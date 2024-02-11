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на тему Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні

#<1 ... 1844184518461847 Додано: Пон 12 лют, 2024 00:18 adeges написав: ..............

В 300 на семью из 3 человек поверить абсолютно невозможно. 20 лет назад я тратил 700 в калифорнии. При всей разнице в локациях, 20 лет инфляции значат много ..............В 300 на семью из 3 человек поверить абсолютно невозможно. 20 лет назад я тратил 700 в калифорнии. При всей разнице в локациях, 20 лет инфляции значат много

Может быть, они имели ввиду 300 долларов на человека?

8300 грн - похоже на правду. Может быть, они имели ввиду 300 долларов на человека?8300 грн - похоже на правду. ЛАД 2 Повідомлень: 27797 З нами з: 31.08.10 Подякував: 5249 раз. Подякували: 4846 раз. Профіль 2 2 6 ВідповістиЦитата Додано: Пон 12 лют, 2024 00:28 Дюрі-бачі написав: akurt Дякую. Значить мої знайомі якось не так визначали критерії аренди і погано шукали... Про їжу якраз казали, що на 4 в 1000 CAD можна легко вкластись, а якщо економити, то й в 500... Дякую. Значить мої знайомі якось не так визначали критерії аренди і погано шукали... Про їжу якраз казали, що на 4 в 1000 CAD можна легко вкластись, а якщо економити, то й в 500...

Слабо верится. Это 3500 грн на человека. В Украине прокормиться за такие деньги можно, но в Канаде, вроде, продукты питания всё же дороже, чем у нас. Или я ошибаюсь? Слабо верится. Это 3500 грн на человека. В Украине прокормиться за такие деньги можно, но в Канаде, вроде, продукты питания всё же дороже, чем у нас. Или я ошибаюсь? ЛАД 2 Повідомлень: 27797 З нами з: 31.08.10 Подякував: 5249 раз. Подякували: 4846 раз. Профіль 2 2 6 ВідповістиЦитата Додано: Пон 12 лют, 2024 00:36 akurt написав: Maksbk написав: akurt написав: Чисто теоретически семья из трех человек может жить нормально в Канаде, даже если в семье работает один человек.

Особенно если учесть, что школы - бесплатные. Чисто теоретически семья из трех человек может жить нормально в Канаде, даже если в семье работает один человек.Особенно если учесть, что школы - бесплатные.



Разве, что "чисто теоретически". Школы бесплатные, а вот садики все платные без исключения. В Украине семьи из 3-х человек с одним работающим тоже живут нормально, но у каждого свое понятие "нормальности". Разве, что "чисто теоретически". Школы бесплатные, а вот садики все платные без исключения. В Украине семьи из 3-х человек с одним работающим тоже живут нормально, но у каждого свое понятие "нормальности".



И это конечно правильно, в том числе про садики: ребенка возрастом до 10 лет нельзя оставлять одного дома. Это конечно, ужасно.

.......... И это конечно правильно, в том числе про садики: ребенка возрастом до 10 лет нельзя оставлять одного дома. Это конечно, ужасно...........

Нельзя.

Ну а если на садик денег нет?

Я с первого класса после уроков был дома один. Мама прибегала (именно прибегала!) в обед покормить меня и убегала на работу. Нельзя.Ну а если на садик денег нет?Я с первого класса после уроков был дома один. Мама прибегала (именно прибегала!) в обед покормить меня и убегала на работу. ЛАД 2 Повідомлень: 27797 З нами з: 31.08.10 Подякував: 5249 раз. Подякували: 4846 раз. Профіль 2 2 6 ВідповістиЦитата Додано: Пон 12 лют, 2024 00:45 rjkz написав: ...........

Ну и про то, что на одну зарплату не прожить - это не правда.

Зависит от того как жить и какая зарплата.

............ ...........Ну и про то, что на одну зарплату не прожить - это не правда.Зависит от того............



Просьба - поменьше сокращений. Что такое ННА? "Национальная народная армия" ГДР?

Понимаю, что для Вас это тривиально, но... Просьба - поменьше сокращений. Что такое ННА? "Национальная народная армия" ГДР?Понимаю, что для Вас это тривиально, но... ЛАД 2 Повідомлень: 27797 З нами з: 31.08.10 Подякував: 5249 раз. Подякували: 4846 раз. Профіль 2 2 6 ВідповістиЦитата Додано: Пон 12 лют, 2024 01:06 rjkz написав: ...............

