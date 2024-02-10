Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Днями вдалося взяти талончик до Паспортного сервісу. Замовив новий закордонний паспорт та ID-картку.За документи заплатив 230 зл., за послуги хлопчика, який 10 хвилин потикав у кнопки комп'ютера, ще 490 зл. (375 - стандартна такса, якщо відразу кілька документів, то якась знижка чи щось).
BIGor написав:Це тільки казки про 500 Євро, насправді там і продаж авто з дисконтом, і комплекту зимової гуми, і 90% одягу, речі всі хатні - мікрохвильовки ітд - або продається за копійки або викидується, далі штраф за достроковий виїзд з милого житла і оплата ріелтора за майбутнє + застава за нове житло (в деяких країнах доходить до 6 місяців проживання).
Если речь о беженцах, то всех этих затрат нет. О настоящих беженцах.
Можна тоді визначення хто такий справжній біженець? Старики 65 років і більше? Чи сироти до 18 років?
Почему все поняли правильно и только Вы спрашиваете? Те, кто действительно бежал от войны. Из страха, неважно обоснованного или мнимого. А не те, кто просто воспользовался случаем/возможностью. Не "батальон Монако". Не те, кто катается по Вене на крутых тачках. Обычные старики, женщины, дети. Даже мужчины 18-60, которые сбежали из страха перед фронтом. Хотя к этим большого уважения не испытываю, но, тем не менее, они тоже беженцы.
Gastarbaiter написав:Днями вдалося взяти талончик до Паспортного сервісу. Замовив новий закордонний паспорт та ID-картку.За документи заплатив 230 зл., за послуги хлопчика, який 10 хвилин потикав у кнопки комп'ютера, ще 490 зл. (375 - стандартна такса, якщо відразу кілька документів, то якась знижка чи щось).
Gastarbaiter написав:Днями вдалося взяти талончик до Паспортного сервісу. Замовив новий закордонний паспорт та ID-картку.За документи заплатив 230 зл., за послуги хлопчика, який 10 хвилин потикав у кнопки комп'ютера, ще 490 зл. (375 - стандартна такса, якщо відразу кілька документів, то якась знижка чи щось).
А какая роль хлопчика? Без него обойтись нельзя?
Хлопчик займає посаду інспектора і оформлює заявку. Без нього ніяк.