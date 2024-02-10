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Еміграція, заробітчанство

Еміграція, заробітчанство
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 1839184018411842
Повідомлення Додано: Суб 10 лют, 2024 16:26

  Faceless написав:Це для зовсім відчайдушних. Не на вікенд ж летіти.

Ну, не все так просто. Наші люди розумні, а не такі, як отой сумнозвісний Франт.
Летіли на тиждень і два.
Воно має сенс: мінімальна ціна була туди і назад по 495$.
Сенс ось коли є: людина планує переїхати в Канаду, але трохи пізніше: десь не закінчився контракт роботи, десь контракт оренди квартир, десь дитина щойно народилася, школу ще на закінчили, інше…
Тоді летят на тиждень (два) і ось що роблять:
- по прильоту в аеропорту отримають головний документ - дозвіл на працевлаштування (Work permit), або на навчання (Study permit).
- це те найдорожче, заради якого варто летіти. Для порівняння: отримати такі дозволи в США вкрай важко - майже неможливо (виключаючи тих, хто приїхав за Програмою U4U);
- в аеропорту Торонто є повний цикл подальших дій (в інших аеропортах тільки перші 2 пункти);
- далі отримують канадський податковий номер - без нього - нікуди, а головне: банк (!!!).
- відркривають рахунки в одному з канадських банків; отримують дебітові картки, при певних умовах - кредитні. ВАЖЛИВО: фактично отримують можливість перераховувати нахомʼячені бакси з Європи в Канаду за допомогою SWIFT - переказів (!).
- останній крок - проходження медкомісії, дані якої передаються в Міграційну службу і забезпечують повне функціонування Work Permit. Кжкоміс проходять по- різному - за годину/дві або за день два, інколи з оплатою, інколи безкоштовно.

Після цього можна відлетіти і на 1/3 року, рік і на два - поки владнаєш справи вдома/в Європі.
Так що сенс є і великий.
Витрати мінімальні.
Востаннє редагувалось akurt в Суб 10 лют, 2024 16:53, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Суб 10 лют, 2024 16:29

  adeges написав:........
Вчера случайно напомнили по Марковские процессы. Неважно, что было 2 года назад. Будущее определяется исключительно настоящим.

Нередко и прошлым.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Суб 10 лют, 2024 16:34

  ЛАД написав:
  gonchik74 написав:
Если речь о беженцах, то всех этих затрат нет. О настоящих беженцах.

Ну так якщо «о настоящих», то у них рідко бачу схильність до такого виду туризму. Моя дружина на початку війни відправила доволі велику кількість людей у Францію. Формуючи групи вона бачила хто звідки і розуміла, чи люди реально потерпіли, чи просто використовують ситуацію. Так от, ті, хто їхав з прифронтових та захоплених територій сидять на місці, опановують професії, вчать мову. Всі, хто їхав «повисіти» вже давно вдома, або далі курсують світом.

Верно.
Правда, и те, "хто їхав «повисіти»" тоже далеко не все дома. А если и "курсують світом", то обычно не так далеко, как "Канада - Ирландия - ЕС - потом Штаты". Больше по Европе.

Дофіга народу летіло по безкоштовному квитку за трьома тисячами підйомних в Канаду.
gonchik74
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Повідомлення Додано: Суб 10 лют, 2024 16:55

Це теж правда, але реально то несуттєва кількість: такі квитки були по акції короткий проміжок часу і тільки здається з Варшави.
Один рейс на два тижня: ну нехай 186 (можливо літак і більший був) осіб так заїхало раз на два тижня, і таких з рейсів було - боюся помилитися - не маю точної інформації - орієнтовно десяток.
akurt
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Повідомлення Додано: Суб 10 лют, 2024 17:06

Re: Еміграція, заробітчанство

akurt написав:
  Faceless написав:Це для зовсім відчайдушних. Не на вікенд ж летіти.

Ну, не все так просто. Наші люди розумні, а не такі, як отой сумнозвісний Франт.
Летіли на тиждень і два.
Воно має сенс: мінімальна ціна була туди і назад по 495$.
Сенс ось коли є: людина планує переїхати в Канаду, але трохи пізніше: десь не закінчився контракт роботи, десь контракт оренди квартир, десь дитина щойно народилася, школу ще на закінчили, інше…
Тоді летят на тиждень (два) і ось що роблять:
- по прильоту в аеропорту отримають головний документ - дозвіл на працевлаштування (Work permit), або на навчання (Study permit).
- це те найдорожче, заради якого варто летіти. Для порівняння: отримати такі дозволи в США вкрай важко - майже неможливо (виключаючи тих, хто приїхав за Програмою U4U);
- в аеропорту Торонто є повний цикл подальших дій (в інших аеропортах тільки перші 2 пункти);
- далі отримують канадський податковий номер - без нього - нікуди, а головне: банк (!!!).
- відркривають рахунки в одному з канадських банків; отримують дебітові картки, при певних умовах - кредитні. ВАЖЛИВО: фактично отримують можливість перераховувати нахомʼячені бакси з Європи в Канаду за допомогою SWIFT - переказів (!).
- останній крок - проходження медкомісії, дані якої передаються в Міграційну службу і забезпечують повне функціонування Work Permit. Кжкоміс проходять по- різному - за годину/дві або за день два, інколи з оплатою, інколи безкоштовно.

Після цього можна відлетіти і на 1/3 року, рік і на два - поки владнаєш справи вдома/в Європі.
Так що сенс є і великий.
Витрати мінімальні.
Ну якщо на пару тижнів можна ще встигнути відкрити рахунок і отримати виплату в Канаді.
Цікаво, чи можна потім тим рахунком користуватися, чи його якось заблокують при виїзді
Faceless
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Повідомлення Додано: Суб 10 лют, 2024 17:17

  akurt написав:Це теж правда, але реально то несуттєва кількість: такі квитки були по акції короткий проміжок часу і тільки здається з Варшави.
Один рейс на два тижня: ну нехай 186 (можливо літак і більший був) осіб так заїхало раз на два тижня, і таких з рейсів було - боюся помилитися - не маю точної інформації - орієнтовно десяток.

Навіщо вам точна інформація стосовно тих емігрантів???
Frant
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