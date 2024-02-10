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Еміграція, заробітчанство

Еміграція, заробітчанство
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 1840184118421843
Повідомлення Додано: Суб 10 лют, 2024 22:34

Днями вдалося взяти талончик до Паспортного сервісу. Замовив новий закордонний паспорт та ID-картку.За документи заплатив 230 зл., за послуги хлопчика, який 10 хвилин потикав у кнопки комп'ютера, ще 490 зл. (375 - стандартна такса, якщо відразу кілька документів, то якась знижка чи щось).
Gastarbaiter
 
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Повідомлення Додано: Суб 10 лют, 2024 22:55

  BIGor написав:
  ЛАД написав:
  BIGor написав:Це тільки казки про 500 Євро, насправді там і продаж авто з дисконтом, і комплекту зимової гуми, і 90% одягу, речі всі хатні - мікрохвильовки ітд - або продається за копійки або викидується, далі штраф за достроковий виїзд з милого житла і оплата ріелтора за майбутнє + застава за нове житло (в деяких країнах доходить до 6 місяців проживання).

Если речь о беженцах, то всех этих затрат нет. О настоящих беженцах.

Можна тоді визначення хто такий справжній біженець? Старики 65 років і більше? Чи сироти до 18 років?

Почему все поняли правильно и только Вы спрашиваете?
Те, кто действительно бежал от войны. Из страха, неважно обоснованного или мнимого.
А не те, кто просто воспользовался случаем/возможностью. Не "батальон Монако". Не те, кто катается по Вене на крутых тачках.
Обычные старики, женщины, дети. Даже мужчины 18-60, которые сбежали из страха перед фронтом. Хотя к этим большого уважения не испытываю, но, тем не менее, они тоже беженцы.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Суб 10 лют, 2024 22:58

  Gastarbaiter написав:Днями вдалося взяти талончик до Паспортного сервісу. Замовив новий закордонний паспорт та ID-картку.За документи заплатив 230 зл., за послуги хлопчика, який 10 хвилин потикав у кнопки комп'ютера, ще 490 зл. (375 - стандартна такса, якщо відразу кілька документів, то якась знижка чи щось).

А какая роль хлопчика?
Без него обойтись нельзя?
ЛАД
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Повідомлення Додано: Суб 10 лют, 2024 23:16

Re: Еміграція, заробітчанство

  ЛАД написав:Из страха, неважно обоснованного или мнимого.

  ЛАД написав:Не те, кто катается по Вене на крутых тачках.

Вряд ли крутая тачка может избавить человека от страха. От войны хочется сбежать на чем угодно, хоть на велосипеде, хоть на крутой тачке, хоть на собственном самолете.
Сибарит
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Повідомлення Додано: Суб 10 лют, 2024 23:34

Re: Еміграція, заробітчанство

  ЛАД написав:А какая роль хлопчика?
Без него обойтись нельзя?

Паспорт наверняка оформлялся в ДП "Документ" в Кракове (или др городе Польши). И это стоимость не "мальчика" а "Сервісна послуга підприємства" https://krakow.pasport.org.ua/services/ ... n-passport
TUR
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Повідомлення Додано: Суб 10 лют, 2024 23:37

  ЛАД написав:
  Gastarbaiter написав:Днями вдалося взяти талончик до Паспортного сервісу. Замовив новий закордонний паспорт та ID-картку.За документи заплатив 230 зл., за послуги хлопчика, який 10 хвилин потикав у кнопки комп'ютера, ще 490 зл. (375 - стандартна такса, якщо відразу кілька документів, то якась знижка чи щось).

А какая роль хлопчика?
Без него обойтись нельзя?

Хлопчик займає посаду інспектора і оформлює заявку. Без нього ніяк.
Gastarbaiter
 
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