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на тему Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні

#<1 ... 1839184018411842 Додано: Суб 10 лют, 2024 16:26 Faceless написав: Це для зовсім відчайдушних. Не на вікенд ж летіти. Це для зовсім відчайдушних. Не на вікенд ж летіти.

Ну, не все так просто. Наші люди розумні, а не такі, як отой сумнозвісний Франт.

Летіли на тиждень і два.

Воно має сенс: мінімальна ціна була туди і назад по 495$.

Сенс ось коли є: людина планує переїхати в Канаду, але трохи пізніше: десь не закінчився контракт роботи, десь контракт оренди квартир, десь дитина щойно народилася, школу ще на закінчили, інше…

Тоді летят на тиждень (два) і ось що роблять:

- по прильоту в аеропорту отримають головний документ - дозвіл на працевлаштування (Work permit), або на навчання (Study permit).

- це те найдорожче, заради якого варто летіти. Для порівняння: отримати такі дозволи в США вкрай важко - майже неможливо (виключаючи тих, хто приїхав за Програмою U4U);

- в аеропорту Торонто є повний цикл подальших дій (в інших аеропортах тільки перші 2 пункти);

- далі отримують канадський податковий номер - без нього - нікуди, а головне: банк (!!!).

- відркривають рахунки в одному з канадських банків; отримують дебітові картки, при певних умовах - кредитні. ВАЖЛИВО: фактично отримують можливість перераховувати нахомʼячені бакси з Європи в Канаду за допомогою SWIFT - переказів (!).

- останній крок - проходження медкомісії, дані якої передаються в Міграційну службу і забезпечують повне функціонування Work Permit. Кжкоміс проходять по- різному - за годину/дві або за день два, інколи з оплатою, інколи безкоштовно.



Після цього можна відлетіти і на 1/3 року, рік і на два - поки владнаєш справи вдома/в Європі.

Так що сенс є і великий.

Витрати мінімальні. Ну, не все так просто. Наші люди розумні, а не такі, як отой сумнозвісний Франт.Летіли на тиждень і два.Воно має сенс: мінімальна ціна була туди і назад по 495$.Сенс ось коли є: людина планує переїхати в Канаду, але трохи пізніше: десь не закінчився контракт роботи, десь контракт оренди квартир, десь дитина щойно народилася, школу ще на закінчили, інше…Тоді летят на тиждень (два) і ось що роблять:- по прильоту в аеропорту отримають головний документ - дозвіл на працевлаштування (Work permit), або на навчання (Study permit).- це те найдорожче, заради якого варто летіти. Для порівняння: отримати такі дозволи в США вкрай важко - майже неможливо (виключаючи тих, хто приїхав за Програмою U4U);- в аеропорту Торонто є повний цикл подальших дій (в інших аеропортах тільки перші 2 пункти);- далі отримують канадський податковий номер - без нього - нікуди, а головне: банк (!!!).- відркривають рахунки в одному з канадських банків; отримують дебітові картки, при певних умовах - кредитні. ВАЖЛИВО: фактично отримують можливість перераховувати нахомʼячені бакси з Європи в Канаду за допомогою SWIFT - переказів (!).- останній крок - проходження медкомісії, дані якої передаються в Міграційну службу і забезпечують повне функціонування Work Permit. Кжкоміс проходять по- різному - за годину/дві або за день два, інколи з оплатою, інколи безкоштовно.Після цього можна відлетіти і на 1/3 року, рік і на два - поки владнаєш справи вдома/в Європі.Так що сенс є і великий.Витрати мінімальні. Востаннє редагувалось akurt в Суб 10 лют, 2024 16:53, всього редагувалось 1 раз. akurt

Повідомлень: 9201 З нами з: 12.02.09 Подякував: 3451 раз. Подякували: 1220 раз. Профіль 2 ВідповістиЦитата Додано: Суб 10 лют, 2024 16:29 adeges написав: ........

Вчера случайно напомнили по Марковские процессы. Неважно, что было 2 года назад. Будущее определяется исключительно настоящим. ........Вчера случайно напомнили по Марковские процессы. Неважно, что было 2 года назад. Будущее определяется исключительно настоящим.

Нередко и прошлым. Нередко и прошлым. ЛАД 2 Повідомлень: 27772 З нами з: 31.08.10 Подякував: 5247 раз. Подякували: 4845 раз. Профіль 2 2 6 ВідповістиЦитата Додано: Суб 10 лют, 2024 16:34 ЛАД написав: gonchik74 написав: Если речь о беженцах, то всех этих затрат нет. О настоящих беженцах.

