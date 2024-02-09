|
|
|
Еміграція, заробітчанство
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: П'ят 09 лют, 2024 08:49
ЛАД написав: gonchik74 написав: ЛАД написав:
А в Європі не треба працювати?
В Європі можна жити за доволі скромну суму в порівнянні з витратами в Канаді-США.
Согласен.
Но и заработки ниже.
Які країни порювнюєте? США та Болгарію? Так в США штати як різні країни, є депресивні, а є Каліфорнія.
-
BIGor
-
-
- Повідомлень: 8580
- З нами з: 19.09.10
- Подякував: 1298 раз.
- Подякували: 1702 раз.
-
- Профіль
-
1
Додано: П'ят 09 лют, 2024 10:36
adeges написав: ЛАД написав: adeges написав:
...........
не всім працювати заходить. європа комфортніша. і набагато ближче
А в Європі не треба працювати?
Звичайно, можна не працювати. Німеччина, Ірландія, Бельгія, Норвегія і т.і. Тимчасовий притулок з бенефітами
байки-байки.
можна не працювати, але треба тоді вчити мова по 5 годин на день - а інакше грошей не буде, як у Німеччині. а вивчення мови - теж неабияка робота.
ви мені зараз почнете розповідати, що можна тільки імітувати навчання, а виявиться це лише на іспиті. у моєму світі це неможливо - у вашому схоже нормальна поведінка. у Німеччині халява все скінчилась - переважна більшість має піти на роботу, мову вже вчити не вдасться. так що всі ваші оповіді про минуле.
нові емігранти ще зможуть, але їх вже не так багато, хто хотів, вже поїхав
-
Shaman
-
-
- Повідомлень: 5192
- З нами з: 29.09.19
- Подякував: 549 раз.
- Подякували: 1303 раз.
-
- Профіль
-
2
3
Додано: П'ят 09 лют, 2024 15:54
adeges написав: ЛАД написав: adeges написав:
...........
не всім працювати заходить. європа комфортніша. і набагато ближче
А в Європі не треба працювати?
Звичайно, можна не працювати. Німеччина, Ірландія, Бельгія, Норвегія і т.і. Тимчасовий притулок з бенефітами
Это только сейчас и временно.
-
ЛАД
-
2
-
- Повідомлень: 27741
- З нами з: 31.08.10
- Подякував: 5246 раз.
- Подякували: 4845 раз.
-
- Профіль
-
2
2
6
Додано: П'ят 09 лют, 2024 17:02
ЛАД написав:
Это только сейчас и временно.
Так ви ж мабуть памʼятаєте старий японський фільм - йшов в СРСР в кінотеатрах - з назвою:
«Сегодня жить, умереть завтра».
Оце воно і є.
-
akurt
-
-
- Повідомлень: 9190
- З нами з: 12.02.09
- Подякував: 3451 раз.
- Подякували: 1218 раз.
-
- Профіль
-
2
Додано: П'ят 09 лют, 2024 17:19
ЛАД написав: adeges написав: ЛАД написав:
Звичайно, можна не працювати. Німеччина, Ірландія, Бельгія, Норвегія і т.і. Тимчасовий притулок з бенефітами
Это только сейчас и временно.
А ми спілкуємось про факти чи про нікому не відоме майбутнє?
-
adeges
-
-
- Повідомлень: 4543
- З нами з: 14.03.06
- Подякував: 428 раз.
- Подякували: 1053 раз.
-
- Профіль
-
Додано: П'ят 09 лют, 2024 18:08
adeges написав: ЛАД написав: adeges написав:
...............
Звичайно, можна не працювати. Німеччина, Ірландія, Бельгія, Норвегія і т.і. Тимчасовий притулок з бенефітами
Это только сейчас и временно.
А ми спілкуємось про факти чи про нікому не відоме майбутнє?
2 года назад такого не было и потом не будет.
Майбутнє, конечно, не відоме, но такого точно не будет.
А эмиграция была и будет.
-
ЛАД
-
2
-
- Повідомлень: 27741
- З нами з: 31.08.10
- Подякував: 5246 раз.
- Подякували: 4845 раз.
-
- Профіль
-
2
2
6
Додано: П'ят 09 лют, 2024 18:12
akurt написав: ЛАД написав:
Это только сейчас и временно.
Так ви ж мабуть памʼятаєте старий японський фільм - йшов в СРСР в кінотеатрах - з назвою:
«Сегодня жить, умереть завтра».
Оце воно і є.
Не, умирать не нужно.
-
ЛАД
-
2
-
- Повідомлень: 27741
- З нами з: 31.08.10
- Подякував: 5246 раз.
- Подякували: 4845 раз.
-
- Профіль
-
2
2
6
Додано: П'ят 09 лют, 2024 19:15
ЛАД написав:
2 года назад такого не было и потом не будет.
Майбутнє, конечно, не відоме, но такого точно не будет.
А эмиграция была и будет.
Вчера случайно напомнили по Марковские процессы. Неважно, что было 2 года назад. Будущее определяется исключительно настоящим.
-
adeges
-
-
- Повідомлень: 4543
- З нами з: 14.03.06
- Подякував: 428 раз.
- Подякували: 1053 раз.
-
- Профіль
-
Додано: П'ят 09 лют, 2024 19:17
А взагалі ще працюють схеми доїти країни Європи по черзі? Тобто рік доїв Ірландію (там доречі викручують гроші за харчування, і стало зовсім не так цікаво як було в 2022 році) , потім рік Німеччину, потім ще кудись? Чи «єдина Європа, всіх разом не налюбиш »?
-
Hotab
-
-
- Повідомлень: 10963
- З нами з: 15.02.09
- Подякував: 621 раз.
- Подякували: 2150 раз.
-
- Профіль
-
1
2
Додано: П'ят 09 лют, 2024 19:31
Пане Hotab має рацію: в червні, перебуваючи в Calgary (Canada) спілкувався щ нашими, які на початку попали в Ірландію.
Так ось втекли…
Серед жахів розказали, що заперли в якесь таке віддалене село, що було аж страшно. Харківʼяни.
Робота була мити посуд. Багато посуду.
-
akurt
-
-
- Повідомлень: 9190
- З нами з: 12.02.09
- Подякував: 3451 раз.
- Подякували: 1218 раз.
-
- Профіль
-
2
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|