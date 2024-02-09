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Еміграція, заробітчанство
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: П'ят 09 лют, 2024 19:35
Було все засрано Туреччиною - тепер Канадою)
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cherchiltank
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Додано: П'ят 09 лют, 2024 19:38
Hotab написав:
Чи «єдина Європа, всіх разом не налюбиш »?
Обмін даними про отримання допомоги в інших країнах налагодили ще з осені 2022
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Дюрі-бачі
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