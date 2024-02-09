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Еміграція, заробітчанство

Еміграція, заробітчанство
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 1837183818391840
Повідомлення Додано: П'ят 09 лют, 2024 19:38

Re: Еміграція, заробітчанство

  Hotab написав:Чи «єдина Європа, всіх разом не налюбиш »?

Обмін даними про отримання допомоги в інших країнах налагодили ще з осені 2022
Дюрі-бачі
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Повідомлення Додано: П'ят 09 лют, 2024 21:35

  Hotab написав:А взагалі ще працюють схеми доїти країни Європи по черзі? Тобто рік доїв Ірландію (там доречі викручують гроші за харчування, і стало зовсім не так цікаво як було в 2022 році) , потім рік Німеччину, потім ще кудись? Чи «єдина Європа, всіх разом не налюбиш »?

Варианты "налюбить" есть.
1. Канада - Ирландия - ЕС - потом Штаты
Вариант для самых ушлых путешественников.
В каждой из стран можно получить убежище поочереди.
2. Заехать в Украину и сменить загранпаспорт, лучше со сменой транслитерации. С чистым паспортом в новую страну ЕС с чистой совестью.
antey1969
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Повідомлення Додано: П'ят 09 лют, 2024 22:10

  antey1969 написав:
  Hotab написав:А взагалі ще працюють схеми доїти країни Європи по черзі? Тобто рік доїв Ірландію (там доречі викручують гроші за харчування, і стало зовсім не так цікаво як було в 2022 році) , потім рік Німеччину, потім ще кудись? Чи «єдина Європа, всіх разом не налюбиш »?

Варианты "налюбить" есть.
1. Канада - Ирландия - ЕС - потом Штаты
Вариант для самых ушлых путешественников.
В каждой из стран можно получить убежище поочереди.
2. Заехать в Украину и сменить загранпаспорт, лучше со сменой транслитерации. С чистым паспортом в новую страну ЕС с чистой совестью.

як раз дуже зручна порада - заїхав, оформив новий закордонний паспорт, а відразу й дані у ТЦК обновив :lol:
Shaman
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Повідомлення Додано: П'ят 09 лют, 2024 22:16

  Shaman написав:
  antey1969 написав:
  Hotab написав:А взагалі ще працюють схеми доїти країни Європи по черзі? Тобто рік доїв Ірландію (там доречі викручують гроші за харчування, і стало зовсім не так цікаво як було в 2022 році) , потім рік Німеччину, потім ще кудись? Чи «єдина Європа, всіх разом не налюбиш »?

Варианты "налюбить" есть.
1. Канада - Ирландия - ЕС - потом Штаты
Вариант для самых ушлых путешественников.
В каждой из стран можно получить убежище поочереди.
2. Заехать в Украину и сменить загранпаспорт, лучше со сменой транслитерации. С чистым паспортом в новую страну ЕС с чистой совестью.

як раз дуже зручна порада - заїхав, оформив новий закордонний паспорт, а відразу й дані у ТЦК обновив :lol:

В большинстве случаев именно женщины стараются сменить страну пребывания.
Ну для вас это, похоже, большая новость.
antey1969
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  #<1 ... 1837183818391840
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