Как пример, хоть и не очень удачный, могу привести албанку, которая работает ННА, купила когда-то квартиру "после бабушки" за 230 куе, сделала постепенно (очевидно по мере зарабатывания) ремонт, в квартире не живет, платит мейнтаненс около 600 уе в месяц. На момент покупки ее годовой доход (указанный в аппликейшн и подтвержденный) был около 37 куе в год. Не замужем, детей не указано.

............ ...............Как пример, хоть и не очень удачный, могу привести албанку, которая работает ННА, купила когда-то квартиру "после бабушки" за 230 куе, сделала постепенно (очевидно по мере зарабатывания) ремонт, в квартире не живет, платит мейнтаненс около 600 уе в месяц. На момент покупки ее годовой доход (указанный в аппликейшн и подтвержденный) был около 37 куе в год. Не замужем, детей не указано.............

Не очень понимаю ситуацию.

Мейнтаненс около 600 уе в месяц. Пусть на жизнь (аренда, еда, одежда и всё пр.) ещё 1000 у.е.

37 куе это 3000 у.е. в месяц. Не знаю, сколько налогов платится с такой суммы, пусть даже ничего. Тогда у неё остаётся 1400 у.е в месяц. Т.е. её квартира за 230 куе это 164 месяца её труда. + ремонт не знаю сколько времени.

В итоге минимум 15 лет ей надо было потратить на эту квартиру. И продолжает тратить.

Зачем, если она там не живёт?

Как вложение денег в расчёте на рост стоимости жилья?

Почему хотя бы не жить там, чтобы не тратиться на аренду? Не очень понимаю ситуацию.Мейнтаненс около 600 уе в месяц. Пусть на жизнь (аренда, еда, одежда и всё пр.) ещё 1000 у.е.37 куе это 3000 у.е. в месяц. Не знаю, сколько налогов платится с такой суммы, пусть даже ничего. Тогда у неё остаётся 1400 у.е в месяц. Т.е. её квартира за 230 куе это 164 месяца её труда. + ремонт не знаю сколько времени.В итоге минимум 15 лет ей надо было потратить на эту квартиру. И продолжает тратить.Зачем, если она там не живёт?Как вложение денег в расчёте на рост стоимости жилья?Почему хотя бы не жить там, чтобы не тратиться на аренду? ЛАД 2 Повідомлень: 27797 З нами з: 31.08.10 Подякував: 5249 раз. Подякували: 4846 раз. Профіль 2 2 6 ВідповістиЦитата Додано: Пон 12 лют, 2024 02:12 rjkz написав: Я дико извиняюсь за назойливость.

Когда готовился к эмиграции, пересмотрел тысячи часов видео на Ютубе.

Очень немногие блогеры дают реальную информацию и делятся своим опытом.

Особенно это ценно, когда человек пошагово что-то делает и выкладывает это.

Не очень много пользы для ньюкамера, когда человек 10-20 лет в США или Канаде и рассказывает как он поехал в ресторан или про то какой президент лучше.

Ньюкамеру нужны простые вещи - как найти первое жилье, как найти первую работу, сколько стоит одно и сколько платят за другое.

Я понимаю, что любой может зайти на страницу этой девочки в Ютубе и посмотреть что его интересует. Но может кому-то ее опыт поможет. Говорит и делает правильные вещи. В силу своих возможностей.

[youtube]r1q6JYrCCGE... Я дико извиняюсь за назойливость.Когда готовился к эмиграции, пересмотрел тысячи часов видео на Ютубе.Очень немногие блогеры дают реальную информацию и делятся своим опытом.Особенно это ценно, когда человек пошагово что-то делает и выкладывает это.Не очень много пользы для ньюкамера, когда человек 10-20 лет в США или Канаде и рассказывает как он поехал в ресторан или про то какой президент лучше.Ньюкамеру нужны простые вещи - как найти первое жилье, как найти первую работу, сколько стоит одно и сколько платят за другое.Я понимаю, что любой может зайти на страницу этой девочки в Ютубе и посмотреть что его интересует. Но может кому-то ее опыт поможет. Говорит и делает правильные вещи. В силу своих возможностей.[youtube]r1q6JYrCCGE...

