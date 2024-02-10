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на тему Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні

#<1 ... 1838183918401841> Додано: П'ят 09 лют, 2024 19:38 Re: Еміграція, заробітчанство Hotab написав: Чи «єдина Європа, всіх разом не налюбиш »? Чи «єдина Європа, всіх разом не налюбиш »?

Обмін даними про отримання допомоги в інших країнах налагодили ще з осені 2022 Обмін даними про отримання допомоги в інших країнах налагодили ще з осені 2022 Дюрі-бачі

Повідомлень: 2284 З нами з: 29.07.22 Подякував: 404 раз. Подякували: 304 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: П'ят 09 лют, 2024 21:35 Hotab написав: А взагалі ще працюють схеми доїти країни Європи по черзі? Тобто рік доїв Ірландію (там доречі викручують гроші за харчування, і стало зовсім не так цікаво як було в 2022 році) , потім рік Німеччину, потім ще кудись? Чи «єдина Європа, всіх разом не налюбиш »? А взагалі ще працюють схеми доїти країни Європи по черзі? Тобто рік доїв Ірландію (там доречі викручують гроші за харчування, і стало зовсім не так цікаво як було в 2022 році) , потім рік Німеччину, потім ще кудись? Чи «єдина Європа, всіх разом не налюбиш »?

Варианты "налюбить" есть.

1. Канада - Ирландия - ЕС - потом Штаты

Вариант для самых ушлых путешественников.

В каждой из стран можно получить убежище поочереди.

2. Заехать в Украину и сменить загранпаспорт, лучше со сменой транслитерации. С чистым паспортом в новую страну ЕС с чистой совестью. Варианты "налюбить" есть.1. Канада - Ирландия - ЕС - потом ШтатыВариант для самых ушлых путешественников.В каждой из стран можно получить убежище поочереди.2. Заехать в Украину и сменить загранпаспорт, лучше со сменой транслитерации. С чистым паспортом в новую страну ЕС с чистой совестью. antey1969 1

Повідомлень: 12241 З нами з: 30.11.11 Подякував: 1694 раз. Подякували: 3629 раз. Профіль 2 2 1 ВідповістиЦитата Додано: П'ят 09 лют, 2024 22:10 antey1969 написав: Hotab написав: А взагалі ще працюють схеми доїти країни Європи по черзі? Тобто рік доїв Ірландію (там доречі викручують гроші за харчування, і стало зовсім не так цікаво як було в 2022 році) , потім рік Німеччину, потім ще кудись? Чи «єдина Європа, всіх разом не налюбиш »? А взагалі ще працюють схеми доїти країни Європи по черзі? Тобто рік доїв Ірландію (там доречі викручують гроші за харчування, і стало зовсім не так цікаво як було в 2022 році) , потім рік Німеччину, потім ще кудись? Чи «єдина Європа, всіх разом не налюбиш »?

Варианты "налюбить" есть.

1. Канада - Ирландия - ЕС - потом Штаты

Вариант для самых ушлых путешественников.

В каждой из стран можно получить убежище поочереди.

2. Заехать в Украину и сменить загранпаспорт, лучше со сменой транслитерации. С чистым паспортом в новую страну ЕС с чистой совестью. Варианты "налюбить" есть.1. Канада - Ирландия - ЕС - потом ШтатыВариант для самых ушлых путешественников.В каждой из стран можно получить убежище поочереди.2., лучше со сменой транслитерации. С чистым паспортом в новую страну ЕС с чистой совестью.

