RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Персональні Фінанси
/
Ринок нерухомості
/
Еміграція, заробітчанство

Еміграція, заробітчанство
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 1836183718381839
Повідомлення Додано: П'ят 09 лют, 2024 02:12

  ЛАД написав:
  adeges написав:...........
не всім працювати заходить. європа комфортніша. і набагато ближче

А в Європі не треба працювати?


Звичайно, можна не працювати. Німеччина, Ірландія, Бельгія, Норвегія і т.і. Тимчасовий притулок з бенефітами
adeges
 
Повідомлень: 4540
З нами з: 14.03.06
Подякував: 428 раз.
Подякували: 1053 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 09 лют, 2024 08:49

  ЛАД написав:
  gonchik74 написав:
  ЛАД написав:А в Європі не треба працювати?

В Європі можна жити за доволі скромну суму в порівнянні з витратами в Канаді-США.

Согласен.
Но и заработки ниже.

Які країни порювнюєте? США та Болгарію? Так в США штати як різні країни, є депресивні, а є Каліфорнія.
BIGor
Аватар користувача
 
Повідомлень: 8580
З нами з: 19.09.10
Подякував: 1298 раз.
Подякували: 1702 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: П'ят 09 лют, 2024 10:36

  adeges написав:
  ЛАД написав:
  adeges написав:...........
не всім працювати заходить. європа комфортніша. і набагато ближче

А в Європі не треба працювати?


Звичайно, можна не працювати. Німеччина, Ірландія, Бельгія, Норвегія і т.і. Тимчасовий притулок з бенефітами

байки-байки. :D

можна не працювати, але треба тоді вчити мова по 5 годин на день - а інакше грошей не буде, як у Німеччині. а вивчення мови - теж неабияка робота.

ви мені зараз почнете розповідати, що можна тільки імітувати навчання, а виявиться це лише на іспиті. у моєму світі це неможливо - у вашому схоже нормальна поведінка. у Німеччині халява все скінчилась - переважна більшість має піти на роботу, мову вже вчити не вдасться. так що всі ваші оповіді про минуле.

нові емігранти ще зможуть, але їх вже не так багато, хто хотів, вже поїхав
Shaman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 5192
З нами з: 29.09.19
Подякував: 549 раз.
Подякували: 1303 раз.
 
Профіль
2
3
  #<1 ... 1836183718381839
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 3 гостей
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.