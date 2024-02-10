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на тему Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні

#<1 ... 1838183918401841 Додано: Суб 10 лют, 2024 12:47 BIGor написав: Shaman написав: 1. Канада - Ирландия - ЕС - потом Штаты. Вариант для самых ушлых путешественников. - так може хтось й покатався, но це одиничні випадки... якщо взагалі таке було 1. Канада - Ирландия - ЕС - потом Штаты. Вариант для самых ушлых путешественников. - так може хтось й покатався, но це одиничні випадки... якщо взагалі таке було

Якщо є гроші, то все можливе. Але викидувати по 10 кує на переїзд в кожну країну - та ну нафіг. Ще мінус - вчити заново мову і шукати роботу. Якщо є гроші, то все можливе. Але викидувати по 10 кує на переїзд в кожну країну - та ну нафіг. Ще мінус - вчити заново мову і шукати роботу.

Переезд с чемоданом за океан порядка 500 евро за человека.

И вопрос был не про деньги, а про варианты. Переезд с чемоданом за океан порядка 500 евро за человека.И вопрос был не про деньги, а про варианты. antey1969 1

Повідомлень: 12241 З нами з: 30.11.11 Подякував: 1694 раз. Подякували: 3629 раз. Профіль 2 2 1 ВідповістиЦитата Додано: Суб 10 лют, 2024 12:49 барабашов написав: akurt

Есть другая, лучшая профессия

Мой папа был в ней 2й человек в городе

Свой кабинет в здании на Фучика был

Но потом союз накрылся половым органом и пациентов массово выпустили на улицы, да и денег на таблетки и капельницы в стране не осталось, и страна то стала совсем другой... Есть другая, лучшая профессияМой папа был в ней 2й человек в городеСвой кабинет в здании на Фучика былНо потом союз накрылся половым органом и пациентов массово выпустили на улицы, да и денег на таблетки и капельницы в стране не осталось, и страна то стала совсем другой...

Может быть. В Днепре давно не был: даже не знаю новых названий улиц. Вообще не ориентируюсь. Говорят, что Филатов творит дизайнерские чудеса.

На улице Фучика кажется был, но не знаю, какие там были учреждения - кажется один раз искали какой то офис какой-то фирмы.

Там где-то еще живы остатки подвесной канатной дороги на остров с пляжами… Может быть. В Днепре давно не был: даже не знаю новых названий улиц. Вообще не ориентируюсь. Говорят, что Филатов творит дизайнерские чудеса.На улице Фучика кажется был, но не знаю, какие там были учреждения - кажется один раз искали какой то офис какой-то фирмы.Там где-то еще живы остатки подвесной канатной дороги на остров с пляжами… Востаннє редагувалось akurt в Суб 10 лют, 2024 12:53, всього редагувалось 1 раз. akurt

Повідомлень: 9197 З нами з: 12.02.09 Подякував: 3451 раз. Подякували: 1219 раз. Профіль 2 ВідповістиЦитата Додано: Суб 10 лют, 2024 12:53 antey1969 написав: BIGor написав: Shaman написав: 1. Канада - Ирландия - ЕС - потом Штаты. Вариант для самых ушлых путешественников. - так може хтось й покатався, но це одиничні випадки... якщо взагалі таке було 1. Канада - Ирландия - ЕС - потом Штаты. Вариант для самых ушлых путешественников. - так може хтось й покатався, но це одиничні випадки... якщо взагалі таке було

Якщо є гроші, то все можливе. Але викидувати по 10 кує на переїзд в кожну країну - та ну нафіг. Ще мінус - вчити заново мову і шукати роботу. Якщо є гроші, то все можливе. Але викидувати по 10 кує на переїзд в кожну країну - та ну нафіг. Ще мінус - вчити заново мову і шукати роботу.

Переезд с чемоданом за океан порядка 500 евро за человека.

И вопрос был не про деньги, а про варианты. Переезд с чемоданом за океан порядка 500 евро за человека.И вопрос был не про деньги, а про варианты.

Це тільки казки про 500 Євро, насправді там і продаж авто з дисконтом, і комплекту зимової гуми, і 90% одягу, речі всі хатні - мікрохвильовки ітд - або продається за копійки або викидується, далі штраф за достроковий виїзд з милого житла і оплата ріелтора за майбутнє + застава за нове житло (в деяких країнах доходить до 6 місяців проживання). Це тільки казки про 500 Євро, насправді там і продаж авто з дисконтом, і комплекту зимової гуми, і 90% одягу, речі всі хатні - мікрохвильовки ітд - або продається за копійки або викидується, далі штраф за достроковий виїзд з милого житла і оплата ріелтора за майбутнє + застава за нове житло (в деяких країнах доходить до 6 місяців проживання). BIGor

Повідомлень: 8582 З нами з: 19.09.10 Подякував: 1299 раз. Подякували: 1702 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Суб 10 лют, 2024 12:56 Пан BIGor має рацію: я дивлюсь на тих, хто з Анталії виїжджає в Канаду, то намагаються продати все що можна, але воно ж не продається…

Хіба щось на кшталт мікрохвильової пічки або ТВ.