як раз дуже зручна порада - заїхав, оформив новий закордонний паспорт, а відразу й дані у ТЦК обновив як раз дуже зручна порада - заїхав, оформив новий закордонний паспорт, а відразу й дані у ТЦК обновив Shaman

Повідомлень: 5194 З нами з: 29.09.19 Подякував: 549 раз. Подякували: 1303 раз. Профіль 2 3 ВідповістиЦитата Додано: П'ят 09 лют, 2024 22:16 Shaman написав: antey1969 написав: Hotab написав: А взагалі ще працюють схеми доїти країни Європи по черзі? Тобто рік доїв Ірландію (там доречі викручують гроші за харчування, і стало зовсім не так цікаво як було в 2022 році) , потім рік Німеччину, потім ще кудись? Чи «єдина Європа, всіх разом не налюбиш »? А взагалі ще працюють схеми доїти країни Європи по черзі? Тобто рік доїв Ірландію (там доречі викручують гроші за харчування, і стало зовсім не так цікаво як було в 2022 році) , потім рік Німеччину, потім ще кудись? Чи «єдина Європа, всіх разом не налюбиш »?

Варианты "налюбить" есть.

1. Канада - Ирландия - ЕС - потом Штаты

Вариант для самых ушлых путешественников.

В каждой из стран можно получить убежище поочереди.

2. Заехать в Украину и сменить загранпаспорт, лучше со сменой транслитерации. С чистым паспортом в новую страну ЕС с чистой совестью. Варианты "налюбить" есть.1. Канада - Ирландия - ЕС - потом ШтатыВариант для самых ушлых путешественников.В каждой из стран можно получить убежище поочереди.2., лучше со сменой транслитерации. С чистым паспортом в новую страну ЕС с чистой совестью.

як раз дуже зручна порада - заїхав, оформив новий закордонний паспорт, а відразу й дані у ТЦК обновив як раз дуже зручна порада - заїхав, оформив новий закордонний паспорт, а відразу й дані у ТЦК обновив

В большинстве случаев именно женщины стараются сменить страну пребывания.

Ну для вас это, похоже, большая новость. В большинстве случаев именно женщины стараются сменить страну пребывания.Ну для вас это, похоже, большая новость. antey1969 1

Повідомлень: 12241 З нами з: 30.11.11 Подякував: 1694 раз. Подякували: 3629 раз. Профіль 2 2 1 ВідповістиЦитата Додано: Суб 10 лют, 2024 01:56 antey1969 написав: Hotab написав: А взагалі ще працюють схеми доїти країни Європи по черзі? Тобто рік доїв Ірландію (там доречі викручують гроші за харчування, і стало зовсім не так цікаво як було в 2022 році) , потім рік Німеччину, потім ще кудись? Чи «єдина Європа, всіх разом не налюбиш »? А взагалі ще працюють схеми доїти країни Європи по черзі? Тобто рік доїв Ірландію (там доречі викручують гроші за харчування, і стало зовсім не так цікаво як було в 2022 році) , потім рік Німеччину, потім ще кудись? Чи «єдина Європа, всіх разом не налюбиш »?

Варианты "налюбить" есть.

1. Канада - Ирландия - ЕС - потом Штаты

Вариант для самых ушлых путешественников.

В каждой из стран можно получить убежище поочереди.

2. Заехать в Украину и сменить загранпаспорт, лучше со сменой транслитерации. С чистым паспортом в новую страну ЕС с чистой совестью. Варианты "налюбить" есть.1. Канада - Ирландия - ЕС - потом ШтатыВариант для самых ушлых путешественников.В каждой из стран можно получить убежище поочереди.2. Заехать в Украину и сменить загранпаспорт, лучше со сменой транслитерации. С чистым паспортом в новую страну ЕС с чистой совестью.

Можно, конечно, и так.

Но вряд ли этим занимается хоть сколько-то существенная часть беженцев.

Ничего не знаю об Ирландии, но, насколько понимаю, ни Канада, ни США не дают каких-то пособий нашим беженцам, основное - только разрешение на въезд и работу.

