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Еміграція, заробітчанство
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 1838183918401841>
Повідомлення Додано: П'ят 09 лют, 2024 19:38

Re: Еміграція, заробітчанство

  Hotab написав:Чи «єдина Європа, всіх разом не налюбиш »?

Обмін даними про отримання допомоги в інших країнах налагодили ще з осені 2022
Дюрі-бачі
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Повідомлення Додано: П'ят 09 лют, 2024 21:35

  Hotab написав:А взагалі ще працюють схеми доїти країни Європи по черзі? Тобто рік доїв Ірландію (там доречі викручують гроші за харчування, і стало зовсім не так цікаво як було в 2022 році) , потім рік Німеччину, потім ще кудись? Чи «єдина Європа, всіх разом не налюбиш »?

Варианты "налюбить" есть.
1. Канада - Ирландия - ЕС - потом Штаты
Вариант для самых ушлых путешественников.
В каждой из стран можно получить убежище поочереди.
2. Заехать в Украину и сменить загранпаспорт, лучше со сменой транслитерации. С чистым паспортом в новую страну ЕС с чистой совестью.
antey1969
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Повідомлення Додано: П'ят 09 лют, 2024 22:10

  antey1969 написав:
  Hotab написав:А взагалі ще працюють схеми доїти країни Європи по черзі? Тобто рік доїв Ірландію (там доречі викручують гроші за харчування, і стало зовсім не так цікаво як було в 2022 році) , потім рік Німеччину, потім ще кудись? Чи «єдина Європа, всіх разом не налюбиш »?

Варианты "налюбить" есть.
1. Канада - Ирландия - ЕС - потом Штаты
Вариант для самых ушлых путешественников.
В каждой из стран можно получить убежище поочереди.
2. Заехать в Украину и сменить загранпаспорт, лучше со сменой транслитерации. С чистым паспортом в новую страну ЕС с чистой совестью.

як раз дуже зручна порада - заїхав, оформив новий закордонний паспорт, а відразу й дані у ТЦК обновив :lol:
Shaman
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Повідомлення Додано: П'ят 09 лют, 2024 22:16

  Shaman написав:
  antey1969 написав:
  Hotab написав:А взагалі ще працюють схеми доїти країни Європи по черзі? Тобто рік доїв Ірландію (там доречі викручують гроші за харчування, і стало зовсім не так цікаво як було в 2022 році) , потім рік Німеччину, потім ще кудись? Чи «єдина Європа, всіх разом не налюбиш »?

Варианты "налюбить" есть.
1. Канада - Ирландия - ЕС - потом Штаты
Вариант для самых ушлых путешественников.
В каждой из стран можно получить убежище поочереди.
2. Заехать в Украину и сменить загранпаспорт, лучше со сменой транслитерации. С чистым паспортом в новую страну ЕС с чистой совестью.

як раз дуже зручна порада - заїхав, оформив новий закордонний паспорт, а відразу й дані у ТЦК обновив :lol:

В большинстве случаев именно женщины стараются сменить страну пребывания.
Ну для вас это, похоже, большая новость.
antey1969
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Повідомлення Додано: Суб 10 лют, 2024 01:56

  antey1969 написав:
  Hotab написав:А взагалі ще працюють схеми доїти країни Європи по черзі? Тобто рік доїв Ірландію (там доречі викручують гроші за харчування, і стало зовсім не так цікаво як було в 2022 році) , потім рік Німеччину, потім ще кудись? Чи «єдина Європа, всіх разом не налюбиш »?

Варианты "налюбить" есть.
1. Канада - Ирландия - ЕС - потом Штаты
Вариант для самых ушлых путешественников.
В каждой из стран можно получить убежище поочереди.
2. Заехать в Украину и сменить загранпаспорт, лучше со сменой транслитерации. С чистым паспортом в новую страну ЕС с чистой совестью.

Можно, конечно, и так.
Но вряд ли этим занимается хоть сколько-то существенная часть беженцев.
Ничего не знаю об Ирландии, но, насколько понимаю, ни Канада, ни США не дают каких-то пособий нашим беженцам, основное - только разрешение на въезд и работу.
Ну и постепенно ужесточают условия все страны.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Суб 10 лют, 2024 08:54

  Дюрі-бачі написав:
  akurt написав:Скоро буде інформація "з перших рук" - 27 лютого
Буду вдячний, якщо ще уточните чи існує та величезна квартплата за кондоміум, яка в рази більша за газ чи електроенергію, чи то розводили наших.


