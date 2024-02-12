От це ключова відмінність, яку українцям важко зрозуміти. В нас навіть коли війна на порозі люди сидять в Авдіївці, Бахмуті, бо це рідний дім...
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Додано: Пон 12 лют, 2024 09:20
Re: Еміграція, заробітчанство
От це ключова відмінність, яку українцям важко зрозуміти. В нас навіть коли війна на порозі люди сидять в Авдіївці, Бахмуті, бо це рідний дім...
Востаннє редагувалось Дюрі-бачі в Пон 12 лют, 2024 09:21, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Пон 12 лют, 2024 09:21
Re: Еміграція, заробітчанство
Це у вас таке типове меню на тиждень в Україні?
Додано: Пон 12 лют, 2024 09:23
Faceless Це набори, по яких можна +/- зрівнювати рівень цін. Та й вони більш-менш відображують типовий набір українця, хіба що я б ще гречку додав, але її закордоном дуже дорого купувати.
в мене зовсім інший раціон, адже я в Закарпатті живу. Тут треба лечовий, бограчевий і дзямовий набори оцінювати.
Додано: Пон 12 лют, 2024 09:43
Не стоит всех жителей США считать кочевниками. Как и не стоит всех жителей Украины считать привязанными к дому. И там, и там есть разные люди.
rjkz живёт в мегаполисе, куда съезжаются люди со всего мира. И понаехов из глубинки США тоже хватает. Эти люди уже бросили родной дом, город, друзей детства. Что их держит в НЙ кроме работы? А где-то в провинции, уверен, человек, проживший всю жизнь в одном доме, тоже не захочет его бросать. Аналогично и в Украине. На мой последней работе в Киеве собственно киевлян было единицы. 90% приезжих из разных концов страны. Думаете, они испытывали какую-то особую привязанность к своим арендным квартирам?
Додано: Пон 12 лют, 2024 12:26
К арендным квартирам, конечно, не испытывают.
Но те, кто живёт в своих, меняют локацию с большим трудом. У нас намного меньше ипотечных квартир и если человек лет 10-20 отработал, чтобы её купить, то отрывается с трудом. + сложности переезда.
И уже писал - Киев не показатель, он сильно отличается от остальной Украины, опережая в развитии.
Со временем, вероятно, будет и у нас так, как в США. Мобильность населения растёт. В т.ч. благодаря изменению политики государства. В поздние советские времена заводы строились чаще там, где есть незанятое население. Сейчас это, по-моему, не главный критерий. Очень боюсь, что, например, Харьков ожидает судьба Детройта. Соответственно, людям придётся переезжать.
Додано: Пон 12 лют, 2024 12:48
Re: Еміграція, заробітчанство
Звісно, молодь схильна мігрувати. А от що мене дуже здивувало - це коли пенсіонери в США продають свій будинок і їдуть в інший штат, от це для українця за гранню розуміння. Ну якщо б їхали так, щоб жити в сусідньому будинку з дітьми то це було б якесь пояснення, але тут самі в інший штат...
Додано: Пон 12 лют, 2024 12:56
Я бы несколько упростил список, мы же не Госстат.
1. Мясо - свинина, говядина, курятина (к примеру тушка или филе).
2. Колбаса вареная.
3. Рыба (обычная, не красная).
4. Молоко 2,5%.
5. Яйца.
6. Картошка. Ну и пусть буряк, хотя не особо нужно, по-моему.
7. Рис.
Хлеб в значительной мере потерял значение основного продукта питания. Думаю, в США это ещё сильнее. Помидоры, огурцы и пр. у нас крайне сильные сезонные колебания. Цена летом и зимой может отличаться чуть ли не в 10 раз. Не знаю, как в США, но, думаю, колебания поменьше. Так что интереснее вопрос к rjkz именно о сезонных колебаниях - насколько они существенны. Потому что у нас зимой эти продукты становятся предметом роскоши.
