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на тему Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні

#<1 ... 1835183618371838 Додано: Чет 08 лют, 2024 21:47 Еміграція, заробітчанство Дюрі-бачі написав: akurt написав: - з них треба віддати за оренду житла 1000 - з них треба віддати за оренду житла 1000

Ну не знаю де Ви то житло знаходите. Я вже від трьох знайомих чув, що аренда в Канаді (з комуналкою, 2-3 кімнатної квартири чи таунхауса) коштує від 3k до 5k CAD... І ще чув від них про якісь космічні квартплати в 500-700 CAD і ніби то всюди так. Ну не знаю де Ви то житло знаходите. Я вже від трьох знайомих чув, що аренда в Канаді (з комуналкою, 2-3 кімнатної квартири чи таунхауса) коштує від 3k до 5k CAD... І ще чув від них про якісь космічні квартплати в 500-700 CAD і ніби то всюди так. Ну то якось забагато дійсно.

В вінні-пуху починається від 1.1к за ван бедрум. Ну може й є дешевше але то везіння. Але 3-5 то вже по багатому Ну то якось забагато дійсно.В вінні-пуху починається від 1.1к за ван бедрум. Ну може й є дешевше але то везіння. Але 3-5 то вже по багатому Faceless

Модератор Повідомлень: 34554 З нами з: 24.01.12 Подякував: 1430 раз. Подякували: 7944 раз. Профіль 4 7 3 ВідповістиЦитата Додано: Чет 08 лют, 2024 21:51 Вірно.

Названі ціни є великими навіть для США. В найдорожчому San Francisco чув від наших людей:

- центр міста 4500-6500$

- не центр міста, а елітні приміські містечка: 3500…3700;

- в містах умовної назви «Силіконова долина» - нова під ключ двушка 2500…3000$.

- містечка подалі від Сан Францисько (давно не дивився відео від Віталія Мірошниченка - він живе в Сакраменто) орієнтовно 1500$.



Ну ще можу багато перераховувати моїх приятелів, але і цього достатньо для визначення рівня цін. akurt

Повідомлень: 9188 З нами з: 12.02.09 Подякував: 3451 раз. Подякували: 1218 раз. Профіль 2 1 ВідповістиЦитата Додано: Чет 08 лют, 2024 21:59 Скоро буде інформація "з перших рук" - 27 лютого вдень з Франкфурта відлітає родина племінниці - в Едмонтон (провінція Альберта).

Вже пакують валізи. Їх наші українці там орієнтують на 1300 канадських доларів на місяць. akurt

Повідомлень: 9188 З нами з: 12.02.09 Подякував: 3451 раз. Подякували: 1218 раз. Профіль 2 1 ВідповістиЦитата Додано: Чет 08 лют, 2024 22:10 Еміграція, заробітчанство



News from Canada



Щойно прийшла новина від хресника жінки.

Хопець закінчив університет в Україні, працював майже 2 роки за фахом, перед війною виїхав в Канаду для навчання для отримання освітнього рівня "Магістр" - закінчив університет в Канаді в кінці 2023 року.

Ще влітку 2023 вже взяли на роботу в найбільший банк Канади.

Ось сьогодні:

"Радий повідомити, що мене підвищили до посади співробітника з персонального банківського обслуговування в (назву банку видалено)! Вдячний за можливості та підтримку, які привели мене до цього моменту."

Ну все стандартно: Відкривають двері тому, хто стукає...



P.S. Його батьки не признаються, в які гроші обійшлося навчання в магістратурі, але на сайті його університету секретів майже немає: орієнтиром є цифра в 20 000 канадських доларів (орієнтовно 16 000$). Востаннє редагувалось akurt в Чет 08 лют, 2024 22:14, всього редагувалось 1 раз. akurt

Повідомлень: 9188 З нами з: 12.02.09 Подякував: 3451 раз. Подякували: 1218 раз. Профіль 2 ВідповістиЦитата Додано: Чет 08 лют, 2024 22:11 Re: Еміграція, заробітчанство akurt написав: Скоро буде інформація "з перших рук" - 27 лютого Скоро буде інформація "з перших рук" - 27 лютого Буду вдячний, якщо ще уточните чи існує та величезна квартплата за кондоміум, яка в рази більша за газ чи електроенергію, чи то розводили наших. Буду вдячний, якщо ще уточните чи існує та величезна квартплата за кондоміум, яка в рази більша за газ чи електроенергію, чи то розводили наших. Дюрі-бачі

Повідомлень: 2281 З нами з: 29.07.22 Подякував: 402 раз. Подякували: 302 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Чет 08 лют, 2024 22:16 На скільки я чую від моїх приятелів в Канаді - комуналка то якісь копійки в діапазоні від 50 до 150 канадських доларів на місяць.

Зроблю запит в стандарту родину: батько+мати+син, 3-к квартира.

Отримаю - напишу. akurt

Повідомлень: 9188 З нами з: 12.02.09 Подякував: 3451 раз. Подякували: 1218 раз. Профіль 2 1 ВідповістиЦитата #<1 ... 1835183618371838 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Статті на Finance.ua Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки для вашого гаманця Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення публікацій Finance.ua Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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