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Еміграція, заробітчанство
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Суб 10 лют, 2024 16:26
Faceless написав:
Це для зовсім відчайдушних. Не на вікенд ж летіти.
Ну, не все так просто. Наші люди розумні, а не такі, як отой сумнозвісний Франт.
Летіли на тиждень і два.
Воно має сенс: мінімальна ціна була туди і назад по 495$.
Сенс ось коли є: людина планує переїхати в Канаду, але трохи пізніше: десь не закінчився контракт роботи, десь контракт оренди квартир, десь дитина щойно народилася, школу ще на закінчили, інше…
Тоді летят на тиждень (два) і ось що роблять:
- по прильоту в аеропорту отримають головний документ - дозвіл на працевлаштування (Work permit), або на навчання (Study permit).
- це те найдорожче, заради якого варто летіти. Для порівняння: отримати такі дозволи в США вкрай важко - майже неможливо (виключаючи тих, хто приїхав за Програмою U4U);
- в аеропорту Торонто є повний цикл подальших дій (в інших аеропортах тільки перші 2 пункти);
- далі отримують канадський податковий номер - без нього - нікуди, а головне: банк (!!!).
- відркривають рахунки в одному з канадських банків; отримують дебітові картки, при певних умовах - кредитні. ВАЖЛИВО: фактично отримують можливість перераховувати нахомʼячені бакси з Європи в Канаду за допомогою SWIFT - переказів (!).
- останній крок - проходження медкомісії, дані якої передаються в Міграційну службу і забезпечують повне функціонування Work Permit. Кжкоміс проходять по- різному - за годину/дві або за день два, інколи з оплатою, інколи безкоштовно.
Після цього можна відлетіти і на 1/3 року, рік і на два - поки владнаєш справи вдома/в Європі.
Так що сенс є і великий.
Витрати мінімальні.
Востаннє редагувалось akurt
в Суб 10 лют, 2024 16:53, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Суб 10 лют, 2024 16:29
adeges написав:
........
Вчера случайно напомнили по Марковские процессы. Неважно, что было 2 года назад. Будущее определяется исключительно настоящим.
Нередко и прошлым.
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ЛАД
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Додано: Суб 10 лют, 2024 16:34
ЛАД написав: gonchik74 написав:
Если речь о беженцах, то всех этих затрат нет. О настоящих беженцах.
Ну так якщо «о настоящих», то у них рідко бачу схильність до такого виду туризму. Моя дружина на початку війни відправила доволі велику кількість людей у Францію. Формуючи групи вона бачила хто звідки і розуміла, чи люди реально потерпіли, чи просто використовують ситуацію. Так от, ті, хто їхав з прифронтових та захоплених територій сидять на місці, опановують професії, вчать мову. Всі, хто їхав «повисіти» вже давно вдома, або далі курсують світом.
Верно.
Правда, и те, "хто їхав «повисіти»" тоже далеко не все дома. А если и "курсують світом", то обычно не так далеко, как "Канада - Ирландия - ЕС - потом Штаты". Больше по Европе.
Дофіга народу летіло по безкоштовному квитку за трьома тисячами підйомних в Канаду.
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Додано: Суб 10 лют, 2024 16:55
Це теж правда, але реально то несуттєва кількість: такі квитки були по акції короткий проміжок часу і тільки здається з Варшави.
Один рейс на два тижня: ну нехай 186 (можливо літак і більший був) осіб так заїхало раз на два тижня, і таких з рейсів було - боюся помилитися - не маю точної інформації - орієнтовно десяток.
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Додано: Суб 10 лют, 2024 17:06
akurt написав: Faceless написав:
Це для зовсім відчайдушних. Не на вікенд ж летіти.
Ну, не все так просто. Наші люди розумні, а не такі, як отой сумнозвісний Франт.
Летіли на тиждень і два.
Воно має сенс: мінімальна ціна була туди і назад по 495$.
Сенс ось коли є: людина планує переїхати в Канаду, але трохи пізніше: десь не закінчився контракт роботи, десь контракт оренди квартир, десь дитина щойно народилася, школу ще на закінчили, інше…
Тоді летят на тиждень (два) і ось що роблять:
- по прильоту в аеропорту отримають головний документ - дозвіл на працевлаштування (Work permit), або на навчання (Study permit).
- це те найдорожче, заради якого варто летіти. Для порівняння: отримати такі дозволи в США вкрай важко - майже неможливо (виключаючи тих, хто приїхав за Програмою U4U);
- в аеропорту Торонто є повний цикл подальших дій (в інших аеропортах тільки перші 2 пункти);
- далі отримують канадський податковий номер - без нього - нікуди, а головне: банк (!!!).
