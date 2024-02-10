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Еміграція, заробітчанство
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Суб 10 лют, 2024 12:47
BIGor написав: Shaman написав:
1. Канада - Ирландия - ЕС - потом Штаты. Вариант для самых ушлых путешественников. - так може хтось й покатався, но це одиничні випадки... якщо взагалі таке було
Якщо є гроші, то все можливе. Але викидувати по 10 кує на переїзд в кожну країну - та ну нафіг. Ще мінус - вчити заново мову і шукати роботу.
Переезд с чемоданом за океан порядка 500 евро за человека.
И вопрос был не про деньги, а про варианты.
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Додано: Суб 10 лют, 2024 12:49
барабашов написав:akurt
Есть другая, лучшая профессия
Мой папа был в ней 2й человек в городе
Свой кабинет в здании на Фучика был
Но потом союз накрылся половым органом и пациентов массово выпустили на улицы, да и денег на таблетки и капельницы в стране не осталось, и страна то стала совсем другой...
Может быть. В Днепре давно не был: даже не знаю новых названий улиц. Вообще не ориентируюсь. Говорят, что Филатов творит дизайнерские чудеса.
На улице Фучика кажется был, но не знаю, какие там были учреждения - кажется один раз искали какой то офис какой-то фирмы.
Там где-то еще живы остатки подвесной канатной дороги на остров с пляжами…
Востаннє редагувалось akurt
в Суб 10 лют, 2024 12:53, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Суб 10 лют, 2024 12:53
antey1969 написав: BIGor написав: Shaman написав:
1. Канада - Ирландия - ЕС - потом Штаты. Вариант для самых ушлых путешественников. - так може хтось й покатався, но це одиничні випадки... якщо взагалі таке було
Якщо є гроші, то все можливе. Але викидувати по 10 кує на переїзд в кожну країну - та ну нафіг. Ще мінус - вчити заново мову і шукати роботу.
Переезд с чемоданом за океан порядка 500 евро за человека.
И вопрос был не про деньги, а про варианты.
Це тільки казки про 500 Євро, насправді там і продаж авто з дисконтом, і комплекту зимової гуми, і 90% одягу, речі всі хатні - мікрохвильовки ітд - або продається за копійки або викидується, далі штраф за достроковий виїзд з милого житла і оплата ріелтора за майбутнє + застава за нове житло (в деяких країнах доходить до 6 місяців проживання).
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Додано: Суб 10 лют, 2024 12:56
Пан BIGor має рацію: я дивлюсь на тих, хто з Анталії виїжджає в Канаду, то намагаються продати все що можна, але воно ж не продається…
Хіба щось на кшталт мікрохвильової пічки або ТВ.
Меблі то взагалі: тільки дарувати. Буває забирають офісні столи та крісла у тих, хто працював за ноутбуком…
Справа дуже невдячна і важка…
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Додано: Суб 10 лют, 2024 13:00
BIGor написав: antey1969 написав: BIGor написав:
--------------------Shaman
1. Канада - Ирландия - ЕС - потом Штаты. Вариант для самых ушлых путешественников. - так може хтось й покатався, но це одиничні випадки... якщо взагалі таке було
--------------------
Якщо є гроші, то все можливе. Але викидувати по 10 кує на переїзд в кожну країну - та ну нафіг. Ще мінус - вчити заново мову і шукати роботу.
Переезд с чемоданом за океан порядка 500 евро за человека.
И вопрос был не про деньги, а про варианты.
Це тільки казки про 500 Євро, насправді там і продаж авто з дисконтом, і комплекту зимової гуми, і 90% одягу, речі всі хатні - мікрохвильовки ітд - або продається за копійки або викидується, далі штраф за достроковий виїзд з милого житла і оплата ріелтора за майбутнє + застава за нове житло (в деяких країнах доходить до 6 місяців проживання).
Если речь о беженцах, то всех этих затрат нет. О настоящих беженцах.
