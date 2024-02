Форуми / Персональні Фінанси / Ринок нерухомості / Еміграція, заробітчанство Еміграція, заробітчанство + Додати

#<1 ... 18461847184818491850> Додано: Пон 12 лют, 2024 09:20 Re: Еміграція, заробітчанство rjkz написав: В США люди переезжают всю жизнь. Из-за школ, работы, семейного положения, возраста и просто потому что хотят что-то сменить в своей жизни. В США люди переезжают всю жизнь. Из-за школ, работы, семейного положения, возраста и просто потому что хотят что-то сменить в своей жизни.

От це ключова відмінність, яку українцям важко зрозуміти. В нас навіть коли війна на порозі люди сидять в Авдіївці, Бахмуті, бо це рідний дім...

Дюрі-бачі

Украинские продукты дорже чем в Украине. ыкладывать, так как не корректное сравнение будет.Украинские продукты дорже чем в Украине.

Думаю для адекватності порівняння можна взяти офіційні борщовий набір



Капуста, Буряк, Картопля, Морква, Цибуля ріпчаста, Помідори червоні, Олія рафінована, Свинина ребра, Сметана 15%, Хліб житній



та олів'є набір





та олів'є набір

Ковбаса варена молочна, Картопля, Морква, Зелений горошок, Огірки консервовані, Огірки свіжі, Яйця курячі, Майонез

Faceless

https://index.minfin.com.ua/ua/markets/ ... borzch.php



Це набори, по яких можна +/- зрівнювати рівень цін. Та й вони більш-менш відображують типовий набір українця, хіба що я б ще гречку додав, але її закордоном дуже дорого купувати.

https://index.minfin.com.ua/ua/markets/ ... borzch.php

в мене зовсім інший раціон, адже я в Закарпатті живу. Тут треба лечовий, бограчевий і дзямовий набори оцінювати.

Дюрі-бачі

Повідомлень: 2303 З нами з: 29.07.22 Подякував: 412 раз. Подякували: 309 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Пон 12 лют, 2024 09:43 Дюрі-бачі написав: rjkz написав: В США люди переезжают всю жизнь. Из-за школ, работы, семейного положения, возраста и просто потому что хотят что-то сменить в своей жизни. В США люди переезжают всю жизнь. Из-за школ, работы, семейного положения, возраста и просто потому что хотят что-то сменить в своей жизни.

От це ключова відмінність, яку українцям важко зрозуміти. В нас навіть коли війна на порозі люди сидять в Авдіївці, Бахмуті, бо це рідний дім... От це ключова відмінність, яку українцям важко зрозуміти. В нас навіть коли війна на порозі люди сидять в Авдіївці, Бахмуті, бо це рідний дім...

Не стоит всех жителей США считать кочевниками. Как и не стоит всех жителей Украины считать привязанными к дому. И там, и там есть разные люди.

Не стоит всех жителей США считать кочевниками. Как и не стоит всех жителей Украины считать привязанными к дому. И там, и там есть разные люди.

rjkz живёт в мегаполисе, куда съезжаются люди со всего мира. И понаехов из глубинки США тоже хватает. Эти люди уже бросили родной дом, город, друзей детства. Что их держит в НЙ кроме работы? А где-то в провинции, уверен, человек, проживший всю жизнь в одном доме, тоже не захочет его бросать. Аналогично и в Украине. На мой последней работе в Киеве собственно киевлян было единицы. 90% приезжих из разных концов страны. Думаете, они испытывали какую-то особую привязанность к своим арендным квартирам?

Gastarbaiter

От це ключова відмінність, яку українцям важко зрозуміти. В нас навіть коли війна на порозі люди сидять в Авдіївці, Бахмуті, бо це рідний дім... От це ключова відмінність, яку українцям важко зрозуміти. В нас навіть коли війна на порозі люди сидять в Авдіївці, Бахмуті, бо це рідний дім...

