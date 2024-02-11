Форуми / Персональні Фінанси / Ринок нерухомості / Еміграція, заробітчанство Еміграція, заробітчанство + Додати

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#<1 ... 1843184418451846 Додано: Нед 11 лют, 2024 19:46 Faceless написав: Shaman написав: Faceless написав: Взагалі з іпотекою все дуже суб'єктивно.

Спілкувався з родичем в Канаді.

Він і переїхав вже у віці "більше середнього". І має психологічну травму всіх наших співвітчизників,що пережили 90ті.

То він навіть не розглядав іпотеку. Банкстєри наживаються. Всі податкові приколи на власнику. Ну,мабуть в чомусь він і правий, але в його віці я б волів мати щось своє вже.

Треба буде якось розпитати більш молодше покоління Взагалі з іпотекою все дуже суб'єктивно.Спілкувався з родичем в Канаді.Він і переїхав вже у віці "більше середнього". І має психологічну травму всіх наших співвітчизників,що пережили 90ті.То він навіть не розглядав іпотеку. Банкстєри наживаються. Всі податкові приколи на власнику. Ну,мабуть в чомусь він і правий, але в його віці я б волів мати щось своє вже.Треба буде якось розпитати більш молодше покоління

й же він планує жити на пенсії? й же він планує жити на пенсії? На пенсії в Канаді є так зване муніципальне житло. Типу оренди, тільки платиться якийсь відсоток пенсії, здається, 30%. І це фіксовано відносно пенсії, скільки б вона не була. На пенсії в Канаді є так зване муніципальне житло. Типу оренди, тільки платиться якийсь відсоток пенсії, здається, 30%. І це фіксовано відносно пенсії, скільки б вона не була.



Напоминает секшн 8 в США.

Кстати, в НЙ Секшн 8 возобновляет работу после 15 летнего перерыва.

Пока сайт еще не запущен. Напоминает секшн 8 в США.Кстати, в НЙ Секшн 8 возобновляет работу после 15 летнего перерыва.Пока сайт еще не запущен. rjkz

Повідомлень: 16176 З нами з: 31.01.12 Подякував: 8191 раз. Подякували: 5077 раз. Профіль 3 3 3 ВідповістиЦитата Додано: Нед 11 лют, 2024 19:52 Re: Еміграція, заробітчанство 1. Америкен дрим в НДЖ. Был там прошлым летом. Много (слишком много) всего. Большая погремушка. Будущее моллов в США предопределено, как и ТРЦ в Киеве.

2. Суши. Вчера был Новый год по лунному календарю, традиционно отмечаем его с сущи.

3. Художник из НЙ сказал гениальную фразу "Прыгать в неизвестность всегда страшно. Но как узнать что там, в неизвестности, не прыгнув?".

Проект "Нью-Йорк, Нью-Йорк" от Голоса Америки:

rjkz

Повідомлень: 16176 З нами з: 31.01.12 Подякував: 8191 раз. Подякували: 5077 раз. Профіль 3 3 3 ВідповістиЦитата Додано: Нед 11 лют, 2024 20:09 rjkz написав: ...

3. Художник из НЙ сказал гениальную фразу "Прыгать в неизвестность всегда страшно. Но как узнать что там, в неизвестности, не прыгнув?".

... ...3. Художник из НЙ сказал гениальную фразу "?"....

це ще на мосту «Золота Брама» не вигравірували? це ще на мосту «Золота Брама» не вигравірували? Shaman

Повідомлень: 5220 З нами з: 29.09.19 Подякував: 553 раз. Подякували: 1304 раз. Профіль 2 3 ВідповістиЦитата Додано: Нед 11 лют, 2024 20:16 rjkz написав: Вы что-то много предполагаете на очень сомнительных допущениях и переносите это на личности.

Я в целом говорю не о возможности вести какой-то средний уровень жизни на минимальную зп и о своих знакомых, которые меняют теслы каждый год.

У меня перед глазами много примеров.

Вопрос правильных и не правильных финансовых привычек.

Как пример, хоть и не очень удачный, могу привести албанку, которая работает ННА, купила когда-то квартиру "после бабушки" за 230 куе, сделала постепенно (очевидно по мере зарабатывания) ремонт, в квартире не живет, платит мейнтаненс около 600 уе в месяц. На момент покупки ее годовой доход (указанный в аппликейшн и подтвержденный) был около 37 куе в год. Не замужем, детей не указано.

Примеров, когда люди тратят все в ноль тоже хватает, причем с 2-мя работающими, не меняющими теслы каждый год и работающими не на минималку.

Остальные фантазии - это спор об устрицах с теми кто их ел. Я в целом говорю не о возможности вести какой-то средний уровень жизни на минимальную зп и о своих знакомых, которые меняют теслы каждый год.У меня перед глазами много примеров.Вопрос правильных и не правильных финансовых привычек.Как пример, хоть и не очень удачный, могу привести албанку, которая работает ННА,, сделала постепенно (очевидно по мере зарабатывания) ремонт, в квартире не живет, платит мейнтаненс около 600 уе в месяц. На момент покупки ее годовой доход (указанный в аппликейшн и подтвержденный) был около 37 куе в год. Не замужем, детей не указано.Примеров, когда люди тратят все в ноль тоже хватает, причем с 2-мя работающими, не меняющими теслы каждый год и работающими не на минималку.Остальные фантазии - это спор об устрицах с теми кто их ел.

ви якось нервово реагуєте, трохи простіше треба бути. а то я хоч не троль, але інколи рука тягнеться до клавіатури



одна людина без родини напевне може таке зробити. але знову ж таки, важливі підробиці. ви кажете - не живе. а де ж тоді живе, зп який кошт? й знову таки - кредит на 20 років умовно за пів зп? як виключення можливо, але більшість так не зможе ви якось нервово реагуєте, трохи простіше треба бути. а то я хоч не троль, але інколи рука тягнеться до клавіатуриодна людина без родини напевне може таке зробити. але знову ж таки, важливі підробиці. ви кажете - не живе. а де ж тоді живе, зп який кошт? й знову таки - кредит на 20 років умовно за пів зп? як виключення можливо, але більшість так не зможе Shaman

Повідомлень: 5220 З нами з: 29.09.19 Подякував: 553 раз. Подякували: 1304 раз. Профіль 2 3 ВідповістиЦитата #<1 ... 1843184418451846 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Статті на Finance.ua Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки для вашого гаманця Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення публікацій Finance.ua Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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