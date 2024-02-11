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Еміграція, заробітчанство
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Нед 11 лют, 2024 15:41
Shaman написав: akurt написав:
...
Чисто теоретически семья из трех человек может жить нормально в Калгари, даже если в семье работает один человек.
Особенно если учесть, что школы - бесплатные.
багато цифр а висновки - ніякі
на одну зп сім'я не проживе - бо окрім їжи та оренди житла є ще купа витрат. на відео, як я розумію живе пара - ось вони, працюючи вдвох, можуть жити та будувати якийсь плани. але знову ж таки - іпотека з мінімалки не світить.
віддавати за житло половину доходу - це багато. має бути не більше третини доходу
це все мають розуміти потенційні емігранти
Це так всюди, більші доходи - більша оренда/вартість життя. І навпаки. В ЄС правда це співвідношення гірше, бо є іпотека і державні програми (кредити 0% ітд).
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Додано: Нед 11 лют, 2024 16:21
Maksbk написав: akurt написав:
Чисто теоретически семья из трех человек может жить нормально в Канаде, даже если в семье работает один человек.
Особенно если учесть, что школы - бесплатные.
Разве, что "чисто теоретически". Школы бесплатные, а вот садики все платные без исключения. В Украине семьи из 3-х человек с одним работающим тоже живут нормально, но у каждого свое понятие "нормальности".
И это конечно правильно, в том числе про садики: ребенка возрастом до 10 лет нельзя оставлять одного дома. Это конечно, ужасно.
На эту тему долго спорить много. Однако мы обсуждаем тему «Еміграція, заробітчанство» и говорим о том, может ли в эмиграции прожить семья, если у мужа руки выросли «из правильного места», или в голове есть серое вещество.
Сейчас сидим с семьей племянницы на берегу Средиземного моря в кафе и она рассказывает, как все приятели делают ставки о том, вернутся они из Канады голые босые через месяц, через два или три.
Я ставки не делаю. Буду наблюдать. С интересом.
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2
Додано: Нед 11 лют, 2024 17:45
Shaman написав: akurt написав:
...
Чисто теоретически семья из трех человек может жить нормально в Калгари, даже если в семье работает один человек.
Особенно если учесть, что школы - бесплатные.
багато цифр а висновки - ніякі
на одну зп сім'я не проживе - бо окрім їжи та оренди житла є ще купа витрат. на відео, як я розумію живе пара - ось вони, працюючи вдвох, можуть жити та будувати якийсь плани. але знову ж таки - іпотека з мінімалки не світить.
віддавати за житло половину доходу - це багато. має бути не більше третини доходу
це все мають розуміти потенційні емігранти
Как там должно быть - дело десятое.
У каждого свои расклады.
У меня первые месяцы доход не покрывал даже аренду, но это не значит, что так везде.
Просто "мы, гуские, не обманываем дгуг дгуга".
Насчет ипотек - не всегда оно и надо.
Я лично не в таком положении, и на видео Калгари, а не НЙ, но в НЙ очень многие лендлорды не имеют возможности поднимать аренду более чем на несколько десятков долларов в год одному и тому-же арендатору.
Поэтому, те, кто долго живет на одном месте в аренде, платят 900-1100-1250-1300-1600 (это все реальные цифры, кейсы, которые знаю) в месяц. Это намного выгоднее, чем платить мейнтаненс за свое.
Ну и про то, что на одну зарплату не прожить - это не правда.
Зависит от того как жить и какая зарплата.
Как-то умудряются ННА на свои почти минимальные покупать квартиры и каким-то образом люди с зп в 150+ куе умудряются жить от чека до чека.
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Додано: Нед 11 лют, 2024 18:01
rjkz написав: Shaman написав: akurt написав:
...
Чисто теоретически семья из трех человек может жить нормально в Калгари, даже если в семье работает один человек.
Особенно если учесть, что школы - бесплатные.
багато цифр а висновки - ніякі
на одну зп сім'я не проживе - бо окрім їжи та оренди житла є ще купа витрат. на відео, як я розумію живе пара - ось вони, працюючи вдвох, можуть жити та будувати якийсь плани. але знову ж таки - іпотека з мінімалки не світить.
віддавати за житло половину доходу - це багато. має бути не більше третини доходу
це все мають розуміти потенційні емігранти
Как там должно быть - дело десятое.
У каждого свои расклады.
У меня первые месяцы доход не покрывал даже аренду, но это не значит, что так везде.
Просто "мы, гуские, не обманываем дгуг дгуга".
Насчет ипотек - не всегда оно и надо.
Я лично не в таком положении, и на видео Калгари, а не НЙ, но в НЙ очень многие лендлорды не имеют возможности поднимать аренду более чем на несколько десятков долларов в год одному и тому-же арендатору.