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Додано: Суб 10 лют, 2024 13:03
antey1969 написав:
Переезд с чемоданом за океан порядка 500 евро за человека.
И вопрос был не про деньги, а про варианты.
Це правда.
В вересні 2023 року були квитки за цією ціною туди і назад навіть.
Ще два тижні тому можна було знайти цікаві квитки з Копенгагена на Торонто ледь не по 130$. Без багажу. І це в один бік. Ну і треба якось дістатися Копенгагена…
Вчора ввечері отримала узгодження канадської візи одна жінка.
Там цікава історія:
- чоловік українець, але не живе в Україні багато років (здається 10).
- жінка не українка, в Україні ніколи не була.
Подалися на канадську візу для жінки з цього подружжя.
Чекали майже рік - з квітня мабуть 2023.
Канадці вимагали купу додаткових документів, фото і навіть скріни екранів переписки Скайпом.
Дочекалися… ось і зʼявилися варіанти… Лікарка…
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Додано: Суб 10 лют, 2024 13:11
[/quote]
Если речь о беженцах, то всех этих затрат нет. О настоящих беженцах.[/quote]
Ну так якщо «о настоящих», то у них рідко бачу схильність до такого виду туризму. Моя дружина на початку війни відправила доволі велику кількість людей у Францію. Формуючи групи вона бачила хто звідки і розуміла, чи люди реально потерпіли, чи просто використовують ситуацію. Так от, ті, хто їхав з прифронтових та захоплених територій сидять на місці, опановують професії, вчать мову. Всі, хто їхав «повисіти» вже давно вдома, або далі курсують світом.
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Додано: Суб 10 лют, 2024 14:31
akurt написав:
Пан BIGor має рацію: я дивлюсь на тих, хто з Анталії виїжджає в Канаду, то намагаються продати все що можна, але воно ж не продається…
Хіба щось на кшталт мікрохвильової пічки або ТВ.
Меблі то взагалі: тільки дарувати. Буває забирають офісні столи та крісла у тих, хто працював за ноутбуком…
Справа дуже невдячна і важка…
Пану продавцю турецької нерухомості - ніхто претензій не виставив? Пику не розбив? За дезінформацію?
Він, мабуть, не попереджав публіку, що з спеки +37°С прийдеться кидати своє добро і їхати на мороз -30°С?
Востаннє редагувалось Frant
в Суб 10 лют, 2024 14:41, всього редагувалось 2 разів.
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Додано: Суб 10 лют, 2024 15:03
gonchik74 написав:
Если речь о беженцах, то всех этих затрат нет. О настоящих беженцах.
Ну так якщо «о настоящих», то у них рідко бачу схильність до такого виду туризму. Моя дружина на початку війни відправила доволі велику кількість людей у Францію. Формуючи групи вона бачила хто звідки і розуміла, чи люди реально потерпіли, чи просто використовують ситуацію. Так от, ті, хто їхав з прифронтових та захоплених територій сидять на місці, опановують професії, вчать мову. Всі, хто їхав «повисіти» вже давно вдома, або далі курсують світом.
Верно.
Правда, и те, "хто їхав «повисіти»" тоже далеко не все дома. А если и "курсують світом", то обычно не так далеко, как "Канада - Ирландия - ЕС - потом Штаты". Больше по Европе.
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Додано: Суб 10 лют, 2024 15:12
akurt написав: antey1969 написав:
Переезд с чемоданом за океан порядка 500 евро за человека.
И вопрос был не про деньги, а про варианты.
Це правда.
В вересні 2023 року були квитки за цією ціною туди і назад навіть.
Ще два тижні тому можна було знайти цікаві квитки з Копенгагена на Торонто ледь не по 130$. Без багажу. І це в один бік. Ну і треба якось дістатися Копенгагена…
Це для зовсім відчайдушних. Не на вікенд ж летіти.
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