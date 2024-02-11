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Еміграція, заробітчанство
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Пон 12 лют, 2024 00:18
adeges написав:
..............
В 300 на семью из 3 человек поверить абсолютно невозможно. 20 лет назад я тратил 700 в калифорнии. При всей разнице в локациях, 20 лет инфляции значат много
Может быть, они имели ввиду 300 долларов на человека?
8300 грн - похоже на правду.
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Додано: Пон 12 лют, 2024 00:28
Дюрі-бачі написав:akurt
Дякую. Значить мої знайомі якось не так визначали критерії аренди і погано шукали... Про їжу якраз казали, що на 4 в 1000 CAD можна легко вкластись, а якщо економити, то й в 500...
Слабо верится. Это 3500 грн на человека. В Украине прокормиться за такие деньги можно, но в Канаде, вроде, продукты питания всё же дороже, чем у нас. Или я ошибаюсь?
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Додано: Пон 12 лют, 2024 00:36
akurt написав: Maksbk написав: akurt написав:
Чисто теоретически семья из трех человек может жить нормально в Канаде, даже если в семье работает один человек.
Особенно если учесть, что школы - бесплатные.
Разве, что "чисто теоретически". Школы бесплатные, а вот садики все платные без исключения. В Украине семьи из 3-х человек с одним работающим тоже живут нормально, но у каждого свое понятие "нормальности".
И это конечно правильно, в том числе про садики: ребенка возрастом до 10 лет нельзя оставлять одного дома. Это конечно, ужасно.
..........
Нельзя.
Ну а если на садик денег нет?
Я с первого класса после уроков был дома один. Мама прибегала (именно прибегала!) в обед покормить меня и убегала на работу.
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Додано: Пон 12 лют, 2024 00:45
rjkz написав:
...........
Ну и про то, что на одну зарплату не прожить - это не правда.
Зависит от того как жить и какая зарплата
.
............
Просьба - поменьше сокращений. Что такое ННА? "Национальная народная армия" ГДР?
Понимаю, что для Вас это тривиально, но...
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Додано: Пон 12 лют, 2024 01:06
rjkz написав:
...............
Как пример, хоть и не очень удачный, могу привести албанку, которая работает ННА, купила когда-то квартиру "после бабушки" за 230 куе, сделала постепенно (очевидно по мере зарабатывания) ремонт, в квартире не живет, платит мейнтаненс около 600 уе в месяц. На момент покупки ее годовой доход (указанный в аппликейшн и подтвержденный) был около 37 куе в год. Не замужем, детей не указано.
............
Не очень понимаю ситуацию.
Мейнтаненс около 600 уе в месяц. Пусть на жизнь (аренда, еда, одежда и всё пр.) ещё 1000 у.е.
37 куе это 3000 у.е. в месяц. Не знаю, сколько налогов платится с такой суммы, пусть даже ничего. Тогда у неё остаётся 1400 у.е в месяц. Т.е. её квартира за 230 куе это 164 месяца её труда. + ремонт не знаю сколько времени.
В итоге минимум 15 лет ей надо было потратить на эту квартиру. И продолжает тратить.
Зачем, если она там не живёт?
Как вложение денег в расчёте на рост стоимости жилья?
Почему хотя бы не жить там, чтобы не тратиться на аренду?
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