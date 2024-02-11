Благодарю за интересное видео.
Именно в Калгари я прилетел днем 29 мая рейсом WestJet за 100 USD из San Francisco.
На следующий день гулял именно по этим улицам среди этих небоскребов.
Вообще вспоминаю 2 недели в Канаде как просто сказку - я взял авто на прокат за 26 американских долларов в день и очень много путешествовал - но много и гулял именно по этим улицам.
Отличный ответ на вопросы Дюрі-бачі что и сколько стоит.
Ну вот: 1575 канадских доларов со смехотворным депозитом.
Все что в видео - я наверное могу подтвердить: мои знакомые прилетели по Программе CUAET зашли на указанный сайт - выбрали квартиру - созвонились - С ВЛАДЕЛЬЦЕМ НАПРЯМУЮ - договорились о встрече - и вселились.
На третий день пребывания (!).
Семья 3 человека - за 1300 канадских долларов (критерий был - поближе к школе).
Downtown Calgary - очень хорошее место - самый центр.
Очень тихо спокойно невероятно чисто. На улицах дивные скульптуры.
Зашел случайно в Бизнес-центр (искал туалет) попал на обед "офисного планктона" - на втором этаже огромный комплекс, где офисный планктон лакомился едой. Прикольно было смотреть: все в отлично сидящих костюмчиках, белая сорочка, галстук... блестящие туфли. Просто отлично!
Ходят автобусы и трамвай.
Отличные кафе - мы посещали обычно кафе со стейками - цены дешевле, чем в США - в приличном кафе покушать взрослому примерно 18 канадских долларов или примерно 14 американских.
Очень аккуратно надо ДНЕМ парковаться - я по привычке прочитал табличку типа как в США - парковаться можно с такого-то по такое то время - но не увидел внизу мелкими буквами "платно".
В результате заплатил штраф 45+40 канадских долларов (40 - канадской прокатной конторе "за услуги"). Потом парковался уже аккуратнее. После 18-00 везде парковка бесплатная.
Финансовая арифметика:
- наши люди даже без знания языка - например, работая на стройке в Канаде - зарабатывают примерно 20 канадских долларов в час.
- цена аренды квартиры 1575 долларов - это 1575/20=78,5 часов.
- реально больше за счет налогов - возьмем для примера 90 часов работы в месяц.
Или примерно за 2 недели человек зарабатывает себе на приличную квартиру в центре города.
Я не специалист - именно это оценить не могу - участникам форума виднее, как это можно сопоставить с зарплатами в Украине и со стоимостью аренды квартиры.
На сколько я знаю - разброс очень большой - дети моих приятелей снимают 1-к квартиры в Днепре по 6000-8000 гривен (хрущевки внизу бывшего Кирова), но во Львове мои приятели сдают квартиры не ниже 500 долларов в месяц.
Предположим, что человек, фактически получающий минималку в Канаде, тратит 1/2 своей зарплаты на жилье.
Мои респонденты сообщают, что тратят на питание от 300 до 600 канадских долларов в месяц.
По себе знаю: покушать в кафе в Калгари очень сытно (например, в китайском ресторане) можно за 10 долларов. И то нашли люди там сказали, что не кушают в кафе - предпочитают покупать полуготовое/готовое и разогревать дома. Удивили цены на морепродукты: крупные без льда креветки можно взять упаковку за 5...6 канадских долларов - дома только разогреть (к пиву).
То есть гораздо дешевле получается.
Чисто теоретически семья из трех человек может жить нормально в Калгари, даже если в семье работает один человек.
Особенно если учесть, что школы - бесплатные.