А, вообще, так сложно сравнивать. Вполне вероятно, что традиции питания сильно отличаются и если у нас борщевой набор хоть что-то характеризует, то в США это совсем не показатель.
Додано: Пон 12 лют, 2024 13:02
Ось вам "Борщовий набір" - за даними мережі супермаркетів SafeWay в самому дорогому для життя штаті Каліфорнія; в інших штатах ціни можуть відрізнятися в нижчий бік в 2-3 рази.
Ціни вказані - так в США - за фунт - 0,45 кг - орієнтовно треба множити на 2, щоби отримати ціну за кг.
- Капуста Green Cabbage ($1.49 / Lb)
- Буряк Red Beet ($2.69 / Lb) approxYour Price $2.02 each/ ea
- Картопля Signature Select/Farms Russet Potatoes In Bag - 5 Lb ($0.80 / Lb) - (орієнтовно 1 кг 2 долари)
- Морква Carrots - 1 Lb ($1.49 / Lb)
- Цибуля ріпчаста Farmer's Promise Yellow Onion - 3 Lbs ($1.33 / Lb)
- Помідори червоні Organic Red Roma Tomato ($3.99 / Lb)
- Олія рафінована Brio Sunflower Oil - 3 L/101 Fl Oz ($7.00 / L)
- Свинина ребра Meat Counter Pork Spareribs Imported Fl. Oz. - 2 LB ($3.49 / Lb) approx Your Price $6.98 each/ ea (орієнтовно за 1 кг)
- Сметана 15% Daisy Sour Cream Pure & Natural - 16 Oz ($0.16 / Ounce) Your Price $2.50 each/ ea (1 фунт приблизно 1/2 кіло).
- Хліб житній Oroweat Whole Grains 100% Whole Wheat Bread - 24 Oz ($0.25 / Ounce) Your Price $5.99 (буханець).
Яйця курячі Lucerne Cage Free Grade A Large Eggs - 60 Count
($4.20 / Dozen) Your Price $20.99 - 21 долар за 60 штук. Зазвичай продаються дюжинами по 12 штук - тоді ціна може бути i 6 доларів.
До вказаних цін буде додано НА КАСІ податок штату - від 0 (нуль) до... не пам"ятаю точно, наприклад 8,5%.
Джерело:
P.S. Для ЛАД:
- яловичина м"якоть Beef USDA Choice Beef Loin Tri Tip Steak - 2 Lb (approx. weight) ($7.49 / Lb) - орієнтовно 15 доларів кіло. Ялдовичина на стейки від 20 доларів кіло.
- курка тушка Foster Farms Fresh & Natural Whole Chicken - 6 Lbs. ($2.49 / Lb) - приблизно 2,8 кг -
approxYour Price $14.94 each/ ea (15 доларів тушка).
- куряче філе Chicken Breast Boneless Skinless Multi Meal Deal - 1.25 Lb ($3.99 / Lb) - приблизно 8 доларів за кг.
- молоко 2% - продається каністрами - галон - приблизно 4 літра Lucerne Milk Reduced Fat 2% Milkfat 1 Gallon - $5.99 each/ ea.
- ковбаси вареної в нашому розумінні немає, сосиски 2.8 долари за фунт, ковбаска типу нашої домашньої (її називають "Польська" - орієнтовно 5 доларів за кільце ).
Востаннє редагувалось akurt в Пон 12 лют, 2024 13:14, всього редагувалось 2 разів.
Додано: Пон 12 лют, 2024 13:03
Можно понять.
Если в своём доме не хватает средств, то лучше его продать и переехать туда, где жизнь дешевле и взять дом поменьше, обеспечив себе лучшие материальные условия. Будивельник постоянно доказывал, что у нас старики (и не только) богатые, могли бы продать свои квартиры и переехать куда-нибудь. Но у нас это несколько иначе.
Другой вариант - людям хочется, к примеру, жить у моря. Переезжают.
Додано: Пон 12 лют, 2024 13:08
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