаж за 200 CAD.Все нормально: легінь пропрацював 1 рік на будівництві - змінив роботу на тепле місце…Але сьогодні виставив на продаж «Диванчик на двох i столик для кави», куплені в ІKEA.Оппа! Ага… будуть зміни: не годиться жити в квартирі, орендованій в місті Вінніпег за 950 CAD і просто так пити каву з мулаткою.Будуть зміни…Так і є: вже надіслав фото за кермом авто.Буде брати в кредит…Ну що ж. Всі форумчани мене підтримають: який це легінь в 22 роки - та без авто…Я своє перше авто купив в свої 25…P.S. Для довідки: в Канаді кредит на авто: нове - 7…8% річних, вторинний ринок: 11% річних.

От авто в кредит - я ніяк не можу зрозуміти, ну невже не можна за декілька місяців назбирати ту суму грошей? Може звичайно замість таксі вигідніше, бо Канада "славиться" своїм громадським транспортом. От авто в кредит - я ніяк не можу зрозуміти, ну невже не можна за декілька місяців назбирати ту суму грошей? Може звичайно замість таксі вигідніше, бо Канада "славиться" своїм громадським транспортом. Вочевидь хоче брати нове. А це вже за пару місяців не назбираєш Вочевидь хоче брати нове. А це вже за пару місяців не назбираєш Faceless

Модератор Повідомлень: 34554 З нами з: 24.01.12 Подякував: 1430 раз. Подякували: 7944 раз. Профіль 4 7 3 ВідповістиЦитата Додано: Чет 08 лют, 2024 21:27 akurt написав: The_Rebel написав: А у валюті 7-8% річних... Це грабунок А у валюті 7-8% річних... Це грабунок

За кордоном зараз це звичайні стандарті ставки - майже в усіх країнах світу.

Грабунок - це зовсім інше.

Грабунок, це коли приблизно в 2004 році розказували, що гривня - найміцніша в світі валюта, курс 4,40 є неправильним, а правильним є - кричали з усіх каналів ТВ - 3,30 і видавали ВАЛЮТНІ КРЕДИТИ НА АВТО.

Звісно, коли долар 4,40, а очікується 3,30 - то наші люди гребли авто за валютні кредити, не маючі тієї валюти.

Я знаю двох, які взяли в ті роки Хюндай Туксон по 25000$.

В кредит. Відсоткову ставку не памʼятаю.

Але мишоловка захлопнулася.

І треба було віддавати долари, які треба було купувати вже навіть не по 5,00 гривень.

Не моє авто, очних цифр через 20 років не памʼятаю, але власник лаявся дуже сильно сказав, що йому реально той Туксон обійшовся вдвічі дорожче і ледве продав його через 5 років за 12 000 доларів.

Оце справжній грабунок був. За кордоном зараз це звичайні стандарті ставки - майже в усіх країнах світу.Грабунок - це зовсім інше.Грабунок, це коли приблизно в 2004 році розказували, що гривня - найміцніша в світі валюта, курс 4,40 є неправильним, а правильним є - кричали з усіх каналів ТВ - 3,30 і видавали ВАЛЮТНІ КРЕДИТИ НА АВТО.Звісно, коли долар 4,40, а очікується 3,30 - то наші люди гребли авто за валютні кредити, не маючі тієї валюти.Я знаю двох, які взяли в ті роки Хюндай Туксон по 25000$.В кредит. Відсоткову ставку не памʼятаю.Але мишоловка захлопнулася.І треба було віддавати долари, які треба було купувати вже навіть не по 5,00 гривень.Не моє авто, очних цифр через 20 років не памʼятаю, але власник лаявся дуже сильно сказав, що йому реально той Туксон обійшовся вдвічі дорожче і ледве продав його через 5 років за 12 000 доларів.Оце справжній грабунок був.

Це не грабунок, це урок)

А ось грабунок був потім, коли такі "розумники" почали влаштовувати майдани і їм списували борги за рахунок інших платників податків Це не грабунок, це урок)А ось грабунок був потім, коли такі "розумники" почали влаштовувати майдани і їм списували борги за рахунок інших платників податків The_Rebel

Повідомлень: 172 З нами з: 01.06.19 Подякував: 7 раз. Подякували: 43 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Чет 08 лют, 2024 21:30 Faceless написав: Вочевидь хоче брати нове. А це вже за пару місяців не назбираєш Вочевидь хоче брати нове. А це вже за пару місяців не назбираєш



Подивимося що саме візьме.

Але мені вже надіслав фото - сидить за кермом великого Додж.

Приміряє може…

Ой, згадую себе, як хотів авто…

В автосалон їхав купувати з приятелем на його авто - передня панель до лобового скла була в пилу, брудна. Я дивився і думав: в мене авто буде протиратися щоденно бархоткою і пилу ніколи не буде.