Ну так якщо «о настоящих», то у них рідко бачу схильність до такого виду туризму. Моя дружина на початку війни відправила доволі велику кількість людей у Францію. Формуючи групи вона бачила хто звідки і розуміла, чи люди реально потерпіли, чи просто використовують ситуацію. Так от, ті, хто їхав з прифронтових та захоплених територій сидять на місці, опановують професії, вчать мову. Всі, хто їхав «повисіти» вже давно вдома, або далі курсують світом. Ну так якщо «о настоящих», то у них рідко бачу схильність до такого виду туризму. Моя дружина на початку війни відправила доволі велику кількість людей у Францію. Формуючи групи вона бачила хто звідки і розуміла, чи люди реально потерпіли, чи просто використовують ситуацію. Так от, ті, хто їхав з прифронтових та захоплених територій сидять на місці, опановують професії, вчать мову. Всі, хто їхав «повисіти» вже давно вдома, або далі курсують світом.

Верно.

Правда, и те, "хто їхав «повисіти»" тоже далеко не все дома. А если и "курсують світом", то обычно не так далеко, как "Канада - Ирландия - ЕС - потом Штаты". Больше по Европе. Верно.Правда, и те, "хто їхав «повисіти»" тоже далеко не все дома. А если и "курсують світом", то обычно не так далеко, как "Канада - Ирландия - ЕС - потом Штаты". Больше по Европе.

Дофіга народу летіло по безкоштовному квитку за трьома тисячами підйомних в Канаду. Дофіга народу летіло по безкоштовному квитку за трьома тисячами підйомних в Канаду. gonchik74

Повідомлень: 595 З нами з: 28.01.15 Подякував: 14 раз. Подякували: 96 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Суб 10 лют, 2024 16:55 Це теж правда, але реально то несуттєва кількість: такі квитки були по акції короткий проміжок часу і тільки здається з Варшави.

Один рейс на два тижня: ну нехай 186 (можливо літак і більший був) осіб так заїхало раз на два тижня, і таких з рейсів було - боюся помилитися - не маю точної інформації - орієнтовно десяток. akurt

Повідомлень: 9201 З нами з: 12.02.09 Подякував: 3451 раз. Подякували: 1220 раз. Профіль 2 1 ВідповістиЦитата Додано: Суб 10 лют, 2024 17:06 Re: Еміграція, заробітчанство akurt написав: Faceless написав: Це для зовсім відчайдушних. Не на вікенд ж летіти. Це для зовсім відчайдушних. Не на вікенд ж летіти.

Ну, не все так просто. Наші люди розумні, а не такі, як отой сумнозвісний Франт.

Летіли на тиждень і два.

Воно має сенс: мінімальна ціна була туди і назад по 495$.

Сенс ось коли є: людина планує переїхати в Канаду, але трохи пізніше: десь не закінчився контракт роботи, десь контракт оренди квартир, десь дитина щойно народилася, школу ще на закінчили, інше…

Тоді летят на тиждень (два) і ось що роблять:

- по прильоту в аеропорту отримають головний документ - дозвіл на працевлаштування (Work permit), або на навчання (Study permit).

- це те найдорожче, заради якого варто летіти. Для порівняння: отримати такі дозволи в США вкрай важко - майже неможливо (виключаючи тих, хто приїхав за Програмою U4U);

- в аеропорту Торонто є повний цикл подальших дій (в інших аеропортах тільки перші 2 пункти);

- далі отримують канадський податковий номер - без нього - нікуди, а головне: банк (!!!).

- відркривають рахунки в одному з канадських банків; отримують дебітові картки, при певних умовах - кредитні. ВАЖЛИВО: фактично отримують можливість перераховувати нахомʼячені бакси з Європи в Канаду за допомогою SWIFT - переказів (!).

- останній крок - проходження медкомісії, дані якої передаються в Міграційну службу і забезпечують повне функціонування Work Permit. Кжкоміс проходять по- різному - за годину/дві або за день два, інколи з оплатою, інколи безкоштовно.



Після цього можна відлетіти і на 1/3 року, рік і на два - поки владнаєш справи вдома/в Європі.

Так що сенс є і великий.