Поэтому, те, кто долго живет на одном месте в аренде, платят 900-1100-1250-1300-1600 (это все реальные цифры, кейсы, которые знаю) в месяц. Это намного выгоднее, чем платить мейнтаненс за свое.
Ну и про то, что на одну зарплату не прожить - это не правда.
Зависит от того как жить и какая зарплата.
Как-то умудряются ННА на свои почти минимальные покупать квартиры и каким-то образом люди с зп в 150+ куе умудряются жить от чека до чека.
Взагалі з іпотекою все дуже суб'єктивно.
Спілкувався з родичем в Канаді.
Він і переїхав вже у віці "більше середнього". І має психологічну травму всіх наших співвітчизників,що пережили 90ті.
То він навіть не розглядав іпотеку. Банкстєри наживаються. Всі податкові приколи на власнику. Ну,мабуть в чомусь він і правий, але в його віці я б волів мати щось своє вже.
Треба буде якось розпитати більш молодше покоління
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Додано: Нед 11 лют, 2024 18:11
rjkz написав: Shaman написав: akurt написав:
...
Чисто теоретически семья из трех человек может жить нормально в Калгари, даже если в семье работает один человек.
Особенно если учесть, что школы - бесплатные.
багато цифр а висновки - ніякі
на одну зп сім'я не проживе - бо окрім їжи та оренди житла є ще купа витрат. на відео, як я розумію живе пара - ось вони, працюючи вдвох, можуть жити та будувати якийсь плани. але знову ж таки - іпотека з мінімалки не світить.
віддавати за житло половину доходу - це багато. має бути не більше третини доходу
це все мають розуміти потенційні емігранти
Как там должно быть - дело десятое.
У каждого свои расклады.
У меня первые месяцы доход не покрывал даже аренду, но это не значит, что так везде.
Просто "мы, гуские, не обманываем дгуг дгуга".
Насчет ипотек - не всегда оно и надо.
Я лично не в таком положении, и на видео Калгари, а не НЙ, но в НЙ очень многие лендлорды не имеют возможности поднимать аренду более чем на несколько десятков долларов в год одному и тому-же арендатору.
Поэтому, те, кто долго живет на одном месте в аренде, платят 900-1100-1250-1300-1600 (это все реальные цифры, кейсы, которые знаю) в месяц. Это намного выгоднее, чем платить мейнтаненс за свое.
Ну и про то, что на одну зарплату не прожить - это не правда.
Зависит от того как жить и какая зарплата.
Как-то умудряются ННА на свои почти минимальные покупать квартиры и каким-то образом люди с зп в 150+ куе умудряются жить от чека до чека.
rjkz, вам аби посперечатися?
якщо ви читали з початку, то розрахунок йщов від мінімальної зп. тому твердження, що сім'я може прожити на мінімальну зп - хибні.
питання не в розкладах, а є певне розуміння скільки потрібно для життя в середньому. так от, для норм життя середнього рівня. потрібно щоб дві людини працювали на середню зп - тоді можна розмовляти й про іпотеку. в цих дискусіях чомусь забули про стандартні американські платежі - кредит за машину, медична страхівка та інше. про освіту дітей ще не розмовляємо.
тому оця стандартна думка багатьох дівчат тут - вийду заміж й буду сидіти в декреті - в США так не працює. не тому, що не прийнято, а тому що важко забезпечити прийнятний рівень життя на одну середню зп. якщо чоловік топ та заробляє 5-10 середніх зп - звісно розклади інші, але ми ж кажемо загалом
те що ви орендували дорожче, ніж заробляли - так ви теж виключення. гадаю переважна більшість на ваших умовах й не емігрувала б взагалі. виникає припущення, що ваш бізнес в Україні просто зачах, тому ви й вирішили спробувати щось нове
оці покупки на мінімальні - там в більшості є якась умова, про яку не кажуть. математика каже, що з мінімалки квартиру не купиш - хіба що будиночок десь серед безкрайніх полів Оклахоми
а ви є самі розповідаєте, як ваші знайомі міняють Тесли раз на кілька років, тому й 150 куо - й від чеку до чеку
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Додано: Нед 11 лют, 2024 18:13
Faceless написав:
Взагалі з іпотекою все дуже суб'єктивно.
Спілкувався з родичем в Канаді.
Він і переїхав вже у віці "більше середнього". І має психологічну травму всіх наших співвітчизників,що пережили 90ті.
То він навіть не розглядав іпотеку. Банкстєри наживаються. Всі податкові приколи на власнику. Ну,мабуть в чомусь він і правий, але в його віці я б волів мати щось своє вже.
Треба буде якось розпитати більш молодше покоління
й же він планує жити на пенсії?
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