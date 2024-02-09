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#<1 ... 1837183818391840> Додано: П'ят 09 лют, 2024 08:49 ЛАД написав: gonchik74 написав: ЛАД написав: А в Європі не треба працювати? А в Європі не треба працювати?

В Європі можна жити за доволі скромну суму в порівнянні з витратами в Канаді-США. В Європі можна жити за доволі скромну суму в порівнянні з витратами в Канаді-США.

Согласен.

Но и заработки ниже. Согласен.Но и заработки ниже.

Які країни порювнюєте? США та Болгарію? Так в США штати як різні країни, є депресивні, а є Каліфорнія. Які країни порювнюєте? США та Болгарію? Так в США штати як різні країни, є депресивні, а є Каліфорнія. BIGor

Повідомлень: 8580 З нами з: 19.09.10 Подякував: 1298 раз. Подякували: 1702 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: П'ят 09 лют, 2024 10:36 adeges написав: ЛАД написав: adeges написав: ...........

не всім працювати заходить. європа комфортніша. і набагато ближче ...........не всім працювати заходить. європа комфортніша. і набагато ближче

А в Європі не треба працювати? А в Європі не треба працювати?



Звичайно, можна не працювати. Німеччина, Ірландія, Бельгія, Норвегія і т.і. Тимчасовий притулок з бенефітами Звичайно, можна не працювати. Німеччина, Ірландія, Бельгія, Норвегія і т.і. Тимчасовий притулок з бенефітами

байки-байки.



можна не працювати, але треба тоді вчити мова по 5 годин на день - а інакше грошей не буде, як у Німеччині. а вивчення мови - теж неабияка робота.



ви мені зараз почнете розповідати, що можна тільки імітувати навчання, а виявиться це лише на іспиті. у моєму світі це неможливо - у вашому схоже нормальна поведінка. у Німеччині халява все скінчилась - переважна більшість має піти на роботу, мову вже вчити не вдасться. так що всі ваші оповіді про минуле.



нові емігранти ще зможуть, але їх вже не так багато, хто хотів, вже поїхав байки-байки.можна не працювати, але треба тоді вчити мова по 5 годин на день - а інакше грошей не буде, як у Німеччині. а вивчення мови - теж неабияка робота.ви мені зараз почнете розповідати, що можна тільки імітувати навчання, а виявиться це лише на іспиті. у моєму світі це неможливо - у вашому схоже нормальна поведінка. у Німеччині халява все скінчилась - переважна більшість має піти на роботу, мову вже вчити не вдасться. так що всі ваші оповіді про минуле.нові емігранти ще зможуть, але їх вже не так багато, хто хотів, вже поїхав Shaman

Повідомлень: 5192 З нами з: 29.09.19 Подякував: 549 раз. Подякували: 1303 раз. Профіль 2 3 ВідповістиЦитата Додано: П'ят 09 лют, 2024 15:54 adeges написав: ЛАД написав: adeges написав: ...........

не всім працювати заходить. європа комфортніша. і набагато ближче ...........не всім працювати заходить. європа комфортніша. і набагато ближче

А в Європі не треба працювати? А в Європі не треба працювати?



Звичайно, можна не працювати. Німеччина, Ірландія, Бельгія, Норвегія і т.і. Тимчасовий притулок з бенефітами Звичайно, можна не працювати. Німеччина, Ірландія, Бельгія, Норвегія і т.і. Тимчасовий притулок з бенефітами

Это только сейчас и временно. Это только сейчас и временно. ЛАД 2 Повідомлень: 27741 З нами з: 31.08.10 Подякував: 5246 раз. Подякували: 4845 раз. Профіль 2 2 6 ВідповістиЦитата Додано: П'ят 09 лют, 2024 17:02 ЛАД написав: Это только сейчас и временно. Это только сейчас и временно.

Так ви ж мабуть памʼятаєте старий японський фільм - йшов в СРСР в кінотеатрах - з назвою:

«Сегодня жить, умереть завтра».

Оце воно і є. Так ви ж мабуть памʼятаєте старий японський фільм - йшов в СРСР в кінотеатрах - з назвою:«Сегодня жить, умереть завтра».Оце воно і є. akurt

Повідомлень: 9190 З нами з: 12.02.09 Подякував: 3451 раз. Подякували: 1218 раз. Профіль 2 ВідповістиЦитата Додано: П'ят 09 лют, 2024 17:19 ЛАД написав: adeges написав: ЛАД написав:

Звичайно, можна не працювати. Німеччина, Ірландія, Бельгія, Норвегія і т.і. Тимчасовий притулок з бенефітами Звичайно, можна не працювати. Німеччина, Ірландія, Бельгія, Норвегія і т.і. Тимчасовий притулок з бенефітами

Это только сейчас и временно. Это только сейчас и временно.



