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Еміграція, заробітчанство

Еміграція, заробітчанство
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 1836183718381839
Повідомлення Додано: П'ят 09 лют, 2024 02:12

  ЛАД написав:
  adeges написав:...........
не всім працювати заходить. європа комфортніша. і набагато ближче

А в Європі не треба працювати?


Звичайно, можна не працювати. Німеччина, Ірландія, Бельгія, Норвегія і т.і. Тимчасовий притулок з бенефітами
adeges
 
Повідомлень: 4540
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  #<1 ... 1836183718381839
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