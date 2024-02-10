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Додано: Суб 10 лют, 2024 22:34
Днями вдалося взяти талончик до Паспортного сервісу. Замовив новий закордонний паспорт та ID-картку.За документи заплатив 230 зл., за послуги хлопчика, який 10 хвилин потикав у кнопки комп'ютера, ще 490 зл. (375 - стандартна такса, якщо відразу кілька документів, то якась знижка чи щось).
Додано: Суб 10 лют, 2024 22:55
Почему все поняли правильно и только Вы спрашиваете?
Те, кто действительно бежал от войны. Из страха, неважно обоснованного или мнимого.
А не те, кто просто воспользовался случаем/возможностью. Не "батальон Монако". Не те, кто катается по Вене на крутых тачках.
Обычные старики, женщины, дети. Даже мужчины 18-60, которые сбежали из страха перед фронтом. Хотя к этим большого уважения не испытываю, но, тем не менее, они тоже беженцы.
Додано: Суб 10 лют, 2024 22:58
А какая роль хлопчика?
Без него обойтись нельзя?
Додано: Суб 10 лют, 2024 23:16
Re: Еміграція, заробітчанство
Додано: Суб 10 лют, 2024 23:34
Re: Еміграція, заробітчанство
Паспорт наверняка оформлялся в ДП "Документ" в Кракове (или др городе Польши). И это стоимость не "мальчика" а "Сервісна послуга підприємства"
Додано: Суб 10 лют, 2024 23:37
Хлопчик займає посаду інспектора і оформлює заявку. Без нього ніяк.
Додано: Нед 11 лют, 2024 00:51
Re: Еміграція, заробітчанство
Аренда в центре Калгари.
Вполне демократично.
Додано: Нед 11 лют, 2024 01:19
Согласен, выразился не аккуратно и сразу понимал это.
Просто не хотел подробно расписывать, остальные мой первоначальный пост поняли правильно и вопросов не вызвало. Бывают вещи, которые люди понимают интуитивно, а если нет, то объяснить может быть сложно.
Да сбежать можно на чём угодно. И это не зависит от богатства человека.
Но 2 примера.
Знаю человека. Достаточно состоятельный по украинским меркам, но не уровня Куршавеля и Монако. Выехал почти сразу в Германию (уже давно вернулся) - там му него много знакомых, работал с ними много лет. Но он там не оформлялся как беженец, жил за свои деньги.
Второе. Рассказывали бывшие наши (давно уехавшие и давно граждане Германии). Занимались устройством беженцев (волонтёрили). Устраивают человека в жильё. Это, конечно, далеко не всегда была отдельная квартира, бывало разное, вплоть до лагеря для беженцев. Человек начинает возмущаться: "Что это за условия! Я на такое не согласен!"
Такие же ситуации бывали и здесь, в Украине с гуманитаркой: "Что вы мне привезли? Мне такое не нужно!"
Какую ответную реакцию это вызывает, надеюсь, объяснять не нужно. Ну ещё ладно у нас. Но в Германии. когда с этим сталкивались немцы...
Если человек бежал от войны, то он будет рад любой поддержке. Не устраивает - живи за свои или сиди дома.
Вам лично желаю здоровья и удачи.
Я неверующий, Вы, возможно, тоже, но... пусть Вас бог бережёт.
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