А ми спілкуємось про факти чи про нікому не відоме майбутнє? А ми спілкуємось про факти чи про нікому не відоме майбутнє? adeges Повідомлень: 4543 З нами з: 14.03.06 Подякував: 428 раз. Подякували: 1053 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: П'ят 09 лют, 2024 18:08 adeges написав: ЛАД написав: adeges написав: ...............

Звичайно, можна не працювати. Німеччина, Ірландія, Бельгія, Норвегія і т.і. Тимчасовий притулок з бенефітами ...............Звичайно, можна не працювати. Німеччина, Ірландія, Бельгія, Норвегія і т.і. Тимчасовий притулок з бенефітами

Это только сейчас и временно. Это только сейчас и временно.

А ми спілкуємось про факти чи про нікому не відоме майбутнє? А ми спілкуємось про факти чи про нікому не відоме майбутнє?

2 года назад такого не было и потом не будет.

Майбутнє, конечно, не відоме, но такого точно не будет.

А эмиграция была и будет. 2 года назад такого не было и потом не будет.Майбутнє, конечно, не відоме, но такого точно не будет.А эмиграция была и будет. ЛАД 2 Повідомлень: 27741 З нами з: 31.08.10 Подякував: 5246 раз. Подякували: 4845 раз. Профіль 2 2 6 ВідповістиЦитата Додано: П'ят 09 лют, 2024 18:12 akurt написав: ЛАД написав: Это только сейчас и временно. Это только сейчас и временно.

Так ви ж мабуть памʼятаєте старий японський фільм - йшов в СРСР в кінотеатрах - з назвою:

«Сегодня жить, умереть завтра».

Оце воно і є. Так ви ж мабуть памʼятаєте старий японський фільм - йшов в СРСР в кінотеатрах - з назвою:«Сегодня жить, умереть завтра».Оце воно і є.

Не, умирать не нужно. Не, умирать не нужно. ЛАД 2 Повідомлень: 27741 З нами з: 31.08.10 Подякував: 5246 раз. Подякували: 4845 раз. Профіль 2 2 6 ВідповістиЦитата Додано: П'ят 09 лют, 2024 19:15 ЛАД написав: 2 года назад такого не было и потом не будет.

Майбутнє, конечно, не відоме, но такого точно не будет.

А эмиграция была и будет. 2 года назад такого не было и потом не будет.Майбутнє, конечно, не відоме, но такого точно не будет.А эмиграция была и будет.



Вчера случайно напомнили по Марковские процессы. Неважно, что было 2 года назад. Будущее определяется исключительно настоящим. Вчера случайно напомнили по Марковские процессы. Неважно, что было 2 года назад. Будущее определяется исключительно настоящим. adeges Повідомлень: 4543 З нами з: 14.03.06 Подякував: 428 раз. Подякували: 1053 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: П'ят 09 лют, 2024 19:17 Re: Еміграція, заробітчанство А взагалі ще працюють схеми доїти країни Європи по черзі? Тобто рік доїв Ірландію (там доречі викручують гроші за харчування, і стало зовсім не так цікаво як було в 2022 році) , потім рік Німеччину, потім ще кудись? Чи «єдина Європа, всіх разом не налюбиш »? Hotab Повідомлень: 10963 З нами з: 15.02.09 Подякував: 621 раз. Подякували: 2150 раз. Профіль 1 2 ВідповістиЦитата Додано: П'ят 09 лют, 2024 19:31 Пане Hotab має рацію: в червні, перебуваючи в Calgary (Canada) спілкувався щ нашими, які на початку попали в Ірландію.

Так ось втекли…

Серед жахів розказали, що заперли в якесь таке віддалене село, що було аж страшно. Харківʼяни.

Робота була мити посуд. Багато посуду. akurt

Повідомлень: 9190 З нами з: 12.02.09 Подякував: 3451 раз. Подякували: 1218 раз. Профіль 2 ВідповістиЦитата #<1 ... 1837183818391840> Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Статті на Finance.ua Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки для вашого гаманця Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення публікацій Finance.ua Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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