Ну и постепенно ужесточают условия все страны. Можно, конечно, и так.Но вряд ли этим занимается хоть сколько-то существенная часть беженцев.Ничего не знаю об Ирландии, но, насколько понимаю, ни Канада, ни США не дают каких-то пособий нашим беженцам, основное - только разрешение на въезд и работу.Ну и постепенно ужесточают условия все страны. ЛАД 2 Повідомлень: 27755 З нами з: 31.08.10 Подякував: 5246 раз. Подякували: 4845 раз. Профіль 2 2 6 ВідповістиЦитата Додано: Суб 10 лют, 2024 08:54 Дюрі-бачі написав: akurt написав: Скоро буде інформація "з перших рук" - 27 лютого Скоро буде інформація "з перших рук" - 27 лютого Буду вдячний, якщо ще уточните чи існує та величезна квартплата за кондоміум, яка в рази більша за газ чи електроенергію, чи то розводили наших. Буду вдячний, якщо ще уточните чи існує та величезна квартплата за кондоміум, яка в рази більша за газ чи електроенергію, чи то розводили наших.



Прийшла відповідь з Канади.

Місто Вінніпег.

Родина три особи: батько (працює на будівництві), мама (не працює) та син 10 років (ходить в школу - все безкоштовно в тому числі «перекус»).

Орієнтир віковий: 50.

Орендують з квітня 2023 квартиру 2+1 за 1500 CAD.

Ще в родині є песик - породу забув така невелика 8 кг була в якомусь кіно:



Доброго дня, все нормально у нас, зараз дуже багато сюди їде українців…

По комуналці тут одна служба називається ГІДРО (електроенергія, гаряча вода та опалення) вона приходить загальною сумою влітку 50 – 70 $ а взимку 100 – 200 $ у нас за січень найхолодніший місяць ось прийшов рахунок 202 $ а до цього було 90 $, холодна вода у всіх безкоштовно тут вона дешева повно озер і її в основному всі включають у вартість оренди ну а хто платить сам вона виходить 7 - 10 $ на місяць, інтернет різний але якщо хороший безлімітний Wi-Fi ставити вдома приблизно 100$, у нас безлімітний Wi-Fi ми платимо 93$, мобільний зв'язок у середньому виходить 60 – 70$, паркувальне місце у нас безкоштовно закріплене за квартирою, але є де потрібно додатково платити.



(Кінець цитат без редагування).

Примітка: вказані долари канадські, орієнтир обміну: 130 CAD=100 USD. Прийшла відповідь з Канади.Місто Вінніпег.Родина три особи: батько (працює на будівництві), мама (не працює) та син 10 років (ходить в школу - все безкоштовно в тому числі «перекус»).Орієнтир віковий: 50.Орендують з квітня 2023 квартиру 2+1 за 1500 CAD.Ще в родині є песик - породу забув така невелика 8 кг була в якомусь кіно:Доброго дня, все нормально у нас, зараз дуже багато сюди їде українців…По комуналці тут одна служба називається ГІДРО (електроенергія, гаряча вода та опалення) вона приходить загальною сумою влітку 50 – 70 $ а взимку 100 – 200 $ у нас за січень найхолодніший місяць ось прийшов рахунок 202 $ а до цього було 90 $, холодна вода у всіх безкоштовно тут вона дешева повно озер і її в основному всі включають у вартість оренди ну а хто платить сам вона виходить 7 - 10 $ на місяць, інтернет різний але якщо хороший безлімітний Wi-Fi ставити вдома приблизно 100$, у нас безлімітний Wi-Fi ми платимо 93$, мобільний зв'язок у середньому виходить 60 – 70$, паркувальне місце у нас безкоштовно закріплене за квартирою, але є де потрібно додатково платити.(Кінець цитат без редагування).Примітка: вказані долари канадські, орієнтир обміну: 130 CAD=100 USD. akurt

Повідомлень: 9197 З нами з: 12.02.09 Подякував: 3451 раз. Подякували: 1219 раз. Профіль 2 1 ВідповістиЦитата Додано: Суб 10 лют, 2024 10:53 Є така лікарська професія: психолог.