Не стоит всех жителей США считать кочевниками. Как и не стоит всех жителей Украины считать привязанными к дому. И там, и там есть разные люди.

rjkz живёт в мегаполисе, куда съезжаются люди со всего мира. И понаехов из глубинки США тоже хватает. Эти люди уже бросили родной дом, город, друзей детства. Что их держит в НЙ кроме работы? А где-то в провинции, уверен, человек, проживший всю жизнь в одном доме, тоже не захочет его бросать. Аналогично и в Украине. На мой последней работе в Киеве собственно киевлян было единицы. 90% приезжих из разных концов страны. Думаете, они испытывали какую-то особую привязанность к своим арендным квартирам? Не стоит всех жителей США считать кочевниками. Как и не стоит всех жителей Украины считать привязанными к дому. И там, и там есть разные люди.rjkz живёт в мегаполисе, куда съезжаются люди со всего мира. И понаехов из глубинки США тоже хватает. Эти люди уже бросили родной дом, город, друзей детства. Что их держит в НЙ кроме работы? А где-то в провинции, уверен, человек, проживший всю жизнь в одном доме, тоже не захочет его бросать. Аналогично и в Украине. На мой последней работе в Киеве собственно киевлян было единицы. 90% приезжих из разных концов страны. Думаете, они испытывали какую-то особую привязанность к своим арендным квартирам?

К арендным квартирам, конечно, не испытывают.

Но те, кто живёт в своих, меняют локацию с большим трудом. У нас намного меньше ипотечных квартир и если человек лет 10-20 отработал, чтобы её купить, то отрывается с трудом. + сложности переезда.

И уже писал - Киев не показатель, он сильно отличается от остальной Украины, опережая в развитии.

К арендным квартирам, конечно, не испытывают.

Но те, кто живёт в своих, меняют локацию с большим трудом. У нас намного меньше ипотечных квартир и если человек лет 10-20 отработал, чтобы её купить, то отрывается с трудом. + сложности переезда.

И уже писал - Киев не показатель, он сильно отличается от остальной Украины, опережая в развитии.

Со временем, вероятно, будет и у нас так, как в США. Мобильность населения растёт. В т.ч. благодаря изменению политики государства. В поздние советские времена заводы строились чаще там, где есть незанятое население. Сейчас это, по-моему, не главный критерий. Очень боюсь, что, например, Харьков ожидает судьба Детройта. Соответственно, людям придётся переезжать.

ЛАД 2

Додано: Пон 12 лют, 2024 12:48 Re: Еміграція, заробітчанство

Gastarbaiter написав: Не стоит всех жителей США считать кочевниками. Как и не стоит всех жителей Украины считать привязанными к дому. И там, и там есть разные люди.

Звісно, молодь схильна мігрувати. А от що мене дуже здивувало - це коли пенсіонери в США продають свій будинок і їдуть в інший штат, от це для українця за гранню розуміння. Ну якщо б їхали так, щоб жити в сусідньому будинку з дітьми то це було б якесь пояснення, але тут самі в інший штат...

Дюрі-бачі

Повідомлень: 2303 З нами з: 29.07.22 Подякував: 412 раз. Подякували: 309 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Пон 12 лют, 2024 12:56 Дюрі-бачі написав: rjkz написав: ыкладывать, так как не корректное сравнение будет.

Украинские продукты дорже чем в Украине. ыкладывать, так как не корректное сравнение будет.Украинские продукты дорже чем в Украине.

Думаю для адекватності порівняння можна взяти офіційні борщовий набір



Капуста, Буряк, Картопля, Морква, Цибуля ріпчаста, Помідори червоні, Олія рафінована, Свинина ребра, Сметана 15%, Хліб житній



та олів'є набір





Ковбаса варена молочна, Картопля, Морква, Зелений горошок, Огірки консервовані, Огірки свіжі, Яйця курячі, Майонез Думаю для адекватності порівняння можна взяти офіційні борщовий набірКапуста, Буряк, Картопля, Морква, Цибуля ріпчаста, Помідори червоні, Олія рафінована, Свинина ребра, Сметана 15%, Хліб житнійта олів'є набірКовбаса варена молочна, Картопля, Морква, Зелений горошок, Огірки консервовані, Огірки свіжі, Яйця курячі, Майонез

Я бы несколько упростил список, мы же не Госстат.

1. Мясо - свинина, говядина, курятина (к примеру тушка или филе).

2. Колбаса вареная.

3. Рыба (обычная, не красная).

4. Молоко 2,5%.

5. Яйца.

6. Картошка. Ну и пусть буряк, хотя не особо нужно, по-моему.

7. Рис.

Хлеб в значительной мере потерял значение основного продукта питания. Думаю, в США это ещё сильнее. Помидоры, огурцы и пр. у нас крайне сильные сезонные колебания. Цена летом и зимой может отличаться чуть ли не в 10 раз. Не знаю, как в США, но, думаю, колебания поменьше. Так что интереснее вопрос к rjkz именно о сезонных колебаниях - насколько они существенны . Потому что у нас зимой эти продукты становятся предметом роскоши.

Я бы несколько упростил список, мы же не Госстат.