Посмотрел оба видео.

Очень приятная девочка. Молодец. Как написано в одном из комментов - жаль, что такие ребята уезжают.

Она не говорила, откуда она? Посмотрел оба видео.Очень приятная девочка. Молодец. Как написано в одном из комментов - жаль, что такие ребята уезжают.Она не говорила, откуда она? ЛАД 2 Повідомлень: 27797 З нами з: 31.08.10 Подякував: 5249 раз. Подякували: 4846 раз. Профіль 2 2 6 ВідповістиЦитата Додано: Пон 12 лют, 2024 03:31 ЛАД написав: rjkz написав: ...........

Ну и про то, что на одну зарплату не прожить - это не правда.

Зависит от того как жить и какая зарплата.

............ ...........Ну и про то, что на одну зарплату не прожить - это не правда.Зависит от того............



Просьба - поменьше сокращений. Что такое ННА? "Национальная народная армия" ГДР?

Понимаю, что для Вас это тривиально, но... Просьба - поменьше сокращений. Что такое ННА? "Национальная народная армия" ГДР?Понимаю, что для Вас это тривиально, но...



Я уже когда-то вроде отвечал.

Home Health Aid.

Хоуматтендант.

Помощь пожилым на дому.

Формально относится к младшему медперсоналу, фактически, к медицине имеет отдаленное отношение - померять давление или сахар, разложить таблетки в органайзер.

Большей частью - пойти в магазин, составить компанию при прогулке, уборка жилья, ландри, готовка.

Есть еще сиделки - там уже медицинский уход на дому плюс обязанности хоуматтендента, хотя, возможно, в "русских" агентствах это то, что я написал, а в "американских" - это иное. Почему так пишу - видел много раз работу русскоязычных ННА и американских - 2 большие разницы. Американские даже в медицинской форме. Я не знаю или есть разница в оплате.

Тут еще есть масса сопутствующих профессий, я не в этой теме, могу запутаться.

Например, рехаб. Тоже находится с пожилым человеком, но, кажется, после госпиталя, чтобы помочь в восстановлении. Это уж точно медперсонал. Рехаб еще есть учреждения, когда после госпиталя направляют для дальнейшего восстановления. Не совсем разобрался, почему рехаб упоминают как нерсинг хоум (фактически хоспис), это разные вещи.



Отвлекся.

Вот в общих чертах что такое ННА.

Одноклассница жены по Ю4Ю попала в НДж с двумя детьми и пожилой матерью, работает, как-то хватает, хотя как - сложно представить, это очень низкооплачиваемая работа.

Как правило, это стартовая работа для женщин (преимущественно, хотя бывают и мужчины) без языка и востребованной профессии. Многие на ней застряют на годы, но умудряются и на квартиру заработать (не с видом на ЦП, естественно). Я уже когда-то вроде отвечал.Home Health Aid.Хоуматтендант.Помощь пожилым на дому.Формально относится к младшему медперсоналу, фактически, к медицине имеет отдаленное отношение - померять давление или сахар, разложить таблетки в органайзер.Большей частью - пойти в магазин, составить компанию при прогулке, уборка жилья, ландри, готовка.Есть еще сиделки - там уже медицинский уход на дому плюс обязанности хоуматтендента, хотя, возможно, в "русских" агентствах это то, что я написал, а в "американских" - это иное. Почему так пишу - видел много раз работу русскоязычных ННА и американских - 2 большие разницы. Американские даже в медицинской форме. Я не знаю или есть разница в оплате.Тут еще есть масса сопутствующих профессий, я не в этой теме, могу запутаться.Например, рехаб. Тоже находится с пожилым человеком, но, кажется, после госпиталя, чтобы помочь в восстановлении. Это уж точно медперсонал. Рехаб еще есть учреждения, когда после госпиталя направляют для дальнейшего восстановления. Не совсем разобрался, почему рехаб упоминают как нерсинг хоум (фактически хоспис), это разные вещи.Отвлекся.Вот в общих чертах что такое ННА.Одноклассница жены по Ю4Ю попала в НДж с двумя детьми и пожилой матерью, работает, как-то хватает, хотя как - сложно представить, это очень низкооплачиваемая работа.Как правило, это стартовая работа для женщин (преимущественно, хотя бывают и мужчины) без языка и востребованной профессии. Многие на ней застряют на годы, но умудряются и на квартиру заработать (не с видом на ЦП, естественно). rjkz

Повідомлень: 16181 З нами з: 31.01.12 Подякував: 8191 раз. Подякували: 5078 раз. Профіль 3 3 3 ВідповістиЦитата Додано: Пон 12 лют, 2024 03:40 ЛАД написав: rjkz написав: ...............

