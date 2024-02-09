Які країни порювнюєте? США та Болгарію? Так в США штати як різні країни, є депресивні, а є Каліфорнія.
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Додано: П'ят 09 лют, 2024 08:49
Додано: П'ят 09 лют, 2024 10:36
байки-байки.
можна не працювати, але треба тоді вчити мова по 5 годин на день - а інакше грошей не буде, як у Німеччині. а вивчення мови - теж неабияка робота.
ви мені зараз почнете розповідати, що можна тільки імітувати навчання, а виявиться це лише на іспиті. у моєму світі це неможливо - у вашому схоже нормальна поведінка. у Німеччині халява все скінчилась - переважна більшість має піти на роботу, мову вже вчити не вдасться. так що всі ваші оповіді про минуле.
нові емігранти ще зможуть, але їх вже не так багато, хто хотів, вже поїхав
Додано: П'ят 09 лют, 2024 15:54
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