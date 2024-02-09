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Еміграція, заробітчанство
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: П'ят 09 лют, 2024 08:49
ЛАД написав: gonchik74 написав: ЛАД написав:
А в Європі не треба працювати?
В Європі можна жити за доволі скромну суму в порівнянні з витратами в Канаді-США.
Согласен.
Но и заработки ниже.
Які країни порювнюєте? США та Болгарію? Так в США штати як різні країни, є депресивні, а є Каліфорнія.
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Додано: П'ят 09 лют, 2024 10:36
adeges написав: ЛАД написав: adeges написав:
...........
не всім працювати заходить. європа комфортніша. і набагато ближче
А в Європі не треба працювати?
Звичайно, можна не працювати. Німеччина, Ірландія, Бельгія, Норвегія і т.і. Тимчасовий притулок з бенефітами
байки-байки.
можна не працювати, але треба тоді вчити мова по 5 годин на день - а інакше грошей не буде, як у Німеччині. а вивчення мови - теж неабияка робота.
ви мені зараз почнете розповідати, що можна тільки імітувати навчання, а виявиться це лише на іспиті. у моєму світі це неможливо - у вашому схоже нормальна поведінка. у Німеччині халява все скінчилась - переважна більшість має піти на роботу, мову вже вчити не вдасться. так що всі ваші оповіді про минуле.
нові емігранти ще зможуть, але їх вже не так багато, хто хотів, вже поїхав
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Додано: П'ят 09 лют, 2024 15:54
adeges написав: ЛАД написав: adeges написав:
...........
не всім працювати заходить. європа комфортніша. і набагато ближче
А в Європі не треба працювати?
Звичайно, можна не працювати. Німеччина, Ірландія, Бельгія, Норвегія і т.і. Тимчасовий притулок з бенефітами
Это только сейчас и временно.
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ЛАД
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Додано: П'ят 09 лют, 2024 17:02
ЛАД написав:
Это только сейчас и временно.
Так ви ж мабуть памʼятаєте старий японський фільм - йшов в СРСР в кінотеатрах - з назвою:
«Сегодня жить, умереть завтра».
Оце воно і є.
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Додано: П'ят 09 лют, 2024 17:10
akurt написав:
За повідомленнями в мережі, за таку саму ціну вже продають квитки щ міст Польщі (сам не перевіряв).
А хтось питав?
akurt написав:
Ну ось так живуть люди… не нам іх вчити.
І що вам до тих людей?
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Додано: П'ят 09 лют, 2024 17:19
ЛАД написав: adeges написав: ЛАД написав:
Звичайно, можна не працювати. Німеччина, Ірландія, Бельгія, Норвегія і т.і. Тимчасовий притулок з бенефітами
Это только сейчас и временно.
А ми спілкуємось про факти чи про нікому не відоме майбутнє?
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Додано: П'ят 09 лют, 2024 18:08
adeges написав: ЛАД написав: adeges написав:
...............
Звичайно, можна не працювати. Німеччина, Ірландія, Бельгія, Норвегія і т.і. Тимчасовий притулок з бенефітами
Это только сейчас и временно.
А ми спілкуємось про факти чи про нікому не відоме майбутнє?
2 года назад такого не было и потом не будет.
Майбутнє, конечно, не відоме, но такого точно не будет.
А эмиграция была и будет.
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ЛАД
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