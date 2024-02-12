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Еміграція, заробітчанство

Еміграція, заробітчанство
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 1845184618471848
Повідомлення Додано: Пон 12 лют, 2024 09:20

Re: Еміграція, заробітчанство

  rjkz написав:В США люди переезжают всю жизнь. Из-за школ, работы, семейного положения, возраста и просто потому что хотят что-то сменить в своей жизни.

От це ключова відмінність, яку українцям важко зрозуміти. В нас навіть коли війна на порозі люди сидять в Авдіївці, Бахмуті, бо це рідний дім...
Востаннє редагувалось Дюрі-бачі в Пон 12 лют, 2024 09:21, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Пон 12 лют, 2024 09:21

Re: Еміграція, заробітчанство

Дюрі-бачі написав:
  rjkz написав:ыкладывать, так как не корректное сравнение будет.
Украинские продукты дорже чем в Украине.

Думаю для адекватності порівняння можна взяти офіційні борщовий набір

Капуста, Буряк, Картопля, Морква, Цибуля ріпчаста, Помідори червоні, Олія рафінована, Свинина ребра, Сметана 15%, Хліб житній

та олів'є набір


Ковбаса варена молочна, Картопля, Морква, Зелений горошок, Огірки консервовані, Огірки свіжі, Яйця курячі, Майонез
Це у вас таке типове меню на тиждень в Україні?
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Повідомлення Додано: Пон 12 лют, 2024 09:23

Faceless Це набори, по яких можна +/- зрівнювати рівень цін. Та й вони більш-менш відображують типовий набір українця, хіба що я б ще гречку додав, але її закордоном дуже дорого купувати.
https://index.minfin.com.ua/ua/markets/ ... borzch.php

в мене зовсім інший раціон, адже я в Закарпатті живу. Тут треба лечовий, бограчевий і дзямовий набори оцінювати.
Дюрі-бачі
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  #<1 ... 1845184618471848
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