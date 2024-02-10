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Еміграція, заробітчанство
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: П'ят 09 лют, 2024 19:38
Hotab написав:
Чи «єдина Європа, всіх разом не налюбиш »?
Обмін даними про отримання допомоги в інших країнах налагодили ще з осені 2022
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Дюрі-бачі
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Додано: П'ят 09 лют, 2024 21:35
Hotab написав:
А взагалі ще працюють схеми доїти країни Європи по черзі? Тобто рік доїв Ірландію (там доречі викручують гроші за харчування, і стало зовсім не так цікаво як було в 2022 році) , потім рік Німеччину, потім ще кудись? Чи «єдина Європа, всіх разом не налюбиш »?
Варианты "налюбить" есть.
1. Канада - Ирландия - ЕС - потом Штаты
Вариант для самых ушлых путешественников.
В каждой из стран можно получить убежище поочереди.
2. Заехать в Украину и сменить загранпаспорт, лучше со сменой транслитерации. С чистым паспортом в новую страну ЕС с чистой совестью.
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antey1969
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Додано: П'ят 09 лют, 2024 22:10
antey1969 написав: Hotab написав:
А взагалі ще працюють схеми доїти країни Європи по черзі? Тобто рік доїв Ірландію (там доречі викручують гроші за харчування, і стало зовсім не так цікаво як було в 2022 році) , потім рік Німеччину, потім ще кудись? Чи «єдина Європа, всіх разом не налюбиш »?
Варианты "налюбить" есть.
1. Канада - Ирландия - ЕС - потом Штаты
Вариант для самых ушлых путешественников.
В каждой из стран можно получить убежище поочереди.
2. Заехать в Украину и сменить загранпаспорт
, лучше со сменой транслитерации. С чистым паспортом в новую страну ЕС с чистой совестью.
як раз дуже зручна порада - заїхав, оформив новий закордонний паспорт, а відразу й дані у ТЦК обновив
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Shaman
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Додано: П'ят 09 лют, 2024 22:16
Shaman написав: antey1969 написав: Hotab написав:
А взагалі ще працюють схеми доїти країни Європи по черзі? Тобто рік доїв Ірландію (там доречі викручують гроші за харчування, і стало зовсім не так цікаво як було в 2022 році) , потім рік Німеччину, потім ще кудись? Чи «єдина Європа, всіх разом не налюбиш »?
Варианты "налюбить" есть.
1. Канада - Ирландия - ЕС - потом Штаты
Вариант для самых ушлых путешественников.
В каждой из стран можно получить убежище поочереди.
2. Заехать в Украину и сменить загранпаспорт
, лучше со сменой транслитерации. С чистым паспортом в новую страну ЕС с чистой совестью.
як раз дуже зручна порада - заїхав, оформив новий закордонний паспорт, а відразу й дані у ТЦК обновив
В большинстве случаев именно женщины стараются сменить страну пребывания.
Ну для вас это, похоже, большая новость.
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antey1969
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Додано: Суб 10 лют, 2024 01:56
antey1969 написав: Hotab написав:
А взагалі ще працюють схеми доїти країни Європи по черзі? Тобто рік доїв Ірландію (там доречі викручують гроші за харчування, і стало зовсім не так цікаво як було в 2022 році) , потім рік Німеччину, потім ще кудись? Чи «єдина Європа, всіх разом не налюбиш »?
Варианты "налюбить" есть.
1. Канада - Ирландия - ЕС - потом Штаты
Вариант для самых ушлых путешественников.
В каждой из стран можно получить убежище поочереди.
2. Заехать в Украину и сменить загранпаспорт, лучше со сменой транслитерации. С чистым паспортом в новую страну ЕС с чистой совестью.
Можно, конечно, и так.
Но вряд ли этим занимается хоть сколько-то существенная часть беженцев.
Ничего не знаю об Ирландии, но, насколько понимаю, ни Канада, ни США не дают каких-то пособий нашим беженцам, основное - только разрешение на въезд и работу.
Ну и постепенно ужесточают условия все страны.
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Додано: Суб 10 лют, 2024 08:54
Дюрі-бачі написав: akurt написав:
Скоро буде інформація "з перших рук" - 27 лютого
Буду вдячний, якщо ще уточните чи існує та величезна квартплата за кондоміум, яка в рази більша за газ чи електроенергію, чи то розводили наших.
Прийшла відповідь з Канади.
Місто Вінніпег.
Родина три особи: батько (працює на будівництві), мама (не працює) та син 10 років (ходить в школу - все безкоштовно в тому числі «перекус»).
Орієнтир віковий: 50.
Орендують з квітня 2023 квартиру 2+1 за 1500 CAD.
Ще в родині є песик - породу забув така невелика 8 кг була в якомусь кіно:
Доброго дня, все нормально у нас, зараз дуже багато сюди їде українців…
По комуналці тут одна служба називається ГІДРО (електроенергія, гаряча вода та опалення) вона приходить загальною сумою влітку 50 – 70 $ а взимку 100 – 200 $ у нас за січень найхолодніший місяць ось прийшов рахунок 202 $ а до цього було 90 $, холодна вода у всіх безкоштовно тут вона дешева повно озер і її в основному всі включають у вартість оренди ну а хто платить сам вона виходить 7 - 10 $ на місяць, інтернет різний але якщо хороший безлімітний Wi-Fi ставити вдома приблизно 100$, у нас безлімітний Wi-Fi ми платимо 93$, мобільний зв'язок у середньому виходить 60 – 70$, паркувальне місце у нас безкоштовно закріплене за квартирою, але є де потрібно додатково платити.
(Кінець цитат без редагування).
Примітка: вказані долари канадські, орієнтир обміну: 130 CAD=100 USD.
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akurt
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Додано: Суб 10 лют, 2024 09:39
Пане Акурт, раніше ви все рекламували курорти в Туреччині, який там дешевий йогурт і як спекотно влітку (37°в тіні).
Зараз чомусь рекламуєте Канаду і чоботи для роботи в мороз -30°С.
Що трапилось?
Барон Мюнхаузен на гарматному ядрі залетів не туди?
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