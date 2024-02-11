Shaman написав:
багато цифр а висновки - ніякі
на одну зп сім'я не проживе - бо окрім їжи та оренди житла є ще купа витрат. на відео, як я розумію живе пара - ось вони, працюючи вдвох, можуть жити та будувати якийсь плани. але знову ж таки - іпотека з мінімалки не світить.
віддавати за житло половину доходу - це багато. має бути не більше третини доходу
це все мають розуміти потенційні емігранти
Це так всюди, більші доходи - більша оренда/вартість життя. І навпаки. В ЄС правда це співвідношення гірше, бо є іпотека і державні програми (кредити 0% ітд).