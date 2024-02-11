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Еміграція, заробітчанство
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Нед 11 лют, 2024 19:46
Faceless написав: Shaman написав: Faceless написав:
Взагалі з іпотекою все дуже суб'єктивно.
Спілкувався з родичем в Канаді.
Він і переїхав вже у віці "більше середнього". І має психологічну травму всіх наших співвітчизників,що пережили 90ті.
То він навіть не розглядав іпотеку. Банкстєри наживаються. Всі податкові приколи на власнику. Ну,мабуть в чомусь він і правий, але в його віці я б волів мати щось своє вже.
Треба буде якось розпитати більш молодше покоління
й же він планує жити на пенсії?
На пенсії в Канаді є так зване муніципальне житло. Типу оренди, тільки платиться якийсь відсоток пенсії, здається, 30%. І це фіксовано відносно пенсії, скільки б вона не була.
Напоминает секшн 8 в США.
Кстати, в НЙ Секшн 8 возобновляет работу после 15 летнего перерыва.
Пока сайт еще не запущен.
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Додано: Нед 11 лют, 2024 19:52
1. Америкен дрим в НДЖ. Был там прошлым летом. Много (слишком много) всего. Большая погремушка. Будущее моллов в США предопределено, как и ТРЦ в Киеве.
2. Суши. Вчера был Новый год по лунному календарю, традиционно отмечаем его с сущи.
3. Художник из НЙ сказал гениальную фразу "Прыгать в неизвестность всегда страшно. Но как узнать что там, в неизвестности, не прыгнув?".
Проект "Нью-Йорк, Нью-Йорк" от Голоса Америки:
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Додано: Нед 11 лют, 2024 20:09
rjkz написав:
...
3. Художник из НЙ сказал гениальную фразу "Прыгать в неизвестность всегда страшно. Но как узнать что там, в неизвестности, не прыгнув
?".
...
це ще на мосту «Золота Брама» не вигравірували?
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Shaman
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Додано: Нед 11 лют, 2024 20:16
rjkz написав: Вы что-то много предполагаете на очень сомнительных допущениях и переносите это на личности.
Я в целом говорю не о возможности вести какой-то средний уровень жизни на минимальную зп и о своих знакомых, которые меняют теслы каждый год.
У меня перед глазами много примеров.
Вопрос правильных и не правильных финансовых привычек.
Как пример, хоть и не очень удачный, могу привести албанку, которая работает ННА, купила когда-то квартиру "после бабушки" за 230 куе
, сделала постепенно (очевидно по мере зарабатывания) ремонт, в квартире не живет, платит мейнтаненс около 600 уе в месяц. На момент покупки ее годовой доход (указанный в аппликейшн и подтвержденный) был около 37 куе в год. Не замужем, детей не указано.
Примеров, когда люди тратят все в ноль тоже хватает, причем с 2-мя работающими, не меняющими теслы каждый год и работающими не на минималку.
Остальные фантазии - это спор об устрицах с теми кто их ел.
ви якось нервово реагуєте, трохи простіше треба бути. а то я хоч не троль, але інколи рука тягнеться до клавіатури
одна людина без родини напевне може таке зробити. але знову ж таки, важливі підробиці. ви кажете - не живе. а де ж тоді живе, зп який кошт? й знову таки - кредит на 20 років умовно за пів зп? як виключення можливо, але більшість так не зможе
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Shaman
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Додано: Нед 11 лют, 2024 21:53
akurt написав:
- дуже велика кількість родин - наприклад з 3-х або 4-х осіб - які мали на одне узгодження візи менше і тому НЕ можуть поїхати. Наприклад, зараз у Вроцлаві живе родина батько+мати+2 дітей - так на одну дитину чекали узгодження візи 1 (!!!!!) рік - звісно, 3 людини без дитини поїхати не могли.
Це дивна але розповсюджена практика канадської міграційної влади - дати візу але не всім з родини.
прикольно не знал что ребенка рассматривают отдельно, типа чо курил в школе не пустим?
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Додано: Нед 11 лют, 2024 22:39
ааа поляки на вулкане Никарагуа курва
на 5 минуте
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nekefer
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Додано: Нед 11 лют, 2024 23:09
rjkz написав:
И вот, в среднем, купив среднестатистический дом в США и продав среднестатистический дом в США, прямыми и косвенными затратами человек несет расходы в примерно 80 куе на круг.
80 куе. Задумайтесь.
В НЙ по старым ценам (см пост выше)- это примерно 5-6 лет аренды квартиры.
С такими расходами, конечно, 10 раз задумаешься. А что туда входит? Риелторы, налоги?
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Додано: Нед 11 лют, 2024 23:18
Shaman написав: rjkz написав: Вы что-то много предполагаете на очень сомнительных допущениях и переносите это на личности.
Я в целом говорю не о возможности вести какой-то средний уровень жизни на минимальную зп и о своих знакомых, которые меняют теслы каждый год.
У меня перед глазами много примеров.
Вопрос правильных и не правильных финансовых привычек.