Хі-хі… Подивимося що саме візьме.Але мені вже надіслав фото - сидить за кермом великого Додж.Приміряє може…Ой, згадую себе, як хотів авто…В автосалон їхав купувати з приятелем на його авто - передня панель до лобового скла була в пилу, брудна. Я дивився і думав: в мене авто буде протиратися щоденно бархоткою і пилу ніколи не буде.Хі-хі… Востаннє редагувалось akurt в Чет 08 лют, 2024 21:31, всього редагувалось 1 раз. akurt

Повідомлень: 9188 З нами з: 12.02.09 Подякував: 3451 раз. Подякували: 1218 раз. Профіль 2 ВідповістиЦитата Додано: Чет 08 лют, 2024 21:30 Re: Еміграція, заробітчанство akurt написав: Це правда, не всім.

Є інша правда: зараз на СТО в Торонто працює наша людина, яка переїхала всього 4 місяця тому з Чехії.

В Європі працював останні років 20 - і не тільки Чехія.

Я його спитав: чому переїжджає з Чехії, типу непогана європейська країна.

Відповідь була цікавою: якщо три в Чехії один, то для себе одного на прожиття поробиш.

Якщо в тебе родина (1 дитина років 5) то перспектив немає попереду ніяких.

Так і сказав.

Це правда, не всім.Є інша правда: зараз на СТО в Торонто працює наша людина, яка переїхала всього 4 місяця тому з Чехії.В Європі працював останні років 20 - і не тільки Чехія.Я його спитав: чому переїжджає з Чехії, типу непогана європейська країна.Відповідь була цікавою: якщо три в Чехії один, то для себе одного на прожиття поробиш.Якщо в тебе родина (1 дитина років 5) то перспектив немає попереду ніяких.Так і сказав.

Я якраз писав про протилежну ситуацію: знайомий попрацював 2 місяці в Канаді, приїхав в Чехію і вже пів року працює. Дружина і 2 дітей (6 та 1 рік). Каже, що гроші після всіх витрат в Чехії залишаються, а в Канаді - ні. Я якраз писав про протилежну ситуацію: знайомий попрацював 2 місяці в Канаді, приїхав в Чехію і вже пів року працює. Дружина і 2 дітей (6 та 1 рік). Каже, що гроші після всіх витрат в Чехії залишаються, а в Канаді - ні. Дюрі-бачі

Повідомлень: 2281 З нами з: 29.07.22 Подякував: 402 раз. Подякували: 302 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Чет 08 лют, 2024 21:34 Так все вірно. Як у Сковороди…

В мене з приятелів зараз одні в Німеччині вчать мову аж скаженіють. І вже якийсь бізнес започаткували.

Інші в Польші намагаються екзамен здати…

Крутяться як можуть…

А ще одні в Україні колотять бабло та регулярно їздять провідувати сина в Польщу. Студент.

В Україні грошви водиться немірянно…

Є такі схеми цікаві - з вашої, пане Дюрі-бачі, сфери. akurt

Повідомлень: 9188 З нами з: 12.02.09 Подякував: 3451 раз. Подякували: 1218 раз. Профіль 2 ВідповістиЦитата Додано: Чет 08 лют, 2024 21:37 Re: Еміграція, заробітчанство akurt написав: - з них треба віддати за оренду житла 1000 - з них треба віддати за оренду житла 1000

Ну не знаю де Ви то житло знаходите. Я вже від трьох знайомих чув, що аренда в Канаді (з комуналкою, 2-3 кімнатної квартири чи таунхауса) коштує від 3k до 5k CAD... І ще чув від них про якісь космічні квартплати в 500-700 CAD і ніби то всюди так. Ну не знаю де Ви то житло знаходите. Я вже від трьох знайомих чув, що аренда в Канаді (з комуналкою, 2-3 кімнатної квартири чи таунхауса) коштує від 3k до 5k CAD... І ще чув від них про якісь космічні квартплати в 500-700 CAD і ніби то всюди так. Дюрі-бачі

Повідомлень: 2281 З нами з: 29.07.22 Подякував: 402 раз. Подякували: 302 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Чет 08 лют, 2024 21:45 Подивіться на YouTune канал Palmer Life - веде пан Андрій здається з Рівного.

Він живе в найдорожчому Ванкувері.

За два роки змінив здається 3 квартири.

Від докладно розказує про оренду квартир - оренда 1700 CAD на місяць. Ванкувер. Вважається найдорожчим містом Канади.

В Calgary, де я був - провіруючі приятелів в червні, приятелі орендують за 1300. Цікаво, що вселилися на третій день прибуття в Канаду і знайшли самі по оголошеннях.

Вінніпег: згаданий хлопець орендує 2-к за 950+комуналка 50.

Його батьки (там молодший брат 12 років) - трикімнатну - здається за 1500.

В Торонто хресник моєї жінки орендує 2+1 в центрі нову - за 2400 CAD (живуть наші 4 хлопця разом).

Так що згаданих вами цін я не чув, хоча спілкуюся не тільки з цими людьми. Востаннє редагувалось akurt в Чет 08 лют, 2024 21:48, всього редагувалось 1 раз. akurt

Повідомлень: 9188 З нами з: 12.02.09 Подякував: 3451 раз. Подякували: 1218 раз. Профіль 2 1 ВідповістиЦитата #<1 ... 1835183618371838> Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Статті на Finance.ua Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки для вашого гаманця Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення публікацій Finance.ua Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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