Как пример, хоть и не очень удачный, могу привести албанку, которая работает ННА, купила когда-то квартиру "после бабушки" за 230 куе, сделала постепенно (очевидно по мере зарабатывания) ремонт, в квартире не живет, платит мейнтаненс около 600 уе в месяц. На момент покупки ее годовой доход (указанный в аппликейшн и подтвержденный) был около 37 куе в год. Не замужем, детей не указано.

............ ...............Как пример, хоть и не очень удачный, могу привести албанку, которая работает ННА, купила когда-то квартиру "после бабушки" за 230 куе, сделала постепенно (очевидно по мере зарабатывания) ремонт, в квартире не живет, платит мейнтаненс около 600 уе в месяц. На момент покупки ее годовой доход (указанный в аппликейшн и подтвержденный) был около 37 куе в год. Не замужем, детей не указано.............

Не очень понимаю ситуацию.

Мейнтаненс около 600 уе в месяц. Пусть на жизнь (аренда, еда, одежда и всё пр.) ещё 1000 у.е.

37 куе это 3000 у.е. в месяц. Не знаю, сколько налогов платится с такой суммы, пусть даже ничего. Тогда у неё остаётся 1400 у.е в месяц. Т.е. её квартира за 230 куе это 164 месяца её труда. + ремонт не знаю сколько времени.

В итоге минимум 15 лет ей надо было потратить на эту квартиру. И продолжает тратить.

Зачем, если она там не живёт?

Как вложение денег в расчёте на рост стоимости жилья?

Почему хотя бы не жить там, чтобы не тратиться на аренду? Не очень понимаю ситуацию.Мейнтаненс около 600 уе в месяц. Пусть на жизнь (аренда, еда, одежда и всё пр.) ещё 1000 у.е.37 куе это 3000 у.е. в месяц. Не знаю, сколько налогов платится с такой суммы, пусть даже ничего. Тогда у неё остаётся 1400 у.е в месяц. Т.е. её квартира за 230 куе это 164 месяца её труда. + ремонт не знаю сколько времени.В итоге минимум 15 лет ей надо было потратить на эту квартиру. И продолжает тратить.Зачем, если она там не живёт?Как вложение денег в расчёте на рост стоимости жилья?Почему хотя бы не жить там, чтобы не тратиться на аренду?



Почему не живет - не знаю, могут быть варианты.

Насчет финансов, на момент подачи апликейщн был доход в 37 куе в год.

В зависимости от состава семьи, это может быть и 10% налогов, но потом такс ретерн, то есть возврат налогов, например, при таком доходе и 2-х детях, помимо всех остальных возвратов, по двум программам на детей выплата будет 11 куе в год.

Есть другой вариант, с которым я гораздо чаще встречался - много часов, когда платятся овертаймы.

Почему не живет, например, может жить у пациентки.

Может работать в другой локации и добираться далеко, поэтому живет там. Или у пациентки/пациента или у знакомых.

Так как уход за пожилыми, то вечной эта возможность жить у них не будет, поэтому приготовила себе жилье на будущее.

Это сейчас цены в НЙ замерли, но всегда росли. И возможно потом тоже будут расти. Кто-то считает, что свое жилье лучше иметь, чем не иметь. Почему не живет - не знаю, могут быть варианты.Насчет финансов, на момент подачи апликейщн был доход в 37 куе в год.В зависимости от состава семьи, это может быть и 10% налогов, но потом такс ретерн, то есть возврат налогов, например, при таком доходе и 2-х детях, помимо всех остальных возвратов, по двум программам на детей выплата будет 11 куе в год.Есть другой вариант, с которым я гораздо чаще встречался - много часов, когда платятся овертаймы.Почему не живет, например, может жить у пациентки.Может работать в другой локации и добираться далеко, поэтому живет там. Или у пациентки/пациента или у знакомых.Так как уход за пожилыми, то вечной эта возможность жить у них не будет, поэтому приготовила себе жилье на будущее.Это сейчас цены в НЙ замерли, но всегда росли. И возможно потом тоже будут расти. Кто-то считает, что свое жилье лучше иметь, чем не иметь. rjkz

Повідомлень: 16181 З нами з: 31.01.12 Подякував: 8191 раз. Подякували: 5078 раз. Профіль 3 3 3 ВідповістиЦитата Додано: Пон 12 лют, 2024 04:39 ЛАД написав: rjkz написав: Я дико извиняюсь за назойливость.

