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Еміграція, заробітчанство
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Нед 11 лют, 2024 08:35
Frant написав: akurt написав:
Пан BIGor має рацію: я дивлюсь на тих, хто з Анталії виїжджає в Канаду, то намагаються продати все що можна, але воно ж не продається…
Хіба щось на кшталт мікрохвильової пічки або ТВ.
Меблі то взагалі: тільки дарувати. Буває забирають офісні столи та крісла у тих, хто працював за ноутбуком…
Справа дуже невдячна і важка…
Пану продавцю турецької нерухомості - ніхто претензій не виставив? Пику не розбив? За дезінформацію?
Він, мабуть, не попереджав публіку, що з спеки +37°С прийдеться кидати своє добро і їхати на мороз -30°С?
Пан туркоман вже став канадійцем - мабуть не хоче зустрічатись з вдячними покупцями турецького бетону)
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Додано: Нед 11 лют, 2024 08:43
ЛАД написав: BIGor написав: ЛАД написав:
Если речь о беженцах, то всех этих затрат нет. О настоящих беженцах.
Можна тоді визначення хто такий справжній біженець? Старики 65 років і більше? Чи сироти до 18 років?
Почему все поняли правильно и только Вы спрашиваете?
Те, кто действительно бежал от войны. Из страха, неважно обоснованного или мнимого.
А не те, кто просто воспользовался случаем/возможностью. Не "батальон Монако". Не те, кто катается по Вене на крутых тачках.
Обычные старики, женщины, дети. Даже мужчины 18-60, которые сбежали из страха перед фронтом. Хотя к этим большого уважения не испытываю, но, тем не менее, они тоже беженцы.
Дурне у Вас питання і висновок. Хто зрозумів правильно? Робили вибірку?
Вдносно біженців, так у Вас тільки дві полоси - біле і чорне. А жінки чи чоловіки 18-60 що безрукі і тупі по Вашему, і не працюють і не орендують і речі собі чи побутову техніку не купують? Ви ж скажали що справжні біженці нічого собі не купують і мають речей на один рюкзак (напевно сидять по шатровим лагерям а-ля-сирійці, і харчуються від Червоного хреста??). Так от кажу - українці доволі працелюбні люди. Всіх кого бачив з біженців - всі працюють і купляють собі речі, орендують, допомагають рідним з України ітд.
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