Якщо прийти на прийом - то тим, хто опустився на саме дно соціально - економічного життя, живе вчорашнім днем та вже не сподівається на порятунок в найвидатнішому досягненні всього життя - це льох оглядової ями гаража на сході Києва, де вже закінчилися банки з томатами та огірками - а Daewoo Sens нікуди не виїжджав з того гаража вже 30 років - бо немає грошей на бензин та новий термостат - то він би пояснив, що світ змінюється та рухається.

Під час таких змін у людини або їде дах, і те нещасне заливає своїм пустопорожнім звичним лайном Фінансовий форум України, або набуваєш нові знання.

Бачите, як все просто. akurt

Повідомлень: 9197 З нами з: 12.02.09 Подякував: 3451 раз. Подякували: 1219 раз. Профіль 2 ВідповістиЦитата Додано: Суб 10 лют, 2024 11:37 akurt

Есть другая, лучшая профессия

Мой папа был в ней 2й человек в городе

Свой кабинет в здании на Фучика был

Но потом союз накрылся половым органом и пациентов массово выпустили на улицы, да и денег на таблетки и капельницы в стране не осталось, и страна то стала совсем другой... барабашов Повідомлень: 3877 З нами з: 16.06.15 Подякував: 269 раз. Подякували: 338 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Суб 10 лют, 2024 12:15 antey1969 написав: Shaman написав: antey1969 написав: Варианты "налюбить" есть.

1. Канада - Ирландия - ЕС - потом Штаты

Вариант для самых ушлых путешественников.

В каждой из стран можно получить убежище поочереди.

2. Заехать в Украину и сменить загранпаспорт, лучше со сменой транслитерации. С чистым паспортом в новую страну ЕС с чистой совестью. Варианты "налюбить" есть.1. Канада - Ирландия - ЕС - потом ШтатыВариант для самых ушлых путешественников.В каждой из стран можно получить убежище поочереди.2., лучше со сменой транслитерации. С чистым паспортом в новую страну ЕС с чистой совестью.

як раз дуже зручна порада - заїхав, оформив новий закордонний паспорт, а відразу й дані у ТЦК обновив як раз дуже зручна порада - заїхав, оформив новий закордонний паспорт, а відразу й дані у ТЦК обновив

В большинстве случаев именно женщины стараются сменить страну пребывания.

Ну для вас это, похоже, большая новость. В большинстве случаев именно женщины стараются сменить страну пребывания.Ну для вас это, похоже, большая новость.

а ще жінки у переважній більшості виїхали з дітьми, й їм лише оте й треба мандрувати



1. Канада - Ирландия - ЕС - потом Штаты. Вариант для самых ушлых путешественников. - так може хтось й покатався, но це одиничні випадки... якщо взагалі таке було а ще жінки у переважній більшості виїхали з дітьми, й їм лише оте й треба мандрувати- так може хтось й покатався, но це одиничні випадки... якщо взагалі таке було Shaman

Повідомлень: 5194 З нами з: 29.09.19 Подякував: 549 раз. Подякували: 1303 раз. Профіль 2 3 ВідповістиЦитата Додано: Суб 10 лют, 2024 12:30 Re: Еміграція, заробітчанство Shaman написав: 1. Канада - Ирландия - ЕС - потом Штаты. Вариант для самых ушлых путешественников. - так може хтось й покатався, но це одиничні випадки... якщо взагалі таке було 1. Канада - Ирландия - ЕС - потом Штаты. Вариант для самых ушлых путешественников. - так може хтось й покатався, но це одиничні випадки... якщо взагалі таке було

Якщо є гроші, то все можливе. Але викидувати по 10 кує на переїзд в кожну країну - та ну нафіг. Ще мінус - вчити заново мову і шукати роботу. Якщо є гроші, то все можливе. Але викидувати по 10 кує на переїзд в кожну країну - та ну нафіг. Ще мінус - вчити заново мову і шукати роботу. BIGor

Повідомлень: 8582 З нами з: 19.09.10 Подякував: 1299 раз. Подякували: 1702 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата #<1 ... 1838183918401841> Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Статті на Finance.ua Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки для вашого гаманця Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення публікацій Finance.ua Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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