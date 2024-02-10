Обмін даними про отримання допомоги в інших країнах налагодили ще з осені 2022
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Додано: П'ят 09 лют, 2024 19:38
Re: Еміграція, заробітчанство
Додано: П'ят 09 лют, 2024 21:35
Варианты "налюбить" есть.
1. Канада - Ирландия - ЕС - потом Штаты
Вариант для самых ушлых путешественников.
В каждой из стран можно получить убежище поочереди.
2. Заехать в Украину и сменить загранпаспорт, лучше со сменой транслитерации. С чистым паспортом в новую страну ЕС с чистой совестью.
Додано: П'ят 09 лют, 2024 22:10
як раз дуже зручна порада - заїхав, оформив новий закордонний паспорт, а відразу й дані у ТЦК обновив
Додано: П'ят 09 лют, 2024 22:16
В большинстве случаев именно женщины стараются сменить страну пребывания.
Ну для вас это, похоже, большая новость.
Додано: Суб 10 лют, 2024 01:56
Можно, конечно, и так.
Но вряд ли этим занимается хоть сколько-то существенная часть беженцев.
Ничего не знаю об Ирландии, но, насколько понимаю, ни Канада, ни США не дают каких-то пособий нашим беженцам, основное - только разрешение на въезд и работу.
Ну и постепенно ужесточают условия все страны.
Додано: Суб 10 лют, 2024 08:54
Прийшла відповідь з Канади.
Місто Вінніпег.
Родина три особи: батько (працює на будівництві), мама (не працює) та син 10 років (ходить в школу - все безкоштовно в тому числі «перекус»).
Орієнтир віковий: 50.
Орендують з квітня 2023 квартиру 2+1 за 1500 CAD.
Ще в родині є песик - породу забув така невелика 8 кг була в якомусь кіно:
Доброго дня, все нормально у нас, зараз дуже багато сюди їде українців…
По комуналці тут одна служба називається ГІДРО (електроенергія, гаряча вода та опалення) вона приходить загальною сумою влітку 50 – 70 $ а взимку 100 – 200 $ у нас за січень найхолодніший місяць ось прийшов рахунок 202 $ а до цього було 90 $, холодна вода у всіх безкоштовно тут вона дешева повно озер і її в основному всі включають у вартість оренди ну а хто платить сам вона виходить 7 - 10 $ на місяць, інтернет різний але якщо хороший безлімітний Wi-Fi ставити вдома приблизно 100$, у нас безлімітний Wi-Fi ми платимо 93$, мобільний зв'язок у середньому виходить 60 – 70$, паркувальне місце у нас безкоштовно закріплене за квартирою, але є де потрібно додатково платити.
(Кінець цитат без редагування).
Примітка: вказані долари канадські, орієнтир обміну: 130 CAD=100 USD.
Додано: Суб 10 лют, 2024 10:53
Є така лікарська професія: психолог.
Якщо прийти на прийом - то тим, хто опустився на саме дно соціально - економічного життя, живе вчорашнім днем та вже не сподівається на порятунок в найвидатнішому досягненні всього життя - це льох оглядової ями гаража на сході Києва, де вже закінчилися банки з томатами та огірками - а Daewoo Sens нікуди не виїжджав з того гаража вже 30 років - бо немає грошей на бензин та новий термостат - то він би пояснив, що світ змінюється та рухається.
Під час таких змін у людини або їде дах, і те нещасне заливає своїм пустопорожнім звичним лайном Фінансовий форум України, або набуваєш нові знання.
Бачите, як все просто.
Додано: Суб 10 лют, 2024 11:37
akurt
Есть другая, лучшая профессия
Мой папа был в ней 2й человек в городе
Свой кабинет в здании на Фучика был
Но потом союз накрылся половым органом и пациентов массово выпустили на улицы, да и денег на таблетки и капельницы в стране не осталось, и страна то стала совсем другой...
Додано: Суб 10 лют, 2024 12:15
а ще жінки у переважній більшості виїхали з дітьми, й їм лише оте й треба мандрувати
1. Канада - Ирландия - ЕС - потом Штаты. Вариант для самых ушлых путешественников. - так може хтось й покатався, но це одиничні випадки... якщо взагалі таке було
Додано: Суб 10 лют, 2024 12:30
Re: Еміграція, заробітчанство
Якщо є гроші, то все можливе. Але викидувати по 10 кує на переїзд в кожну країну - та ну нафіг. Ще мінус - вчити заново мову і шукати роботу.
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