Меблі то взагалі: тільки дарувати. Буває забирають офісні столи та крісла у тих, хто працював за ноутбуком…

Справа дуже невдячна і важка… akurt

Повідомлень: 9197 З нами з: 12.02.09 Подякував: 3451 раз. Подякували: 1219 раз. Профіль 2 ВідповістиЦитата Додано: Суб 10 лют, 2024 13:00 BIGor написав: antey1969 написав: BIGor написав: --------------------

Shaman

1. Канада - Ирландия - ЕС - потом Штаты. Вариант для самых ушлых путешественников. - так може хтось й покатався, но це одиничні випадки... якщо взагалі таке було

--------------------

Якщо є гроші, то все можливе. Але викидувати по 10 кує на переїзд в кожну країну - та ну нафіг. Ще мінус - вчити заново мову і шукати роботу. --------------------1. Канада - Ирландия - ЕС - потом Штаты. Вариант для самых ушлых путешественников. - так може хтось й покатався, но це одиничні випадки... якщо взагалі таке було--------------------Якщо є гроші, то все можливе. Але викидувати по 10 кує на переїзд в кожну країну - та ну нафіг. Ще мінус - вчити заново мову і шукати роботу.

Переезд с чемоданом за океан порядка 500 евро за человека.

И вопрос был не про деньги, а про варианты. Переезд с чемоданом за океан порядка 500 евро за человека.И вопрос был не про деньги, а про варианты.

Це тільки казки про 500 Євро, насправді там і продаж авто з дисконтом, і комплекту зимової гуми, і 90% одягу, речі всі хатні - мікрохвильовки ітд - або продається за копійки або викидується, далі штраф за достроковий виїзд з милого житла і оплата ріелтора за майбутнє + застава за нове житло (в деяких країнах доходить до 6 місяців проживання). Це тільки казки про 500 Євро, насправді там і продаж авто з дисконтом, і комплекту зимової гуми, і 90% одягу, речі всі хатні - мікрохвильовки ітд - або продається за копійки або викидується, далі штраф за достроковий виїзд з милого житла і оплата ріелтора за майбутнє + застава за нове житло (в деяких країнах доходить до 6 місяців проживання).

Если речь о беженцах, то всех этих затрат нет. О настоящих беженцах. Если речь о беженцах, то всех этих затрат нет. О настоящих беженцах. ЛАД 2 Повідомлень: 27755 З нами з: 31.08.10 Подякував: 5246 раз. Подякували: 4845 раз. Профіль 2 2 6 ВідповістиЦитата Додано: Суб 10 лют, 2024 13:03 antey1969 написав: Переезд с чемоданом за океан порядка 500 евро за человека.

И вопрос был не про деньги, а про варианты. Переезд с чемоданом за океан порядка 500 евро за человека.И вопрос был не про деньги, а про варианты.

Це правда.

В вересні 2023 року були квитки за цією ціною туди і назад навіть.

Ще два тижні тому можна було знайти цікаві квитки з Копенгагена на Торонто ледь не по 130$. Без багажу. І це в один бік. Ну і треба якось дістатися Копенгагена…



Вчора ввечері отримала узгодження канадської візи одна жінка.

Там цікава історія:

- чоловік українець, але не живе в Україні багато років (здається 10).

- жінка не українка, в Україні ніколи не була.

Подалися на канадську візу для жінки з цього подружжя.

Чекали майже рік - з квітня мабуть 2023.

Канадці вимагали купу додаткових документів, фото і навіть скріни екранів переписки Скайпом.

Дочекалися… ось і зʼявилися варіанти… Лікарка… Це правда.В вересні 2023 року були квитки за цією ціною туди і назад навіть.Ще два тижні тому можна було знайти цікаві квитки з Копенгагена на Торонто ледь не по 130$. Без багажу. І це в один бік. Ну і треба якось дістатися Копенгагена…Вчора ввечері отримала узгодження канадської візи одна жінка.Там цікава історія:- чоловік українець, але не живе в Україні багато років (здається 10).- жінка не українка, в Україні ніколи не була.Подалися на канадську візу для жінки з цього подружжя.Чекали майже рік - з квітня мабуть 2023.Канадці вимагали купу додаткових документів, фото і навіть скріни екранів переписки Скайпом.Дочекалися… ось і зʼявилися варіанти… Лікарка… akurt

Повідомлень: 9197 З нами з: 12.02.09 Подякував: 3451 раз. Подякували: 1219 раз. Профіль 2 ВідповістиЦитата Додано: Суб 10 лют, 2024 13:11 [/quote]

Если речь о беженцах, то всех этих затрат нет. О настоящих беженцах.[/quote]

Ну так якщо «о настоящих», то у них рідко бачу схильність до такого виду туризму. Моя дружина на початку війни відправила доволі велику кількість людей у Францію. Формуючи групи вона бачила хто звідки і розуміла, чи люди реально потерпіли, чи просто використовують ситуацію. Так от, ті, хто їхав з прифронтових та захоплених територій сидять на місці, опановують професії, вчать мову. Всі, хто їхав «повисіти» вже давно вдома, або далі курсують світом. gonchik74

Повідомлень: 594 З нами з: 28.01.15 Подякував: 14 раз. Подякували: 95 раз. Профіль ВідповістиЦитата #<1 ... 1838183918401841 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Статті на Finance.ua Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки для вашого гаманця Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення публікацій Finance.ua Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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