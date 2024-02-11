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#<1 ... 1842184318441845 Додано: Нед 11 лют, 2024 15:41 Shaman написав: akurt написав: ...

Чисто теоретически семья из трех человек может жить нормально в Калгари, даже если в семье работает один человек.

Особенно если учесть, что школы - бесплатные. ...Чисто теоретически семья из трех человек может жить нормально в Калгари, даже если в семье работает один человек.Особенно если учесть, что школы - бесплатные.

багато цифр а висновки - ніякі



на одну зп сім'я не проживе - бо окрім їжи та оренди житла є ще купа витрат. на відео, як я розумію живе пара - ось вони, працюючи вдвох, можуть жити та будувати якийсь плани. але знову ж таки - іпотека з мінімалки не світить.



віддавати за житло половину доходу - це багато. має бути не більше третини доходу



це все мають розуміти потенційні емігранти багато цифр а висновки - ніякіна одну зп сім'я не проживе - бо окрім їжи та оренди житла є ще купа витрат. на відео, як я розумію живе пара - ось вони, працюючи вдвох, можуть жити та будувати якийсь плани. але знову ж таки - іпотека з мінімалки не світить.віддавати за житло половину доходу - це багато. має бути не більше третини доходуце все мають розуміти потенційні емігранти

Це так всюди, більші доходи - більша оренда/вартість життя. І навпаки. В ЄС правда це співвідношення гірше, бо є іпотека і державні програми (кредити 0% ітд). Це так всюди, більші доходи - більша оренда/вартість життя. І навпаки. В ЄС правда це співвідношення гірше, бо є іпотека і державні програми (кредити 0% ітд). BIGor

Повідомлень: 8588 З нами з: 19.09.10 Подякував: 1299 раз. Подякували: 1704 раз. Профіль 1 1 ВідповістиЦитата Додано: Нед 11 лют, 2024 16:21 Maksbk написав: akurt написав: Чисто теоретически семья из трех человек может жить нормально в Канаде, даже если в семье работает один человек.

Особенно если учесть, что школы - бесплатные. Чисто теоретически семья из трех человек может жить нормально в Канаде, даже если в семье работает один человек.Особенно если учесть, что школы - бесплатные.



Разве, что "чисто теоретически". Школы бесплатные, а вот садики все платные без исключения. В Украине семьи из 3-х человек с одним работающим тоже живут нормально, но у каждого свое понятие "нормальности". Разве, что "чисто теоретически". Школы бесплатные, а вот садики все платные без исключения. В Украине семьи из 3-х человек с одним работающим тоже живут нормально, но у каждого свое понятие "нормальности".



И это конечно правильно, в том числе про садики: ребенка возрастом до 10 лет нельзя оставлять одного дома. Это конечно, ужасно.

На эту тему долго спорить много. Однако мы обсуждаем тему «Еміграція, заробітчанство» и говорим о том, может ли в эмиграции прожить семья, если у мужа руки выросли «из правильного места», или в голове есть серое вещество.



Сейчас сидим с семьей племянницы на берегу Средиземного моря в кафе и она рассказывает, как все приятели делают ставки о том, вернутся они из Канады голые босые через месяц, через два или три.

Я ставки не делаю. Буду наблюдать. С интересом. И это конечно правильно, в том числе про садики: ребенка возрастом до 10 лет нельзя оставлять одного дома. Это конечно, ужасно.На эту тему долго спорить много. Однако мы обсуждаем тему «Еміграція, заробітчанство» и говорим о том, может ли в эмиграции прожить семья, если у мужа руки выросли «из правильного места», или в голове есть серое вещество.Сейчас сидим с семьей племянницы на берегу Средиземного моря в кафе и она рассказывает, как все приятели делают ставки о том, вернутся они из Канады голые босые через месяц, через два или три.Я ставки не делаю. Буду наблюдать. С интересом. akurt

Повідомлень: 9208 З нами з: 12.02.09 Подякував: 3451 раз. Подякували: 1220 раз. Профіль 2 ВідповістиЦитата #<1 ... 1842184318441845 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Статті на Finance.ua Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки для вашого гаманця Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення публікацій Finance.ua Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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