- відркривають рахунки в одному з канадських банків; отримують дебітові картки, при певних умовах - кредитні. ВАЖЛИВО: фактично отримують можливість перераховувати нахомʼячені бакси з Європи в Канаду за допомогою SWIFT - переказів (!).
- останній крок - проходження медкомісії, дані якої передаються в Міграційну службу і забезпечують повне функціонування Work Permit. Кжкоміс проходять по- різному - за годину/дві або за день два, інколи з оплатою, інколи безкоштовно.
Після цього можна відлетіти і на 1/3 року, рік і на два - поки владнаєш справи вдома/в Європі.
Так що сенс є і великий.
Витрати мінімальні.
Ну якщо на пару тижнів можна ще встигнути відкрити рахунок і отримати виплату в Канаді.
Цікаво, чи можна потім тим рахунком користуватися, чи його якось заблокують при виїзді
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Додано: Суб 10 лют, 2024 17:51
Faceless написав:
[quote="]Ну якщо на пару тижнів можна ще встигнути відкрити рахунок і отримати виплату в Канаді.
Цікаво, чи можна потім тим рахунком користуватися, чи його якось заблокують при виїзді[/quote][/quote]
На практиці в аеропорту Торонто по прильоту все це роблять за 2-4 години.
Далі - просто гуляють.
Банківські операції всі дозволені, ніхто картки не блокує (які підстави?).
Там інша справа: банки в Канаді трохи специфічні:
- якщо потужний банк - то треба брати рандеву на прийом дня через три.
- щоби відправити SWIFT-переказ, треба мати особистий візит в банк (на смартфоні часто немає такоі функції);
- до рахунку в канадських доларах можна відкрити рахунок в американських, але видача з рахунку в американських доларах - з комісією; зарахування без комісії.
- ще мене трохи здивувало: бажання отримати з власного рахунка американські долари в менеджерів викликає невеликий шок: не розуміють, навіщо людині готівкові американські долари.
Але все це з царини невеликих приколів.
Востаннє редагувалось akurt
в Суб 10 лют, 2024 18:03, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Суб 10 лют, 2024 18:01
akurt написав: Faceless написав:
Ну якщо на пару тижнів можна ще встигнути відкрити рахунок і отримати виплату в Канаді.
Цікаво, чи можна потім тим рахунком користуватися, чи його якось заблокують при виїзді
На практиці в аеропорту Торонто по прильоту все це роблять за 2-4 години.
Далі - просто гуляють.
Банківські операції всі дозволені, ніхто картки не блокує (які підстави?).
Там інша справа: банки в Каналі трохи специфічні:
- якщо потужний банк то треба брати рандеву дня через три.
- щоби відправити SWIFT- переказ треба мати особистий візит в банк (на смартфоні часто не аж твої функції);
- до рахунку в канадських доларів можна відкрити рахунок в американських, але видача з рахунку в американських доларах - з комісією; зарахування без комісії.
- ще мене трохи здивувало: бажання отримати щ власного рахунка американські долари в менеджерів викликає невеликий шок: не розуміють, навіщо людині готівкові американські долари.
Але все це з царини невеликих приколів.
Просто знайомі розказували ніби зобов'язаний закрити,якщо виїздиш з Канади, але хто ж при тямі зробить таку дурницю
От і цікаво
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Додано: Суб 10 лют, 2024 18:07
Ну в мережі є список речей, які обовʼязково радять зробити, якщо залишаєш країну назавжди, там перелік з 10-ти пунктів/порад, типу розрахуватися з орендодавцем, припинити дію картки мобільного звʼязку, погасити кредит, якщо був - і серед цих пунктів є пункт «закрити банківські рахунки».
Але все це із серії порад від наших людей як все зробити вірно та чітко, щоби не бути нікому нічого винним.
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Додано: Суб 10 лют, 2024 18:47
ЛАД написав: BIGor написав:
Це тільки казки про 500 Євро, насправді там і продаж авто з дисконтом, і комплекту зимової гуми, і 90% одягу, речі всі хатні - мікрохвильовки ітд - або продається за копійки або викидується, далі штраф за достроковий виїзд з милого житла і оплата ріелтора за майбутнє + застава за нове житло (в деяких країнах доходить до 6 місяців проживання).
Если речь о беженцах, то всех этих затрат нет. О настоящих беженцах.
Можна тоді визначення хто такий справжній біженець? Старики 65 років і більше? Чи сироти до 18 років?
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