Прийшла відповідь з Канади.
Місто Вінніпег.
Родина три особи: батько (працює на будівництві), мама (не працює) та син 10 років (ходить в школу - все безкоштовно в тому числі «перекус»).
Орієнтир віковий: 50.
Орендують з квітня 2023 квартиру 2+1 за 1500 CAD.
Ще в родині є песик - породу забув така невелика 8 кг була в якомусь кіно:

Доброго дня, все нормально у нас, зараз дуже багато сюди їде українців…
По комуналці тут одна служба називається ГІДРО (електроенергія, гаряча вода та опалення) вона приходить загальною сумою влітку 50 – 70 $ а взимку 100 – 200 $ у нас за січень найхолодніший місяць ось прийшов рахунок 202 $ а до цього було 90 $, холодна вода у всіх безкоштовно тут вона дешева повно озер і її в основному всі включають у вартість оренди ну а хто платить сам вона виходить 7 - 10 $ на місяць, інтернет різний але якщо хороший безлімітний Wi-Fi ставити вдома приблизно 100$, у нас безлімітний Wi-Fi ми платимо 93$, мобільний зв'язок у середньому виходить 60 – 70$, паркувальне місце у нас безкоштовно закріплене за квартирою, але є де потрібно додатково платити.

(Кінець цитат без редагування).
Примітка: вказані долари канадські, орієнтир обміну: 130 CAD=100 USD.
akurt
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Повідомлення Додано: Суб 10 лют, 2024 10:53

Є така лікарська професія: психолог.
Якщо прийти на прийом - то тим, хто опустився на саме дно соціально - економічного життя, живе вчорашнім днем та вже не сподівається на порятунок в найвидатнішому досягненні всього життя - це льох оглядової ями гаража на сході Києва, де вже закінчилися банки з томатами та огірками - а Daewoo Sens нікуди не виїжджав з того гаража вже 30 років - бо немає грошей на бензин та новий термостат - то він би пояснив, що світ змінюється та рухається.
Під час таких змін у людини або їде дах, і те нещасне заливає своїм пустопорожнім звичним лайном Фінансовий форум України, або набуваєш нові знання.
Бачите, як все просто.
akurt
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Повідомлення Додано: Суб 10 лют, 2024 11:37

akurt
Есть другая, лучшая профессия
Мой папа был в ней 2й человек в городе
Свой кабинет в здании на Фучика был
Но потом союз накрылся половым органом и пациентов массово выпустили на улицы, да и денег на таблетки и капельницы в стране не осталось, и страна то стала совсем другой...
барабашов
 
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Повідомлення Додано: Суб 10 лют, 2024 12:15

  antey1969 написав:
  Shaman написав:
  antey1969 написав:Варианты "налюбить" есть.
1. Канада - Ирландия - ЕС - потом Штаты
Вариант для самых ушлых путешественников.
В каждой из стран можно получить убежище поочереди.
2. Заехать в Украину и сменить загранпаспорт, лучше со сменой транслитерации. С чистым паспортом в новую страну ЕС с чистой совестью.

як раз дуже зручна порада - заїхав, оформив новий закордонний паспорт, а відразу й дані у ТЦК обновив :lol:

В большинстве случаев именно женщины стараются сменить страну пребывания.
Ну для вас это, похоже, большая новость.

а ще жінки у переважній більшості виїхали з дітьми, й їм лише оте й треба мандрувати :)

1. Канада - Ирландия - ЕС - потом Штаты. Вариант для самых ушлых путешественников. - так може хтось й покатався, но це одиничні випадки... якщо взагалі таке було
Shaman
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Повідомлення Додано: Суб 10 лют, 2024 12:30

Re: Еміграція, заробітчанство

  Shaman написав:1. Канада - Ирландия - ЕС - потом Штаты. Вариант для самых ушлых путешественников. - так може хтось й покатався, но це одиничні випадки... якщо взагалі таке було

Якщо є гроші, то все можливе. Але викидувати по 10 кує на переїзд в кожну країну - та ну нафіг. Ще мінус - вчити заново мову і шукати роботу.
BIGor
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