Витрати мінімальні. Ну, не все так просто. Наші люди розумні, а не такі, як отой сумнозвісний Франт.Летіли на тиждень і два.Воно має сенс: мінімальна ціна була туди і назад по 495$.Сенс ось коли є: людина планує переїхати в Канаду, але трохи пізніше: десь не закінчився контракт роботи, десь контракт оренди квартир, десь дитина щойно народилася, школу ще на закінчили, інше…Тоді летят на тиждень (два) і ось що роблять:- по прильоту в аеропорту отримають головний документ - дозвіл на працевлаштування (Work permit), або на навчання (Study permit).- це те найдорожче, заради якого варто летіти. Для порівняння: отримати такі дозволи в США вкрай важко - майже неможливо (виключаючи тих, хто приїхав за Програмою U4U);- в аеропорту Торонто є повний цикл подальших дій (в інших аеропортах тільки перші 2 пункти);- далі отримують канадський податковий номер - без нього - нікуди, а головне: банк (!!!).- відркривають рахунки в одному з канадських банків; отримують дебітові картки, при певних умовах - кредитні. ВАЖЛИВО: фактично отримують можливість перераховувати нахомʼячені бакси з Європи в Канаду за допомогою SWIFT - переказів (!).- останній крок - проходження медкомісії, дані якої передаються в Міграційну службу і забезпечують повне функціонування Work Permit. Кжкоміс проходять по- різному - за годину/дві або за день два, інколи з оплатою, інколи безкоштовно.Після цього можна відлетіти і на 1/3 року, рік і на два - поки владнаєш справи вдома/в Європі.Так що сенс є і великий.Витрати мінімальні. Ну якщо на пару тижнів можна ще встигнути відкрити рахунок і отримати виплату в Канаді.

Цікаво, чи можна потім тим рахунком користуватися, чи його якось заблокують при виїзді Ну якщо на пару тижнів можна ще встигнути відкрити рахунок і отримати виплату в Канаді.Цікаво, чи можна потім тим рахунком користуватися, чи його якось заблокують при виїзді Faceless

Модератор Повідомлень: 34559 З нами з: 24.01.12 Подякував: 1429 раз. Подякували: 7944 раз. Профіль 4 7 3 ВідповістиЦитата Додано: Суб 10 лют, 2024 17:51 Faceless написав: [quote="]Ну якщо на пару тижнів можна ще встигнути відкрити рахунок і отримати виплату в Канаді.

Цікаво, чи можна потім тим рахунком користуватися, чи його якось заблокують при виїзді[/quote][/quote] [quote="]Ну якщо на пару тижнів можна ще встигнути відкрити рахунок і отримати виплату в Канаді.Цікаво, чи можна потім тим рахунком користуватися, чи його якось заблокують при виїзді[/quote][/quote]



На практиці в аеропорту Торонто по прильоту все це роблять за 2-4 години.

Далі - просто гуляють.

Банківські операції всі дозволені, ніхто картки не блокує (які підстави?).



Там інша справа: банки в Канаді трохи специфічні:

- якщо потужний банк - то треба брати рандеву на прийом дня через три.

- щоби відправити SWIFT-переказ, треба мати особистий візит в банк (на смартфоні часто немає такоі функції);

- до рахунку в канадських доларах можна відкрити рахунок в американських, але видача з рахунку в американських доларах - з комісією; зарахування без комісії.

- ще мене трохи здивувало: бажання отримати з власного рахунка американські долари в менеджерів викликає невеликий шок: не розуміють, навіщо людині готівкові американські долари.

Але все це з царини невеликих приколів. На практиці в аеропорту Торонто по прильоту все це роблять за 2-4 години.Далі - просто гуляють.Банківські операції всі дозволені, ніхто картки не блокує (які підстави?).Там інша справа: банки в Канаді трохи специфічні:- якщо потужний банк - то треба брати рандеву на прийом дня через три.- щоби відправити SWIFT-переказ, треба мати особистий візит в банк (на смартфоні часто немає такоі функції);- до рахунку в канадських доларах можна відкрити рахунок в американських, але видача з рахунку в американських доларах - з комісією; зарахування без комісії.- ще мене трохи здивувало: бажання отримати з власного рахунка американські долари в менеджерів викликає невеликий шок: не розуміють, навіщо людині готівкові американські долари.Але все це з царини невеликих приколів. Востаннє редагувалось akurt в Суб 10 лют, 2024 18:03, всього редагувалось 1 раз. akurt

Повідомлень: 9201 З нами з: 12.02.09 Подякував: 3451 раз. Подякували: 1220 раз. Профіль 2 ВідповістиЦитата Додано: Суб 10 лют, 2024 18:01 Еміграція, заробітчанство akurt написав: Faceless написав: Ну якщо на пару тижнів можна ще встигнути відкрити рахунок і отримати виплату в Канаді.