1. Мясо - свинина, говядина, курятина (к примеру тушка или филе).

2. Колбаса вареная.

3. Рыба (обычная, не красная).

4. Молоко 2,5%.

5. Яйца.

6. Картошка. Ну и пусть буряк, хотя не особо нужно, по-моему.

7. Рис.

Хлеб в значительной мере потерял значение основного продукта питания. Думаю, в США это ещё сильнее. Помидоры, огурцы и пр. у нас крайне сильные сезонные колебания. Цена летом и зимой может отличаться чуть ли не в 10 раз. Не знаю, как в США, но, думаю, колебания поменьше. Так что интереснее вопрос к rjkz именно о сезонных колебаниях - насколько они существенны. Потому что у нас зимой эти продукты становятся предметом роскоши.

А, вообще, так сложно сравнивать. Вполне вероятно, что традиции питания сильно отличаются и если у нас борщевой набор хоть что-то характеризует, то в США это совсем не показатель.

ЛАД 2

Думаю для адекватності порівняння можна взяти офіційні борщовий набір



Ось вам "Борщовий набір" - за даними мережі супермаркетів SafeWay в самому дорогому для життя штаті Каліфорнія; в інших штатах ціни можуть відрізнятися в нижчий бік в 2-3 рази.

Ціни вказані - так в США - за фунт - 0,45 кг - орієнтовно треба множити на 2, щоби отримати ціну за кг.



- Капуста Green Cabbage ($1.49 / Lb)

- Буряк Red Beet ($2.69 / Lb) approxYour Price $2.02 each/ ea

- Картопля Signature Select/Farms Russet Potatoes In Bag - 5 Lb ($0.80 / Lb) - (орієнтовно 1 кг 2 долари)

- Морква Carrots - 1 Lb ($1.49 / Lb)

- Цибуля ріпчаста Farmer's Promise Yellow Onion - 3 Lbs ($1.33 / Lb)

- Помідори червоні Organic Red Roma Tomato ($3.99 / Lb)

- Олія рафінована Brio Sunflower Oil - 3 L/101 Fl Oz ($7.00 / L)

- Свинина ребра Meat Counter Pork Spareribs Imported Fl. Oz. - 2 LB ($3.49 / Lb) approx Your Price $6.98 each/ ea (орієнтовно за 1 кг)

- Сметана 15% Daisy Sour Cream Pure & Natural - 16 Oz ($0.16 / Ounce) Your Price $2.50 each/ ea (1 фунт приблизно 1/2 кіло).

- Хліб житній Oroweat Whole Grains 100% Whole Wheat Bread - 24 Oz ($0.25 / Ounce) Your Price $5.99 (буханець).



Яйця курячі Lucerne Cage Free Grade A Large Eggs - 60 Count

($4.20 / Dozen) Your Price $20.99 - 21 долар за 60 штук. Зазвичай продаються дюжинами по 12 штук - тоді ціна може бути i 6 доларів.



До вказаних цін буде додано НА КАСІ податок штату - від 0 (нуль) до... не пам"ятаю точно, наприклад 8,5%.

Джерело:

https://www.safeway.com/shop/product-de ... 16262.html



P.S. Для ЛАД:

- яловичина м"якоть Beef USDA Choice Beef Loin Tri Tip Steak - 2 Lb (approx. weight) ($7.49 / Lb) - орієнтовно 15 доларів кіло. Ялдовичина на стейки від 20 доларів кіло.

- курка тушка Foster Farms Fresh & Natural Whole Chicken - 6 Lbs. ($2.49 / Lb) - приблизно 2,8 кг -

approxYour Price $14.94 each/ ea (15 доларів тушка).

- куряче філе Chicken Breast Boneless Skinless Multi Meal Deal - 1.25 Lb ($3.99 / Lb) - приблизно 8 доларів за кг.

- молоко 2% - продається каністрами - галон - приблизно 4 літра Lucerne Milk Reduced Fat 2% Milkfat 1 Gallon - $5.99 each/ ea.

Ось вам "Борщовий набір" - за даними мережі супермаркетів SafeWay в самому дорогому для життя штаті Каліфорнія; в інших штатах ціни можуть відрізнятися в нижчий бік в 2-3 рази.

Ціни вказані - так в США - за фунт - 0,45 кг - орієнтовно треба множити на 2, щоби отримати ціну за кг.