Когда готовился к эмиграции, пересмотрел тысячи часов видео на Ютубе.

Очень немногие блогеры дают реальную информацию и делятся своим опытом.

Особенно это ценно, когда человек пошагово что-то делает и выкладывает это.

Не очень много пользы для ньюкамера, когда человек 10-20 лет в США или Канаде и рассказывает как он поехал в ресторан или про то какой президент лучше.

Ньюкамеру нужны простые вещи - как найти первое жилье, как найти первую работу, сколько стоит одно и сколько платят за другое.

Я понимаю, что любой может зайти на страницу этой девочки в Ютубе и посмотреть что его интересует. Но может кому-то ее опыт поможет. Говорит и делает правильные вещи. В силу своих возможностей.

[youtube]r1q6JYrCCGE... Я дико извиняюсь за назойливость.Когда готовился к эмиграции, пересмотрел тысячи часов видео на Ютубе.Очень немногие блогеры дают реальную информацию и делятся своим опытом.Особенно это ценно, когда человек пошагово что-то делает и выкладывает это.Не очень много пользы для ньюкамера, когда человек 10-20 лет в США или Канаде и рассказывает как он поехал в ресторан или про то какой президент лучше.Ньюкамеру нужны простые вещи - как найти первое жилье, как найти первую работу, сколько стоит одно и сколько платят за другое.Я понимаю, что любой может зайти на страницу этой девочки в Ютубе и посмотреть что его интересует. Но может кому-то ее опыт поможет. Говорит и делает правильные вещи. В силу своих возможностей.[youtube]r1q6JYrCCGE...

Посмотрел оба видео.

Очень приятная девочка. Молодец. Как написано в одном из комментов - жаль, что такие ребята уезжают.

Она не говорила, откуда она? Посмотрел оба видео.Очень приятная девочка. Молодец. Как написано в одном из комментов - жаль, что такие ребята уезжают.Она не говорила, откуда она?



В одном из видео сказала - из городка в Херсонской области, я так понял, сейчас под окуппацией, муж с ЗУ.

Кстати, одно из крайних видео - цены на украинские продукты.

Вы спрашивали выше.

Не стал выкладывать, так как не корректное сравнение будет.

Украинские продукты дорже чем в Украине.

Да и магаз подозрительный.

Возле меня сетевой с продуктами из стран бссср - намного дешевле.

Хотя сложно сравнивать - я не покупаю семечки, квас, шоколад и рыбу под пиво.

Сулугуни намного больше (в разы) упаковка стоит около 6 долларов. Иногда жена хачапури делает.

Хотите, накидайте мне набор продуктов, я попробую на что смогу дать цены, по которым мы покупаем. В одном из видео сказала - из городка в Херсонской области, я так понял, сейчас под окуппацией, муж с ЗУ.Кстати, одно из крайних видео - цены на украинские продукты.Вы спрашивали выше.Не стал выкладывать, так как не корректное сравнение будет.Украинские продукты дорже чем в Украине.Да и магаз подозрительный.Возле меня сетевой с продуктами из стран бссср - намного дешевле.Хотя сложно сравнивать - я не покупаю семечки, квас, шоколад и рыбу под пиво.Сулугуни намного больше (в разы) упаковка стоит около 6 долларов. Иногда жена хачапури делает.Хотите, накидайте мне набор продуктов, я попробую на что смогу дать цены, по которым мы покупаем. rjkz

Повідомлень: 16181 З нами з: 31.01.12 Подякував: 8191 раз. Подякували: 5078 раз. Профіль 3 3 3 ВідповістиЦитата #<1 ... 1844184518461847 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Статті на Finance.ua Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки для вашого гаманця Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення публікацій Finance.ua Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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