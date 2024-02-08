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Еміграція, заробітчанство
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Чет 08 лют, 2024 21:47
Дюрі-бачі написав: akurt написав:
- з них треба віддати за оренду житла 1000
Ну не знаю де Ви то житло знаходите. Я вже від трьох знайомих чув, що аренда в Канаді (з комуналкою, 2-3 кімнатної квартири чи таунхауса) коштує від 3k до 5k CAD... І ще чув від них про якісь космічні квартплати в 500-700 CAD і ніби то всюди так.
Ну то якось забагато дійсно.
В вінні-пуху починається від 1.1к за ван бедрум. Ну може й є дешевше але то везіння. Але 3-5 то вже по багатому
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Додано: Чет 08 лют, 2024 21:51
Вірно.
Названі ціни є великими навіть для США. В найдорожчому San Francisco чув від наших людей:
- центр міста 4500-6500$
- не центр міста, а елітні приміські містечка: 3500…3700;
- в містах умовної назви «Силіконова долина» - нова під ключ двушка 2500…3000$.
- містечка подалі від Сан Францисько (давно не дивився відео від Віталія Мірошниченка - він живе в Сакраменто) орієнтовно 1500$.
Ну ще можу багато перераховувати моїх приятелів, але і цього достатньо для визначення рівня цін.
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Додано: Чет 08 лют, 2024 21:59
Скоро буде інформація "з перших рук" - 27 лютого вдень з Франкфурта відлітає родина племінниці - в Едмонтон (провінція Альберта).
Вже пакують валізи. Їх наші українці там орієнтують на 1300 канадських доларів на місяць.
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Додано: Чет 08 лют, 2024 22:10
Еміграція, заробітчанство
News from Canada
Щойно прийшла новина з галузі освіти.
Хопець закінчив університет в Україні, працював майже 2 роки за фахом, перед війною виїхав в Канаду для навчання для отримання освітнього рівня "Магістр" - закінчив університет в Канаді в кінці 2023 року.
Ще влітку 2023 вже взяли на роботу в найбільший банк Канади.
Ось сьогодні:
"Радий повідомити, що мене підвищили до посади співробітника з персонального банківського обслуговування в (назву банку видалено)! Вдячний за можливості та підтримку, які привели мене до цього моменту."
Ну все стандартно: Відкривають двері тому, хто стукає...
P.S. Його батьки не признаються, в які гроші обійшлося навчання в магістратурі, але на сайті його університету секретів майже немає: орієнтиром є цифра в 20 000 канадських доларів (орієнтовно 16 000$).
Востаннє редагувалось akurt
в Чет 08 лют, 2024 22:46, всього редагувалось 2 разів.
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Додано: Чет 08 лют, 2024 22:11
akurt написав:
Скоро буде інформація "з перших рук" - 27 лютого
Буду вдячний, якщо ще уточните чи існує та величезна квартплата за кондоміум, яка в рази більша за газ чи електроенергію, чи то розводили наших.
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Додано: Чет 08 лют, 2024 22:16
На скільки я чую від моїх приятелів в Канаді - комуналка то якісь копійки в діапазоні від 50 до 150 канадських доларів на місяць.
Зроблю запит в стандарту родину: батько+мати+син, 3-к квартира.
Отримаю - напишу.
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Додано: Чет 08 лют, 2024 23:17
The_Rebel написав:
............
А у валюті 7-8% річних... Це грабунок
Это для нас в валюте.
А для них родные деньги.
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Додано: Чет 08 лют, 2024 23:18
adeges написав:
...........
не всім працювати заходить. європа комфортніша. і набагато ближче
А в Європі не треба працювати?
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