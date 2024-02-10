Додано: Нед 11 лют, 2024 01:19

Сибарит написав: ЛАД написав: Из страха, неважно обоснованного или мнимого. Из страха, неважно обоснованного или мнимого.

ЛАД написав: Не те, кто катается по Вене на крутых тачках. Не те, кто катается по Вене на крутых тачках.

Вряд ли крутая тачка может избавить человека от страха. От войны хочется сбежать на чем угодно, хоть на велосипеде, хоть на крутой тачке, хоть на собственном самолете. Вряд ли крутая тачка может избавить человека от страха. От войны хочется сбежать на чем угодно, хоть на велосипеде, хоть на крутой тачке, хоть на собственном самолете.

Согласен, выразился не аккуратно и сразу понимал это.Просто не хотел подробно расписывать, остальные мой первоначальный пост поняли правильно и вопросов не вызвало. Бывают вещи, которые люди понимают интуитивно, а если нет, то объяснить может быть сложно.Да сбежать можно на чём угодно. И это не зависит от богатства человека.Но 2 примера.Знаю человека. Достаточно состоятельный по украинским меркам, но не уровня Куршавеля и Монако. Выехал почти сразу в Германию (уже давно вернулся) - там му него много знакомых, работал с ними много лет. Но он там не оформлялся как беженец, жил за свои деньги.Второе. Рассказывали бывшие наши (давно уехавшие и давно граждане Германии). Занимались устройством беженцев (волонтёрили). Устраивают человека в жильё. Это, конечно, далеко не всегда была отдельная квартира, бывало разное, вплоть до лагеря для беженцев. Человек начинает возмущаться: "Что это за условия! Я на такое не согласен!"Такие же ситуации бывали и здесь, в Украине с гуманитаркой: "Что вы мне привезли? Мне такое не нужно!"Какую ответную реакцию это вызывает, надеюсь, объяснять не нужно. Ну ещё ладно у нас. Но в Германии. когда с этим сталкивались немцы...Если человек бежал от войны, то он будет рад любой поддержке. Не устраивает - живи за свои или сиди дома.Вам лично желаю здоровья и удачи.Я неверующий, Вы, возможно, тоже, но... пусть Вас бог бережёт.