Как пример, хоть и не очень удачный, могу привести албанку, которая работает ННА, купила когда-то квартиру "после бабушки" за 230 куе
, сделала постепенно (очевидно по мере зарабатывания) ремонт, в квартире не живет, платит мейнтаненс около 600 уе в месяц. На момент покупки ее годовой доход (указанный в аппликейшн и подтвержденный) был около 37 куе в год. Не замужем, детей не указано.
Примеров, когда люди тратят все в ноль тоже хватает, причем с 2-мя работающими, не меняющими теслы каждый год и работающими не на минималку.
Остальные фантазии - это спор об устрицах с теми кто их ел.
ви якось нервово реагуєте, трохи простіше треба бути. а то я хоч не троль, але інколи рука тягнеться до клавіатури
одна людина без родини напевне може таке зробити. але знову ж таки, важливі підробиці. ви кажете - не живе. а де ж тоді живе, зп який кошт? й знову таки - кредит на 20 років умовно за пів зп? як виключення можливо, але більшість так не зможе
Других подробностей не знаю.
Время продажи приходится на ковид, тогда были свернизкие ставки, может и в мортгидж, но это тогда под примерно 3% годовых.
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rjkz
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Додано: Нед 11 лют, 2024 23:27
Gastarbaiter написав: rjkz написав:
И вот, в среднем, купив среднестатистический дом в США и продав среднестатистический дом в США, прямыми и косвенными затратами человек несет расходы в примерно 80 куе на круг.
80 куе. Задумайтесь.
В НЙ по старым ценам (см пост выше)- это примерно 5-6 лет аренды квартиры.
С такими расходами, конечно, 10 раз задумаешься. А что туда входит? Риелторы, налоги?
Вот я и задумался.
Изначально была идея купить под аренду в НЙ, сдавать и на это уже жить в аренде там где необходимо.
Но законодательство НЙ очень много позволяет арендаторам и очень много требует от арендодателя. Поэтому эта идея пока отложена в сторону.
Расходы на риелтора - примерно 3% от суммы, расходы на клозинг (оформление купли-продажи), расходы на оформление мортгилджа (мортгидж ориджинейтинг фи), мувинг, ремонт, инспектор, налоги и еще масса более мелких.
Кроме того, на моменте, в НЙ недвига не растет, некоторое время даже снижалась.
МОжно было купить и платить 6-8 % + расходы на владение, но можно держать деньги на депо и получать 5%. А сами планы пока не определенные. В НЙ проще стартовать, но жить приятней не в нем.
И есть еще один козырь, который можно разыграть только один раз - First time home buyer. Надо правильно понимать что ты хочешь и только тогда действовать.
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rjkz
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Додано: Пон 12 лют, 2024 00:12
BIGor написав:
.........
Дурне у Вас питання і висновок. Хто зрозумів правильно? Робили вибірку?
Те, кто отозвался на мой пост.
Вдносно біженців, так у Вас тільки дві полоси - біле і чорне. А жінки чи чоловіки 18-60 що безрукі і тупі по Вашему, і не працюють і не орендують і речі собі чи побутову техніку не купують? Ви ж скажали що справжні біженці нічого собі не купують і мають речей на один рюкзак (напевно сидять по шатровим лагерям а-ля-сирійці, і харчуються від Червоного хреста??).
Не приписывайте мне свои или ещё чьи-то мысли.
Где я такое написал?
Беженцы
ЛАД
писал(а):
BIGor писал(а):
..............
Це тільки казки про 500 Євро, насправді там і продаж авто з дисконтом, і комплекту зимової гуми, і 90% одягу, речі всі хатні - мікрохвильовки ітд - або продається за копійки або викидується, далі штраф за достроковий виїзд з милого житла і оплата ріелтора за майбутнє + застава за нове житло (в деяких країнах доходить до 6 місяців проживання).
Если речь о беженцах, то всех этих затрат нет. О настоящих беженцах.
, испугавшиеся войны и бежавшие от неё не продавали ни "авто з дисконтом", ни "зимову гуму", ни всё остальное. Хорошо помню, как из Харькова выезжали в первые дни, да и позже. Кому там было продавать?
То, что вы говорите о жилье, вообще не понял. Вы о чём пишете? Когда Вы уехали из Украины? Вы вообще видели как отсюда выезжали беженцы
? Не надо их путать с эмигрантами.
И да, большинство беженцев имеют с собой вещей на один рюкзак и начинали с жизни в лагерях для беженцев. Правда, не знаю, где Вы вычитали о "шатрових лагерях". Такого там давно нет, во всяком случае, в Германии точно. И живут, конечно, не на паёк от Красного Креста, но всё же на пособие от принимающего государства.
Так от кажу - українці доволі працелюбні люди. Всіх кого бачив з біженців - всі працюють і купляють собі речі, орендують, допомагають рідним з України ітд.
Ещё раз.
Вы не путаете беженцев с эмигрантами и заробитчанами?
Каким образом "всі з біженців" могут работать? Не зная языка, очень часто не имея нужной "там" специальности?
Тут уже много писали, что часто не выгодно начинать работать, т.к. при этом теряешь все льготы и в результате жизненный уровень даже падает. А Вы рассказываете о помощи "рідним з України".
Или Вы думаете, что принимающие государства таки идиоты, что тратят миллиарды евро на поддержку беженцев вместо того, чтобы сказать: "Идите работать и живите как хотите"?
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ЛАД
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