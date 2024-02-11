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на тему Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні

#<1 ... 1841184218431844 Додано: Нед 11 лют, 2024 08:35 Frant написав: akurt написав: Пан BIGor має рацію: я дивлюсь на тих, хто з Анталії виїжджає в Канаду, то намагаються продати все що можна, але воно ж не продається…

Хіба щось на кшталт мікрохвильової пічки або ТВ.

Меблі то взагалі: тільки дарувати. Буває забирають офісні столи та крісла у тих, хто працював за ноутбуком…

Справа дуже невдячна і важка… Пан BIGor має рацію: я дивлюсь на тих, хто з Анталії виїжджає в Канаду, то намагаються продати все що можна, але воно ж не продається…Хіба щось на кшталт мікрохвильової пічки або ТВ.Меблі то взагалі: тільки дарувати. Буває забирають офісні столи та крісла у тих, хто працював за ноутбуком…Справа дуже невдячна і важка…

Пану продавцю турецької нерухомості - ніхто претензій не виставив? Пику не розбив? За дезінформацію?

Він, мабуть, не попереджав публіку, що з спеки +37°С прийдеться кидати своє добро і їхати на мороз -30°С? Пану продавцю турецької нерухомості - ніхто претензій не виставив? Пику не розбив? За дезінформацію?Він, мабуть, не попереджав публіку, що з спеки +37°С прийдеться кидати своє добро і їхати на мороз -30°С?

Пан туркоман вже став канадійцем - мабуть не хоче зустрічатись з вдячними покупцями турецького бетону) Пан туркоман вже став канадійцем - мабуть не хоче зустрічатись з вдячними покупцями турецького бетону) cherchiltank

Повідомлень: 1128 З нами з: 31.05.20 Подякував: 0 раз. Подякували: 183 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Нед 11 лют, 2024 08:43 ЛАД написав: BIGor написав: ЛАД написав: Если речь о беженцах, то всех этих затрат нет. О настоящих беженцах. Если речь о беженцах, то всех этих затрат нет. О настоящих беженцах.

Можна тоді визначення хто такий справжній біженець? Старики 65 років і більше? Чи сироти до 18 років? Можна тоді визначення хто такий справжній біженець? Старики 65 років і більше? Чи сироти до 18 років?

Почему все поняли правильно и только Вы спрашиваете?

Те, кто действительно бежал от войны. Из страха, неважно обоснованного или мнимого.

А не те, кто просто воспользовался случаем/возможностью. Не "батальон Монако". Не те, кто катается по Вене на крутых тачках.

Обычные старики, женщины, дети. Даже мужчины 18-60, которые сбежали из страха перед фронтом. Хотя к этим большого уважения не испытываю, но, тем не менее, они тоже беженцы. Почему все поняли правильно и только Вы спрашиваете?Те, кто действительно бежал от войны. Из страха, неважно обоснованного или мнимого.А не те, кто просто воспользовался случаем/возможностью. Не "батальон Монако". Не те, кто катается по Вене на крутых тачках.Обычные старики, женщины, дети. Даже мужчины 18-60, которые сбежали из страха перед фронтом. Хотя к этим большого уважения не испытываю, но, тем не менее, они тоже беженцы.

Дурне у Вас питання і висновок. Хто зрозумів правильно? Робили вибірку?

Вдносно біженців, так у Вас тільки дві полоси - біле і чорне. А жінки чи чоловіки 18-60 що безрукі і тупі по Вашему, і не працюють і не орендують і речі собі чи побутову техніку не купують? Ви ж скажали що справжні біженці нічого собі не купують і мають речей на один рюкзак (напевно сидять по шатровим лагерям а-ля-сирійці, і харчуються від Червоного хреста??). Так от кажу - українці доволі працелюбні люди. Всіх кого бачив з біженців - всі працюють і купляють собі речі, орендують, допомагають рідним з України ітд. Дурне у Вас питання і висновок. Хто зрозумів правильно? Робили вибірку?Вдносно біженців, так у Вас тільки дві полоси - біле і чорне. А жінки чи чоловіки 18-60 що безрукі і тупі по Вашему, і не працюють і не орендують і речі собі чи побутову техніку не купують? Ви ж скажали що справжні біженці нічого собі не купують і мають речей на один рюкзак (напевно сидять по шатровим лагерям а-ля-сирійці, і харчуються від Червоного хреста??). Так от кажу - українці доволі працелюбні люди. Всіх кого бачив з біженців - всі працюють і купляють собі речі, орендують, допомагають рідним з України ітд. BIGor

Повідомлень: 8585 З нами з: 19.09.10 Подякував: 1299 раз. Подякували: 1703 раз. Профіль 1 1 ВідповістиЦитата #<1 ... 1841184218431844 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Статті на Finance.ua Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки для вашого гаманця Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення публікацій Finance.ua Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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