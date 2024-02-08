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Еміграція, заробітчанство
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: П'ят 09 лют, 2024 02:12
ЛАД написав: adeges написав:
...........
не всім працювати заходить. європа комфортніша. і набагато ближче
А в Європі не треба працювати?
Звичайно, можна не працювати. Німеччина, Ірландія, Бельгія, Норвегія і т.і. Тимчасовий притулок з бенефітами
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