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на тему Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні

#<1 ... 1841184218431844 Додано: Нед 11 лют, 2024 11:24 rjkz написав: Аренда в центре Калгари.

Вполне демократично.

Аренда в центре Калгари.Вполне демократично.

Благодарю за интересное видео.

Именно в Калгари я прилетел днем 29 мая рейсом WestJet за 100 USD из San Francisco.

На следующий день гулял именно по этим улицам среди этих небоскребов.

Вообще вспоминаю 2 недели в Канаде как просто сказку - я взял авто на прокат за 26 американских долларов в день и очень много путешествовал - но много и гулял именно по этим улицам.



Отличный ответ на вопросы Дюрі-бачі что и сколько стоит.



Ну вот: 1575 канадских доларов со смехотворным депозитом.

Все что в видео - я наверное могу подтвердить: мои знакомые прилетели по Программе CUAET зашли на указанный сайт - выбрали квартиру - созвонились - С ВЛАДЕЛЬЦЕМ НАПРЯМУЮ - договорились о встрече - и вселились.

На третий день пребывания (!).

Семья 3 человека - за 1300 канадских долларов (критерий был - поближе к школе).



Downtown Calgary - очень хорошее место - самый центр.

Очень тихо спокойно невероятно чисто. На улицах дивные скульптуры.

Зашел случайно в Бизнес-центр (искал туалет) попал на обед "офисного планктона" - на втором этаже огромный комплекс, где офисный планктон лакомился едой. Прикольно было смотреть: все в отлично сидящих костюмчиках, белая сорочка, галстук... блестящие туфли. Просто отлично!

Ходят автобусы и трамвай.

Отличные кафе - мы посещали обычно кафе со стейками - цены дешевле, чем в США - в приличном кафе покушать взрослому примерно 18 канадских долларов или примерно 14 американских.

Очень аккуратно надо ДНЕМ парковаться - я по привычке прочитал табличку типа как в США - парковаться можно с такого-то по такое то время - но не увидел внизу мелкими буквами "платно".

В результате заплатил штраф 45+40 канадских долларов (40 - канадской прокатной конторе "за услуги"). Потом парковался уже аккуратнее. После 18-00 везде парковка бесплатная.



Финансовая арифметика:

- наши люди даже без знания языка - например, работая на стройке в Канаде - зарабатывают примерно 20 канадских долларов в час.

- цена аренды квартиры 1575 долларов - это 1575/20=78,5 часов.

- реально больше за счет налогов - возьмем для примера 90 часов работы в месяц.

Или примерно за 2 недели человек зарабатывает себе на приличную квартиру в центре города.



Я не специалист - именно это оценить не могу - участникам форума виднее, как это можно сопоставить с зарплатами в Украине и со стоимостью аренды квартиры.

На сколько я знаю - разброс очень большой - дети моих приятелей снимают 1-к квартиры в Днепре по 6000-8000 гривен (хрущевки внизу бывшего Кирова), но во Львове мои приятели сдают квартиры не ниже 500 долларов в месяц.



Предположим, что человек, фактически получающий минималку в Канаде, тратит 1/2 своей зарплаты на жилье.



Мои респонденты сообщают, что тратят на питание от 300 до 600 канадских долларов в месяц.

По себе знаю: покушать в кафе в Калгари очень сытно (например, в китайском ресторане) можно за 10 долларов. И то нашли люди там сказали, что не кушают в кафе - предпочитают покупать полуготовое/готовое и разогревать дома. Удивили цены на морепродукты: крупные без льда креветки можно взять упаковку за 5...6 канадских долларов - дома только разогреть (к пиву).

То есть гораздо дешевле получается.



Чисто теоретически семья из трех человек может жить нормально в Калгари, даже если в семье работает один человек.

Особенно если учесть, что школы - бесплатные. Благодарю за интересное видео.Именно в Калгари я прилетел днем 29 мая рейсом WestJet за 100 USD из San Francisco.На следующий день гулял именно по этим улицам среди этих небоскребов.Вообще вспоминаю 2 недели в Канаде как просто сказку - я взял авто на прокат за 26 американских долларов в день и очень много путешествовал - но много и гулял именно по этим улицам.Отличный ответ на вопросычто и сколько стоит.Ну вот: 1575 канадских доларов со смехотворным депозитом.Все что в видео - я наверное могу подтвердить: мои знакомые прилетели по Программе CUAET зашли на указанный сайт - выбрали квартиру - созвонились - С ВЛАДЕЛЬЦЕМ НАПРЯМУЮ - договорились о встрече - и вселились.На третий день пребывания (!).Семья 3 человека - за 1300 канадских долларов (критерий был - поближе к школе).Downtown Calgary - очень хорошее место - самый центр.Очень тихо спокойно невероятно чисто. На улицах дивные скульптуры.Зашел случайно в Бизнес-центр (искал туалет) попал на обед "офисного планктона" - на втором этаже огромный комплекс, где офисный планктон лакомился едой. Прикольно было смотреть: все в отлично сидящих костюмчиках, белая сорочка, галстук... блестящие туфли. Просто отлично!Ходят автобусы и трамвай.Отличные кафе - мы посещали обычно кафе со стейками - цены дешевле, чем в США - в приличном кафе покушать взрослому примерно 18 канадских долларов или примерно 14 американских.Очень аккуратно надо ДНЕМ парковаться - я по привычке прочитал табличку типа как в США - парковаться можно с такого-то по такое то время - но не увидел внизубуквами "платно".В результате заплатил штраф 45+40 канадских долларов (40 - канадской прокатной конторе "за услуги"). Потом парковался уже аккуратнее.Финансовая арифметика:- наши люди даже без знания языка - например, работая на стройке в Канаде - зарабатывают примерно 20 канадских долларов в час.- цена аренды квартиры 1575 долларов - это 1575/20=78,5 часов.- реально больше за счет налогов - возьмем для примера 90 часов работы в месяц.Или примерно за 2 недели человек зарабатывает себеЯ не специалист - именно это оценить не могу - участникам форума виднее, как это можно сопоставить с зарплатами в Украине и со стоимостью аренды квартиры.На сколько я знаю - разброс очень большой - дети моих приятелей снимают 1-к квартиры в Днепре по 6000-8000 гривен (хрущевки внизу бывшего Кирова), но во Львове мои приятели сдают квартиры не ниже 500 долларов в месяц.Предположим, что человек, фактически получающий минималку в Канаде, тратит 1/2 своей зарплаты на жилье.Мои респонденты сообщают, что тратят на питание от 300 до 600 канадских долларов в месяц.По себе знаю: покушать в кафе в Калгари очень сытно (например, в китайском ресторане) можно за 10 долларов. И то нашли люди там сказали, что не кушают в кафе - предпочитают покупать полуготовое/готовое и разогревать дома. Удивили цены на морепродукты: крупные без льда креветки можно взять упаковку за 5...6 канадских долларов - дома только разогреть (к пиву).То есть гораздо дешевле получается.Чисто теоретически семья из трех человек может жить нормально в Калгари, даже если в семье работает один человек.Особенно если учесть, что школы - бесплатные. akurt

Повідомлень: 9205 З нами з: 12.02.09 Подякував: 3451 раз. Подякували: 1220 раз. Профіль 2 ВідповістиЦитата #<1 ... 1841184218431844 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Статті на Finance.ua Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки для вашого гаманця Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення публікацій Finance.ua Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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