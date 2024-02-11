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на тему Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні

#<1 ... 1844184518461847 Додано: Пон 12 лют, 2024 00:18 adeges написав: ..............

В 300 на семью из 3 человек поверить абсолютно невозможно. 20 лет назад я тратил 700 в калифорнии. При всей разнице в локациях, 20 лет инфляции значат много ..............В 300 на семью из 3 человек поверить абсолютно невозможно. 20 лет назад я тратил 700 в калифорнии. При всей разнице в локациях, 20 лет инфляции значат много

Может быть, они имели ввиду 300 долларов на человека?

8300 грн - похоже на правду. Может быть, они имели ввиду 300 долларов на человека?8300 грн - похоже на правду. ЛАД 2 Повідомлень: 27794 З нами з: 31.08.10 Подякував: 5249 раз. Подякували: 4846 раз. Профіль 2 2 6 ВідповістиЦитата Додано: Пон 12 лют, 2024 00:28 Дюрі-бачі написав: akurt Дякую. Значить мої знайомі якось не так визначали критерії аренди і погано шукали... Про їжу якраз казали, що на 4 в 1000 CAD можна легко вкластись, а якщо економити, то й в 500... Дякую. Значить мої знайомі якось не так визначали критерії аренди і погано шукали... Про їжу якраз казали, що на 4 в 1000 CAD можна легко вкластись, а якщо економити, то й в 500...

Слабо верится. Это 3500 грн на человека. В Украине прокормиться за такие деньги можно, но в Канаде, вроде, продукты питания всё же дороже, чем у нас. Или я ошибаюсь? Слабо верится. Это 3500 грн на человека. В Украине прокормиться за такие деньги можно, но в Канаде, вроде, продукты питания всё же дороже, чем у нас. Или я ошибаюсь? ЛАД 2 Повідомлень: 27794 З нами з: 31.08.10 Подякував: 5249 раз. Подякували: 4846 раз. Профіль 2 2 6 ВідповістиЦитата Додано: Пон 12 лют, 2024 00:36 akurt написав: Maksbk написав: akurt написав: Чисто теоретически семья из трех человек может жить нормально в Канаде, даже если в семье работает один человек.

Особенно если учесть, что школы - бесплатные. Чисто теоретически семья из трех человек может жить нормально в Канаде, даже если в семье работает один человек.Особенно если учесть, что школы - бесплатные.



Разве, что "чисто теоретически". Школы бесплатные, а вот садики все платные без исключения. В Украине семьи из 3-х человек с одним работающим тоже живут нормально, но у каждого свое понятие "нормальности". Разве, что "чисто теоретически". Школы бесплатные, а вот садики все платные без исключения. В Украине семьи из 3-х человек с одним работающим тоже живут нормально, но у каждого свое понятие "нормальности".



И это конечно правильно, в том числе про садики: ребенка возрастом до 10 лет нельзя оставлять одного дома. Это конечно, ужасно.

.......... И это конечно правильно, в том числе про садики: ребенка возрастом до 10 лет нельзя оставлять одного дома. Это конечно, ужасно...........

Нельзя.

Ну а если на садик денег нет?

Я с первого класса после уроков был дома один. Мама прибегала (именно прибегала!) в обед покормить меня и убегала на работу. Нельзя.Ну а если на садик денег нет?Я с первого класса после уроков был дома один. Мама прибегала (именно прибегала!) в обед покормить меня и убегала на работу. ЛАД 2 Повідомлень: 27794 З нами з: 31.08.10 Подякував: 5249 раз. Подякували: 4846 раз. Профіль 2 2 6 ВідповістиЦитата Додано: Пон 12 лют, 2024 00:45 rjkz написав: ...........

Ну и про то, что на одну зарплату не прожить - это не правда.

Зависит от того как жить и какая зарплата.

............ ...........Ну и про то, что на одну зарплату не прожить - это не правда.Зависит от того............



Просьба - поменьше сокращений. Что такое ННА? "Национальная народная армия" ГДР?

Понимаю, что для Вас это тривиально, но... Просьба - поменьше сокращений. Что такое ННА? "Национальная народная армия" ГДР?Понимаю, что для Вас это тривиально, но... ЛАД 2 Повідомлень: 27794 З нами з: 31.08.10 Подякував: 5249 раз. Подякували: 4846 раз. Профіль 2 2 6 ВідповістиЦитата Додано: Пон 12 лют, 2024 01:06 rjkz написав: ...............

Как пример, хоть и не очень удачный, могу привести албанку, которая работает ННА, купила когда-то квартиру "после бабушки" за 230 куе, сделала постепенно (очевидно по мере зарабатывания) ремонт, в квартире не живет, платит мейнтаненс около 600 уе в месяц. На момент покупки ее годовой доход (указанный в аппликейшн и подтвержденный) был около 37 куе в год. Не замужем, детей не указано.

............ ...............Как пример, хоть и не очень удачный, могу привести албанку, которая работает ННА, купила когда-то квартиру "после бабушки" за 230 куе, сделала постепенно (очевидно по мере зарабатывания) ремонт, в квартире не живет, платит мейнтаненс около 600 уе в месяц. На момент покупки ее годовой доход (указанный в аппликейшн и подтвержденный) был около 37 куе в год. Не замужем, детей не указано.............

Не очень понимаю ситуацию.

Мейнтаненс около 600 уе в месяц. Пусть на жизнь (аренда, еда, одежда и всё пр.) ещё 1000 у.е.

37 куе это 3000 у.е. в месяц. Не знаю, сколько налогов платится с такой суммы, пусть даже ничего. Тогда у неё остаётся 1400 у.е в месяц. Т.е. её квартира за 230 куе это 164 месяца её труда. + ремонт не знаю сколько времени.

В итоге минимум 15 лет ей надо было потратить на эту квартиру. И продолжает тратить.

Зачем, если она там не живёт?

Как вложение денег в расчёте на рост стоимости жилья?

Почему хотя бы не жить там, чтобы не тратиться на аренду? Не очень понимаю ситуацию.Мейнтаненс около 600 уе в месяц. Пусть на жизнь (аренда, еда, одежда и всё пр.) ещё 1000 у.е.37 куе это 3000 у.е. в месяц. Не знаю, сколько налогов платится с такой суммы, пусть даже ничего. Тогда у неё остаётся 1400 у.е в месяц. Т.е. её квартира за 230 куе это 164 месяца её труда. + ремонт не знаю сколько времени.В итоге минимум 15 лет ей надо было потратить на эту квартиру. И продолжает тратить.Зачем, если она там не живёт?Как вложение денег в расчёте на рост стоимости жилья?Почему хотя бы не жить там, чтобы не тратиться на аренду? ЛАД 2 Повідомлень: 27794 З нами з: 31.08.10 Подякував: 5249 раз. Подякували: 4846 раз. Профіль 2 2 6 ВідповістиЦитата #<1 ... 1844184518461847 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Статті на Finance.ua Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки для вашого гаманця Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення публікацій Finance.ua Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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