Цікаво, чи можна потім тим рахунком користуватися, чи його якось заблокують при виїзді Ну якщо на пару тижнів можна ще встигнути відкрити рахунок і отримати виплату в Канаді.Цікаво, чи можна потім тим рахунком користуватися, чи його якось заблокують при виїзді



На практиці в аеропорту Торонто по прильоту все це роблять за 2-4 години.

Далі - просто гуляють.

Банківські операції всі дозволені, ніхто картки не блокує (які підстави?).



Там інша справа: банки в Каналі трохи специфічні:

- якщо потужний банк то треба брати рандеву дня через три.

- щоби відправити SWIFT- переказ треба мати особистий візит в банк (на смартфоні часто не аж твої функції);

- до рахунку в канадських доларів можна відкрити рахунок в американських, але видача з рахунку в американських доларах - з комісією; зарахування без комісії.

- ще мене трохи здивувало: бажання отримати щ власного рахунка американські долари в менеджерів викликає невеликий шок: не розуміють, навіщо людині готівкові американські долари.

Але все це з царини невеликих приколів. На практиці в аеропорту Торонто по прильоту все це роблять за 2-4 години.Далі - просто гуляють.Банківські операції всі дозволені, ніхто картки не блокує (які підстави?).Там інша справа: банки в Каналі трохи специфічні:- якщо потужний банк то треба брати рандеву дня через три.- щоби відправити SWIFT- переказ треба мати особистий візит в банк (на смартфоні часто не аж твої функції);- до рахунку в канадських доларів можна відкрити рахунок в американських, але видача з рахунку в американських доларах - з комісією; зарахування без комісії.- ще мене трохи здивувало: бажання отримати щ власного рахунка американські долари в менеджерів викликає невеликий шок: не розуміють, навіщо людині готівкові американські долари.Але все це з царини невеликих приколів.

Просто знайомі розказували ніби зобов'язаний закрити,якщо виїздиш з Канади, але хто ж при тямі зробить таку дурницю

От і цікаво Просто знайомі розказували ніби зобов'язаний закрити,якщо виїздиш з Канади, але хто ж при тямі зробить таку дурницюОт і цікаво Faceless

Модератор Повідомлень: 34559 З нами з: 24.01.12 Подякував: 1429 раз. Подякували: 7944 раз. Профіль 4 7 3 ВідповістиЦитата Додано: Суб 10 лют, 2024 18:07 Ну в мережі є список речей, які обовʼязково радять зробити, якщо залишаєш країну назавжди, там перелік з 10-ти пунктів/порад, типу розрахуватися з орендодавцем, припинити дію картки мобільного звʼязку, погасити кредит, якщо був - і серед цих пунктів є пункт «закрити банківські рахунки».

Але все це із серії порад від наших людей як все зробити вірно та чітко, щоби не бути нікому нічого винним. akurt

Повідомлень: 9201 З нами з: 12.02.09 Подякував: 3451 раз. Подякували: 1220 раз. Профіль 2 ВідповістиЦитата Додано: Суб 10 лют, 2024 18:47 ЛАД написав: BIGor написав: Це тільки казки про 500 Євро, насправді там і продаж авто з дисконтом, і комплекту зимової гуми, і 90% одягу, речі всі хатні - мікрохвильовки ітд - або продається за копійки або викидується, далі штраф за достроковий виїзд з милого житла і оплата ріелтора за майбутнє + застава за нове житло (в деяких країнах доходить до 6 місяців проживання). Це тільки казки про 500 Євро, насправді там і продаж авто з дисконтом, і комплекту зимової гуми, і 90% одягу, речі всі хатні - мікрохвильовки ітд - або продається за копійки або викидується, далі штраф за достроковий виїзд з милого житла і оплата ріелтора за майбутнє + застава за нове житло (в деяких країнах доходить до 6 місяців проживання).

Если речь о беженцах, то всех этих затрат нет. О настоящих беженцах. Если речь о беженцах, то всех этих затрат нет. О настоящих беженцах.

Можна тоді визначення хто такий справжній біженець? Старики 65 років і більше? Чи сироти до 18 років? Можна тоді визначення хто такий справжній біженець? Старики 65 років і більше? Чи сироти до 18 років? BIGor

Повідомлень: 8584 З нами з: 19.09.10 Подякував: 1299 раз. Подякували: 1702 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата #<1 ... 1839184018411842 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Статті на Finance.ua Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки для вашого гаманця Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення публікацій Finance.ua Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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