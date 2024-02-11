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Еміграція, заробітчанство
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Пон 12 лют, 2024 00:18
adeges написав:
..............
В 300 на семью из 3 человек поверить абсолютно невозможно. 20 лет назад я тратил 700 в калифорнии. При всей разнице в локациях, 20 лет инфляции значат много
Может быть, они имели ввиду 300 долларов на человека?
8300 грн - похоже на правду.
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