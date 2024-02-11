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Еміграція, заробітчанство
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Нед 11 лют, 2024 19:46
Faceless написав: Shaman написав: Faceless написав:
Взагалі з іпотекою все дуже суб'єктивно.
Спілкувався з родичем в Канаді.
Він і переїхав вже у віці "більше середнього". І має психологічну травму всіх наших співвітчизників,що пережили 90ті.
То він навіть не розглядав іпотеку. Банкстєри наживаються. Всі податкові приколи на власнику. Ну,мабуть в чомусь він і правий, але в його віці я б волів мати щось своє вже.
Треба буде якось розпитати більш молодше покоління
й же він планує жити на пенсії?
На пенсії в Канаді є так зване муніципальне житло. Типу оренди, тільки платиться якийсь відсоток пенсії, здається, 30%. І це фіксовано відносно пенсії, скільки б вона не була.
Напоминает секшн 8 в США.
Кстати, в НЙ Секшн 8 возобновляет работу после 15 летнего перерыва.
Пока сайт еще не запущен.
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Додано: Нед 11 лют, 2024 19:52
1. Америкен дрим в НДЖ. Был там прошлым летом. Много (слишком много) всего. Большая погремушка. Будущее моллов в США предопределено, как и ТРЦ в Киеве.
2. Суши. Вчера был Новый год по лунному календарю, традиционно отмечаем его с сущи.
3. Художник из НЙ сказал гениальную фразу "Прыгать в неизвестность всегда страшно. Но как узнать что там, в неизвестности, не прыгнув?".
Проект "Нью-Йорк, Нью-Йорк" от Голоса Америки:
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Додано: Нед 11 лют, 2024 20:09
rjkz написав:
...
3. Художник из НЙ сказал гениальную фразу "Прыгать в неизвестность всегда страшно. Но как узнать что там, в неизвестности, не прыгнув
?".
...
це ще на мосту «Золота Брама» не вигравірували?
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Shaman
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Додано: Нед 11 лют, 2024 20:16
rjkz написав: Вы что-то много предполагаете на очень сомнительных допущениях и переносите это на личности.
Я в целом говорю не о возможности вести какой-то средний уровень жизни на минимальную зп и о своих знакомых, которые меняют теслы каждый год.
У меня перед глазами много примеров.
Вопрос правильных и не правильных финансовых привычек.
Как пример, хоть и не очень удачный, могу привести албанку, которая работает ННА, купила когда-то квартиру "после бабушки" за 230 куе
, сделала постепенно (очевидно по мере зарабатывания) ремонт, в квартире не живет, платит мейнтаненс около 600 уе в месяц. На момент покупки ее годовой доход (указанный в аппликейшн и подтвержденный) был около 37 куе в год. Не замужем, детей не указано.
Примеров, когда люди тратят все в ноль тоже хватает, причем с 2-мя работающими, не меняющими теслы каждый год и работающими не на минималку.
Остальные фантазии - это спор об устрицах с теми кто их ел.
ви якось нервово реагуєте, трохи простіше треба бути. а то я хоч не троль, але інколи рука тягнеться до клавіатури
одна людина без родини напевне може таке зробити. але знову ж таки, важливі підробиці. ви кажете - не живе. а де ж тоді живе, зп який кошт? й знову таки - кредит на 20 років умовно за пів зп? як виключення можливо, але більшість так не зможе
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Shaman
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Додано: Нед 11 лют, 2024 21:53
akurt написав:
- дуже велика кількість родин - наприклад з 3-х або 4-х осіб - які мали на одне узгодження візи менше і тому НЕ можуть поїхати. Наприклад, зараз у Вроцлаві живе родина батько+мати+2 дітей - так на одну дитину чекали узгодження візи 1 (!!!!!) рік - звісно, 3 людини без дитини поїхати не могли.
Це дивна але розповсюджена практика канадської міграційної влади - дати візу але не всім з родини.
прикольно не знал что ребенка рассматривают отдельно, типа чо курил в школе не пустим?
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Додано: Нед 11 лют, 2024 22:39
ааа поляки на вулкане Никарагуа курва
на 5 минуте
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