- Капуста Green Cabbage ($1.49 / Lb)

- Буряк Red Beet ($2.69 / Lb) approxYour Price $2.02 each/ ea

- Картопля Signature Select/Farms Russet Potatoes In Bag - 5 Lb ($0.80 / Lb) - (орієнтовно 1 кг 2 долари)

- Морква Carrots - 1 Lb ($1.49 / Lb)

- Цибуля ріпчаста Farmer's Promise Yellow Onion - 3 Lbs ($1.33 / Lb)

- Помідори червоні Organic Red Roma Tomato ($3.99 / Lb)

- Олія рафінована Brio Sunflower Oil - 3 L/101 Fl Oz ($7.00 / L)

- Свинина ребра Meat Counter Pork Spareribs Imported Fl. Oz. - 2 LB ($3.49 / Lb) approx Your Price $6.98 each/ ea (орієнтовно за 1 кг)

- Сметана 15% Daisy Sour Cream Pure & Natural - 16 Oz ($0.16 / Ounce) Your Price $2.50 each/ ea (1 фунт приблизно 1/2 кіло).

- Хліб житній Oroweat Whole Grains 100% Whole Wheat Bread - 24 Oz ($0.25 / Ounce) Your Price $5.99 (буханець).

Яйця курячі Lucerne Cage Free Grade A Large Eggs - 60 Count

($4.20 / Dozen) Your Price $20.99 - 21 долар за 60 штук. Зазвичай продаються дюжинами по 12 штук - тоді ціна може бути i 6 доларів.

До вказаних цін буде додано НА КАСІ податок штату - від 0 (нуль) до... не пам"ятаю точно, наприклад 8,5%.

Джерело:

https://www.safeway.com/shop/product-de ... 16262.html

P.S. Для ЛАД:

- яловичина м"якоть Beef USDA Choice Beef Loin Tri Tip Steak - 2 Lb (approx. weight) ($7.49 / Lb) - орієнтовно 15 доларів кіло. Ялдовичина на стейки від 20 доларів кіло.

- курка тушка Foster Farms Fresh & Natural Whole Chicken - 6 Lbs. ($2.49 / Lb) - приблизно 2,8 кг -

approxYour Price $14.94 each/ ea (15 доларів тушка).

- куряче філе Chicken Breast Boneless Skinless Multi Meal Deal - 1.25 Lb ($3.99 / Lb) - приблизно 8 доларів за кг.

- молоко 2% - продається каністрами - галон - приблизно 4 літра Lucerne Milk Reduced Fat 2% Milkfat 1 Gallon - $5.99 each/ ea.

- ковбаси вареної в нашому розумінні немає, сосиски 2.8 долари за фунт, ковбаска типу нашої домашньої (її називають "Польська" - орієнтовно 5 доларів за кільце ).

akurt

Повідомлень: 9212 З нами з: 12.02.09 Подякував: 3456 раз. Подякували: 1222 раз. Профіль 2 1 ВідповістиЦитата Додано: Пон 12 лют, 2024 13:03 Дюрі-бачі написав: Gastarbaiter написав: Не стоит всех жителей США считать кочевниками. Как и не стоит всех жителей Украины считать привязанными к дому. И там, и там есть разные люди. Не стоит всех жителей США считать кочевниками. Как и не стоит всех жителей Украины считать привязанными к дому. И там, и там есть разные люди.

Додано: Пон 12 лют, 2024 13:03

Дюрі-бачі написав: Звісно, молодь схильна мігрувати. А от що мене дуже здивувало - це коли пенсіонери в США продають свій будинок і їдуть в інший штат, от це для українця за гранню розуміння. Ну якщо б їхали так, щоб жити в сусідньому будинку з дітьми то це було б якесь пояснення, але тут самі в інший штат...

Можно понять.

Если в своём доме не хватает средств, то лучше его продать и переехать туда, где жизнь дешевле и взять дом поменьше, обеспечив себе лучшие материальные условия. Будивельник постоянно доказывал, что у нас старики (и не только) богатые, могли бы продать свои квартиры и переехать куда-нибудь. Но у нас это несколько иначе.

Можно понять.

Если в своём доме не хватает средств, то лучше его продать и переехать туда, где жизнь дешевле и взять дом поменьше, обеспечив себе лучшие материальные условия. Будивельник постоянно доказывал, что у нас старики (и не только) богатые, могли бы продать свои квартиры и переехать куда-нибудь. Но у нас это несколько иначе.

Другой вариант - людям хочется, к примеру, жить у моря. Переезжают.

ЛАД 2

Джерело:

https://www.safeway.com/shop/product-de ... 16262.html ..............Джерело:

