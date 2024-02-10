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#<1 ... 1840184118421843 Додано: Суб 10 лют, 2024 22:34 Днями вдалося взяти талончик до Паспортного сервісу. Замовив новий закордонний паспорт та ID-картку.За документи заплатив 230 зл., за послуги хлопчика, який 10 хвилин потикав у кнопки комп'ютера, ще 490 зл. (375 - стандартна такса, якщо відразу кілька документів, то якась знижка чи щось). Gastarbaiter Повідомлень: 3034 З нами з: 26.02.18 Подякував: 660 раз. Подякували: 508 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Суб 10 лют, 2024 22:55 BIGor написав: ЛАД написав: BIGor написав: Це тільки казки про 500 Євро, насправді там і продаж авто з дисконтом, і комплекту зимової гуми, і 90% одягу, речі всі хатні - мікрохвильовки ітд - або продається за копійки або викидується, далі штраф за достроковий виїзд з милого житла і оплата ріелтора за майбутнє + застава за нове житло (в деяких країнах доходить до 6 місяців проживання). Це тільки казки про 500 Євро, насправді там і продаж авто з дисконтом, і комплекту зимової гуми, і 90% одягу, речі всі хатні - мікрохвильовки ітд - або продається за копійки або викидується, далі штраф за достроковий виїзд з милого житла і оплата ріелтора за майбутнє + застава за нове житло (в деяких країнах доходить до 6 місяців проживання).

Если речь о беженцах, то всех этих затрат нет. О настоящих беженцах. Если речь о беженцах, то всех этих затрат нет. О настоящих беженцах.

Можна тоді визначення хто такий справжній біженець? Старики 65 років і більше? Чи сироти до 18 років? Можна тоді визначення хто такий справжній біженець? Старики 65 років і більше? Чи сироти до 18 років?

Почему все поняли правильно и только Вы спрашиваете?

Те, кто действительно бежал от войны. Из страха, неважно обоснованного или мнимого.

А не те, кто просто воспользовался случаем/возможностью. Не "батальон Монако". Не те, кто катается по Вене на крутых тачках.

Обычные старики, женщины, дети. Даже мужчины 18-60, которые сбежали из страха перед фронтом. Хотя к этим большого уважения не испытываю, но, тем не менее, они тоже беженцы. Почему все поняли правильно и только Вы спрашиваете?Те, кто действительно бежал от войны. Из страха, неважно обоснованного или мнимого.А не те, кто просто воспользовался случаем/возможностью. Не "батальон Монако". Не те, кто катается по Вене на крутых тачках.Обычные старики, женщины, дети. Даже мужчины 18-60, которые сбежали из страха перед фронтом. Хотя к этим большого уважения не испытываю, но, тем не менее, они тоже беженцы. ЛАД 2 Повідомлень: 27775 З нами з: 31.08.10 Подякував: 5247 раз. Подякували: 4845 раз. Профіль 2 2 6 ВідповістиЦитата Додано: Суб 10 лют, 2024 22:58 Gastarbaiter написав: Днями вдалося взяти талончик до Паспортного сервісу. Замовив новий закордонний паспорт та ID-картку.За документи заплатив 230 зл., за послуги хлопчика, який 10 хвилин потикав у кнопки комп'ютера, ще 490 зл. (375 - стандартна такса, якщо відразу кілька документів, то якась знижка чи щось). Днями вдалося взяти талончик до Паспортного сервісу. Замовив новий закордонний паспорт та ID-картку.За документи заплатив 230 зл., за послуги хлопчика, який 10 хвилин потикав у кнопки комп'ютера, ще 490 зл. (375 - стандартна такса, якщо відразу кілька документів, то якась знижка чи щось).

А какая роль хлопчика?

Без него обойтись нельзя? А какая роль хлопчика?Без него обойтись нельзя? ЛАД 2 Повідомлень: 27775 З нами з: 31.08.10 Подякував: 5247 раз. Подякували: 4845 раз. Профіль 2 2 6 ВідповістиЦитата Додано: Суб 10 лют, 2024 23:16 Re: Еміграція, заробітчанство ЛАД написав: Из страха, неважно обоснованного или мнимого. Из страха, неважно обоснованного или мнимого.

ЛАД написав: Не те, кто катается по Вене на крутых тачках. Не те, кто катается по Вене на крутых тачках.

Вряд ли крутая тачка может избавить человека от страха. От войны хочется сбежать на чем угодно, хоть на велосипеде, хоть на крутой тачке, хоть на собственном самолете. Вряд ли крутая тачка может избавить человека от страха. От войны хочется сбежать на чем угодно, хоть на велосипеде, хоть на крутой тачке, хоть на собственном самолете. Сибарит

Форумчанин року Повідомлень: 7376 З нами з: 02.09.15 Подякував: 6360 раз. Подякували: 21046 раз. Профіль 127 73 33 2 ВідповістиЦитата Додано: Суб 10 лют, 2024 23:34 Re: Еміграція, заробітчанство ЛАД написав: А какая роль хлопчика?

Без него обойтись нельзя? А какая роль хлопчика?Без него обойтись нельзя?

Паспорт наверняка оформлялся в ДП "Документ" в Кракове (или др городе Польши). И это стоимость не "мальчика" а "Сервісна послуга підприємства" https://krakow.pasport.org.ua/services/ ... n-passport Паспорт наверняка оформлялся в ДП "Документ" в Кракове (или др городе Польши). И это стоимость не "мальчика" а "Сервісна послуга підприємства" TUR

Повідомлень: 127 З нами з: 05.04.19 Подякував: 9 раз. Подякували: 44 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Суб 10 лют, 2024 23:37 ЛАД написав: Gastarbaiter написав: Днями вдалося взяти талончик до Паспортного сервісу. Замовив новий закордонний паспорт та ID-картку.За документи заплатив 230 зл., за послуги хлопчика, який 10 хвилин потикав у кнопки комп'ютера, ще 490 зл. (375 - стандартна такса, якщо відразу кілька документів, то якась знижка чи щось). Днями вдалося взяти талончик до Паспортного сервісу. Замовив новий закордонний паспорт та ID-картку.За документи заплатив 230 зл., за послуги хлопчика, який 10 хвилин потикав у кнопки комп'ютера, ще 490 зл. (375 - стандартна такса, якщо відразу кілька документів, то якась знижка чи щось).

А какая роль хлопчика?

Без него обойтись нельзя? А какая роль хлопчика?Без него обойтись нельзя?

Хлопчик займає посаду інспектора і оформлює заявку. Без нього ніяк. Хлопчик займає посаду інспектора і оформлює заявку. Без нього ніяк. Gastarbaiter Повідомлень: 3034 З нами з: 26.02.18 Подякував: 660 раз. Подякували: 508 раз. Профіль ВідповістиЦитата #<1 ... 1840184118421843 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Статті на Finance.ua Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки для вашого гаманця Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення публікацій Finance.ua Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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