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Еміграція, заробітчанство

Еміграція, заробітчанство
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 1842184318441845
Повідомлення Додано: Нед 11 лют, 2024 15:41

  Shaman написав:
  akurt написав:...
Чисто теоретически семья из трех человек может жить нормально в Калгари, даже если в семье работает один человек.
Особенно если учесть, что школы - бесплатные.

багато цифр а висновки - ніякі :D

на одну зп сім'я не проживе - бо окрім їжи та оренди житла є ще купа витрат. на відео, як я розумію живе пара - ось вони, працюючи вдвох, можуть жити та будувати якийсь плани. але знову ж таки - іпотека з мінімалки не світить.

віддавати за житло половину доходу - це багато. має бути не більше третини доходу ;)

це все мають розуміти потенційні емігранти

Це так всюди, більші доходи - більша оренда/вартість життя. І навпаки. В ЄС правда це співвідношення гірше, бо є іпотека і державні програми (кредити 0% ітд).
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Повідомлення Додано: Нед 11 лют, 2024 16:21

  Maksbk написав:
  akurt написав:Чисто теоретически семья из трех человек может жить нормально в Канаде, даже если в семье работает один человек.
Особенно если учесть, что школы - бесплатные.


Разве, что "чисто теоретически". Школы бесплатные, а вот садики все платные без исключения. В Украине семьи из 3-х человек с одним работающим тоже живут нормально, но у каждого свое понятие "нормальности".


И это конечно правильно, в том числе про садики: ребенка возрастом до 10 лет нельзя оставлять одного дома. Это конечно, ужасно.
На эту тему долго спорить много. Однако мы обсуждаем тему «Еміграція, заробітчанство» и говорим о том, может ли в эмиграции прожить семья, если у мужа руки выросли «из правильного места», или в голове есть серое вещество.

Сейчас сидим с семьей племянницы на берегу Средиземного моря в кафе и она рассказывает, как все приятели делают ставки о том, вернутся они из Канады голые босые через месяц, через два или три.
Я ставки не делаю. Буду наблюдать. С интересом.
akurt
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