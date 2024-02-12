От це ключова відмінність, яку українцям важко зрозуміти. В нас навіть коли війна на порозі люди сидять в Авдіївці, Бахмуті, бо це рідний дім...
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Додано: Пон 12 лют, 2024 09:20
Re: Еміграція, заробітчанство
От це ключова відмінність, яку українцям важко зрозуміти. В нас навіть коли війна на порозі люди сидять в Авдіївці, Бахмуті, бо це рідний дім...
Востаннє редагувалось Дюрі-бачі в Пон 12 лют, 2024 09:21, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Пон 12 лют, 2024 09:21
Re: Еміграція, заробітчанство
Це у вас таке типове меню на тиждень в Україні?
Додано: Пон 12 лют, 2024 09:23
Faceless Це набори, по яких можна +/- зрівнювати рівень цін. Та й вони більш-менш відображують типовий набір українця, хіба що я б ще гречку додав, але її закордоном дуже дорого купувати.
в мене зовсім інший раціон, адже я в Закарпатті живу. Тут треба лечовий, бограчевий і дзямовий набори оцінювати.
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